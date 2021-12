Sept choses à savoir sur Alexandre Rodtchenko, grand nom de l’avant-garde soviétique

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Rodtchenko s'est efforcé d'abandonner le style traditionnel et de rompre avec les conventions. Son approche expérimentale de la photographie a radicalement bouleversé cette forme d'art.

Il a fait des études de dentiste

Alexandre Rodtchenko (1891-1956) est né dans un appartement situé au-dessus d'un théâtre de Saint-Pétersbourg, où son père travaillait comme accessoiriste. Dès sa plus tendre enfance, le garçon a baigné dans le monde de l'art : l'appartement de la perspective Nevski était situé directement au-dessus de la scène, et Rodtchenko devait littéralement marcher sur la scène chaque fois qu'il voulait sortir. En 1904, la famille s'installa dans la ville de Kazan, sur la Volga. Alexandre étudia d'abord pour devenir... prothésiste dentaire, mais abandonna bientôt ses études et, en 1910, pour entrer à l'école d'art de Kazan.

En 1914, des futuristes russes prometteurs, les poètes Vladimir Maïakovski et David Bourliouk, se sont rendus dans cette ville. Rodtchenko a participé à une nuit de la poésie qu’ils organisaient. Ce fut un tournant dans sa vie. Il a réalisé qu'il voulait lier sa vie au futurisme. La même année, il rencontre sa future épouse et partenaire créative, Varvara Stepanova.

Il s’est lié d'amitié avec le fondateur du constructivisme

Une fois à Moscou, Rodtchenko a rencontré Vladimir Tatline, fondateur du constructivisme russe, qui qualifiait ses œuvres de « contre-reliefs ». Il a invité Rodtchenko à participer à une exposition futuriste. Selon Rodtchenko, Tatline l'a profondément influencé. « J'ai tout appris de lui : une attitude envers la profession, les choses, le matériel, la nourriture et la vie elle-même… » Rodtchenko était un bon élève, assez bon pour devenir l'un des principaux innovateurs du constructivisme (le style artistique approuvé par l'État caractérisé par l'application de dessins abstraits à des objets basiques du quotidien).

Rodtchenko a travaillé comme peintre et graphiste avant de se tourner vers la photographie et le photomontage. Son expérience de la peinture ne ressemble à celle d’aucun autre artiste. Vous ne pouvez pas choisir une de ses œuvres et dire : « C'est un Rodtchenko typique ! ». Ce n’est qu’en regardant de nombreuses séries d’œuvres que l’on peut se faire une idée de lui en tant qu'artiste. En 1921, dans un clin d'œil à Kazimir Malevitch et à son emblématique Carré noir, Rodtchenko fait ses adieux à la peinture avec un triptyque intitulé Trois couleurs. Jaune. Rouge. Bleu. C'est ainsi qu'il a déclaré « la fin » de la peinture. « J'ai amené la peinture à sa conclusion logique », a déclaré l'artiste aux multiples talents.

Il a créé ses premières publicités avec Vladimir Maïakovski

En 1923, Rodtchenko rencontre Vladimir Maïakovski, le poète phare de la Révolution russe. Ils dirigent une agence de publicité, connue sous le nom de « Reklam-Konstructor » (Constructeur publicitaire). Rodtchenko crée des graphismes attrayants, tandis que Maïakovski écrit des slogans accrocheurs. Tous deux créeront une cinquantaine d'affiches, des centaines d'enseignes de magasins, des emballages de bonbons et des emballages alimentaires.

Rodtchenko a été l'un des premiers à voir un grand potentiel dans le photomontage, qu’il percevait comme une nouvelle forme d'art. Il a expérimenté cette technique de façon très intensive.

Des techniques photographiques révolutionnaires

En 1924, Rodtchenko décide de passer à la vitesse supérieure : il s'achète un appareil photo de poche 35 mm léger et commence à expérimenter avec les angles et les perspectives.

Rodtchenko a utilisé la photographie pour élargir la façon dont il voyait et le champ de ce qu’il voyait. Il a capturé le monde d'en haut, d'en bas et de tous les côtés, exhortant le spectateur à remarquer l'invisible. « Afin d'apprendre à une personne à observer les choses sous de nouveaux angles, des objets familiers de tous les jours doivent lui être montrés sous des perspectives totalement inattendues et dans des situations imprévues. Les nouveaux objets doivent être représentés de différents côtés afin de fournir une impression complète de l'objet », a déclaré l'artiste.

Rodtchenko s'est efforcé, comme l'a fait remarquer un jour le poète et critique soviétique Ossip Brik, de transformer une chose familière en quelque chose d’« apparemment jamais-vu auparavant ». Il a même photographié la nature comme s'il s'agissait d'une chose purement technique. Un arbre était transformé en mât ou en cheminée d’usine, tandis qu'une fleur ressemblait à une antenne ou à une hélice.

Le plus grand défi était de bouleverser de fond en comble le point de vue d'une personne, en élargissant sa capacité à regarder les choses. En 1928, Rodtchenko avait écrit plus de dix essais exposant ses principes photographiques.

Il a été enseignant

En 1920, Rodtchenko a commencé à enseigner au VKhOuTEMAS (ateliers artistiques et techniques supérieurs de l'État), dont le programme éducatif était similaire à celui du célèbre Bauhaus qui a opéré en Allemagne de 1919 à 1933. À Moscou, ses étudiants ont reçu une combinaison d'expérience pratique et de formation. Sous la direction du professeur Rodtchenko, ils ont créé des objets non conventionnels, tels qu'une gare routière et un traîneau tout-terrain.

En 1925, Rodtchenko est envoyé à Paris pour participer à l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Rodtchenko a conçu un « Club des travailleurs » dans le pavillon soviétique. Le public parisien a également été impressionné par ses œuvres de propagande. Ses affiches accrocheuses ont remporté une médaille d'argent à l'exposition parisienne.

Il a été accusé de formalisme et de plagiat

À la fin des années 1920, les artistes d'avant-garde soviétiques ont été accusés de formalisme, Rodtchenko étant critiqué d’« adhésion aux influences bourgeoises » de photographes français et allemands. L'artiste a été profondément bouleversé par l'accusation : « Comment se fait-il que je soutienne le pouvoir soviétique de tout mon cœur et travaille au mieux de mes capacités, avec foi et amour pour lui, et que tout à coup nous ayons tous tort ? », s'est-il demandé.

Création d'une nouvelle esthétique « prolétarienne »

En 1933, Rodtchenko eut l'occasion d'améliorer ses relations avec les autorités soviétiques. Il lui fut demandé de concevoir un numéro du magazine de propagande d'État L'URSS sur un chantier consacré à la construction du canal mer Baltique-mer Blanche. Rodtchenko a réalisé des images claires et puissantes et s’est de nouveau retrouvé sur la voie approuvée par l'État, devenant l'un des créateurs de la nouvelle esthétique « prolétarienne ». Ses images de défilés sportifs constituèrent l'apothéose du réalisme socialiste. Mais la fragile idylle de Rodtchenko avec l'État soviétique s'effondre en 1937. L'artiste n'acceptait pas pleinement le régime et son travail n’apportait plus satisfaction. Il revient à la peinture à la fin des années 30 et photographie des artistes de cirque dans les années 40.

Après la Grande Guerre patriotique, vers la fin de sa vie, Rodtchenko créait très peu. Las de la politique dans l'art, il a conçu des livres et des albums. En 1951, Rodtchenko a été expulsé de l'Union des artistes. Quatre ans plus tard, en grande partie grâce aux efforts de sa femme, son adhésion a été rétablie. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus vraiment d'importance.

