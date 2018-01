Ce scénariste moscovite présente son CV sous forme de bande dessinée

À la poubelle ! N’avez-vous jamais eu peur que votre CV finisse son parcours dans une corbeille à papier ou soit perdu parmi des tonnes de documents identiques ?

Afin de s’assurer que le sien ne connaîtra pas un tel sort, le scénariste moscovite Vadim Maltsev a trouvé une idée absolument brillante. Il s’est adressé à l’artiste Nikita Kibirev pour transformer ce qui aurait pu être une simple description de son parcours en une véritable bande dessinée.

« Il n’est pas ici question d’un graphomane poussiéreux, mais plutôt de quelqu’un se passionnant depuis son plus jeune âge pour les récits ».

« J’ai commencé par la prose, le moyen le plus accessible de concevoir des sujets ».

« J’ai vraiment espéré y lier ma vie ».

« Mais cette voie s’est avérée parsemée de faux virages et les désirs n’ont pas toujours été compatibles avec la réalité ».

« Beaucoup de temps s’est écoulé avant que je décide définitivement de devenir un storyteller professionnel »

« et j’ai dû tout commencer à zéro ».

« Il m’a fallu ranger mon diplôme dans le tiroir et oublier tous les repères antérieurs ».

« et affronter les monstres connus de tous : l’expérience, les contacts et la chance ».

« J’ai réussi à en vaincre certains par mon savoir-faire ».

« Contre d’autres j’ai dû me défendre »

« mais il y en a eu aussi que je ne suis pas parvenu à battre dès le premier coup ».

« Ils me forçaient à reculer ».

« À travailler là où ma créativité n’était pas nécessaire. Ce qui ne m’empêchait pas de la perfectionner ».

« Mais comme on dit : +C'est en marchant que se fait le chemin+ ».

« Le temps et la chance ne pourront rien faire pour ceux qui ne font rien pour eux-mêmes ».

À noter que ce récit amusant a été accompagné d’une lettre de motivation plus conventionnelle. Quel employeur pourrait résister face à une telle preuve de créativité et d’inventivité ? Comme l’a confié Vadim Maltsev à Russia Beyond, depuis, il a été inondé d’offres d’emploi et a eu du mal à répondre à toutes les propositions.

Il se peut que le chemin vers le job de ses rêves aurait été moins épineux si Vadim Maltsev avait consulté notre guide de la recherche d'emploi en Russie.

