«Les sous ne sont pas des champignons»: douze proverbes russes à propos de l'argent

Des proverbes internationaux comme « L'argent n'a pas d'odeur » ou « Le temps, c'est de l'argent » sont très populaires en Russie. Néanmoins, dans le folklore local, il existe tout un ensemble de dictons originaux sur l'argent, les riches et les pauvres, les avares et les généreux. Voici seulement une petite partie d'entre eux.

Копейка рубль бережёт

Kopeïka roubl berejоt – Un kopeck épargne un rouble

Un kopeck est un centième de rouble, c'est-à-dire une très petite unité, et même dans les temps anciens, on pouvait acheter très peu de choses avec. Cependant, la sagesse populaire dit qu'il ne faut pas le négliger. Au fil des kopecks économisés, le résultat sera un rouble, et même plus. Il existe un proverbe similaire à ce sujet : « Ближняя копейка дороже дальнего рубля » (Blijniaïa kopeïka dorojé dalniévo roublia – Un kopeck proche a plus de valeur qu'un rouble éloigné). En français, on pourrait comparer cela à « Un sou en amène un autre » ou « Il n'y a pas de petites économies ».

Не имей сто рублей, а имей сто друзей

Nié imeï sto roublieï, a imeï sto drouzieï – N'aie pas cent roubles, mais aie cent amis

Les gens étaient bien conscients que l'argent pouvait acheter beaucoup de choses. Cependant, les qualités humaines étaient plus estimées encore car, parfois, les relations s’avèrent de plus grande valeur que la fortune. Dans le même temps, il existe un autre dicton : « За денежки и чёрт спляшет » (Za diénièjki i tchort spliachèt – Même le diable dansera pour de l’argent), qui souligne que l’argent résout tout. Contradictoire donc, mais telle est la vie.

Не в деньгах счастье

Nié v dièngakh chastié – Le bonheur n’est pas dans l’argent

Tout ce qui est brillant est simple ! Celui qui va trop loin dans la poursuite de l'argent et perd tous ses amis ne sera pas heureux. Aucun argent ne peut acheter le bonheur. Un autre proverbe le prouve : « С деньгами мил, без денег постыл » (S dièngami mil, bièz diénièg pastyl – Aimable avec de l’argent, odieux sans argent).

В грош не ставить

V groch nié stavit – Ne pas mettre dans un groch

Un « groch » était une pièce de deux kopecks dans l'ancienne Russie, mais ce mot était souvent utilisé pour désigner simplement l’argent et les pièces dans le langage parlé, un peu comme le « sou » français. Il existe de nombreux proverbes avec ce mot. Celui-ci, en parlant de quelqu’un, signifie ne pas le respecter, ne pas l'apprécier.

Гроша ломаного не стоит

Grocha lomanovo nié stoït – Ça ne vaut pas un groch cassé

C'était une phrase que l'on prononçait le plus souvent au bazar, en marchandant avec le vendeur et en prouvant que l’article ne valait pas même une pièce cassée. Aujourd'hui, l'expression a pris un sens métaphorique – quelque chose sans valeur, une bagatelle pour laquelle il serait impossible de donner de l'argent.

Гроша не стоит, а глядит рублём

Grocha nié stoït, a gliadit roubliom – Ça ne vaut pas un groch, mais a l’air d’un rouble

Cette expression fait référence à un homme très orgueilleux qui ne représente rien, mais qui se donne de grands airs et se comporte de manière trop arrogante. Les gens n'ont jamais aimé de telles personnes.

Долг платежом красен

Dolg platejom krassièn – La dette est belle par le paiement

Autrefois « красный » (krasny, qui signifie « rouge ») voulait aussi dire « beau ». En Russie, le concept d'honneur était très strict et les dettes devaient être payées, quelle que soit leur importance. Ainsi, les Russes, tout comme les Lannister dans Game of Thrones, paient toujours leurs dettes.

Уговор дороже денег

Ougavor dorojé diénièk – Un accord vaut plus que de l’argent

Il s’agit d’un autre proverbe sur l'honneur et l'honnêteté. Si vous vous accordez sur quelque chose, même verbalement, vous devez toujours respecter cette entente.

Был бы ум, будет и рубль

Byl by oum, boudièt i roubl – Tant qu’il y a de l’esprit, il y aura un rouble

Eh bien, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Bien qu'ici encore se pose une question philosophique : un homme intelligent a-t-il besoin d'argent ? Après tout, d'autres proverbes disent que « Без денег сон крепче » (Bez diénièg son kreptché – Sans argent, le sommeil est plus profond) et « Больше денег, больше и хлопот » (Bolché diénièg, bolché i khlopot – Plus il y a d’argent, plus il y a de tracas). Qu’en pensez-vous ?

Дружба дружбой, а денежка врозь

Droujba droujboï, a diénièjka vroz – L'amitié c’est l'amitié, mais l'argent est à part

Lorsqu'il s'agit d'argent, la plupart des Russes sont très scrupuleux. Ils n'aiment pas prêter à leurs amis et leur conseillent de ne pas emprunter d'argent à leurs amis, parce que si quelqu'un ne rembourse pas, il n’apportera qu’offense et irrespect. Et puis de manière générale, « La dette est belle par le paiement », n’est-ce pas ?

Скупой платит дважды

Skoupoï platit dvajdy – Un avare paie deux fois

Cette sagesse a été prouvée empiriquement par de nombreuses générations ! Il vaut mieux économiser et acheter quelque chose de bien que d’acquérir quelque chose de bon marché, qui sera bientôt cassé... En général, il ne faut pas hésiter à mettre la main au portefeuille si cela en vaut la peine. D'ailleurs, ce dicton est souvent utilisé par Vladimir Poutine.

Деньги не грибы – можно и зимой найти

Dièngui ne griby, mojno i zimoï naïti – Les sous ne sont pas des champignons, on peut en trouver en hiver aussi

Un tel proverbe ne pouvait être inventé qu'en Russie. Les champignons ne sont en effet cueillis ici qu'à la fin de l'été et au début de l'automne, leur saison n'est pas longue. Cependant, il est toujours possible de gagner de l'argent. On peut donc dire qu'il s'agit d'un appel motivant à l'action, à l'ancienne manière russe.

