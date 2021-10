En images: à quoi ressemblent les pièces de monnaie russes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Russie a frappé ses premières pièces de monnaie au Xe siècle, et il est difficile d'imaginer combien de fois leur apparence a changé au fil du temps. Même après l'effondrement de l'URSS et l'émergence du rouble russe moderne, les pièces ont vu leurs valeurs et leur design changer à maintes reprises. Les roubles les plus modernes ont été développés en 1997 et réédités plusieurs fois au cours des années 2000. Voici à quoi ressemblent les pièces russes en 2021.

Kopecks

Un rouble équivaut à 100 kopecks. Il existe quatre types de kopecks en Russie : les pièces de monnaie de 1, 5, 10 et 50 kopecks. L'avers des pièces représente leur valeur et est décoré d'ornements floraux. Soit dit en passant, les pièces de monnaie soviétiques avaient également un ornement floral, mais au lieu de feuilles, des épis de blé y étaient frappés comme sur le blason de l'URSS.

Au verso du kopeck, vous trouverez l'image de Saint Georges terrassant un dragon, l'inscription « Banque de Russie » et l'année de son émission. Ce saint est profondément vénéré par les Russes depuis les temps anciens ; son image sur la pièce est la réplique de celle d’une icône du XVe siècle. De plus, Saint Georges est considéré comme le saint patron de la capitale russe et orne ses armoiries.

De nos jours, les pièces de 1 et 5 kopecks sont vraiment rares, et les prix ne sont plus mesurés dans ces dénominations. Les étrangers seront surpris de voir que les Russes qui reçoivent 1 ou 5 kopecks en monnaie ne prennent souvent même pas la peine de les prendre ! Le fait est qu'ils n'auront pas la possibilité de les utiliser et que les pièces prendront simplement de la place dans leurs poches. Les kopecks sont gris, en acier plaqué de maillechort.

Les pièces de 10 et 50 kopecks sont toujours utilisées et sont similaires à celles de 1 et 5, mais ont des couleurs différentes et sont fabriquées à partir de métaux différents : soit en laiton, soit en acier plaqué de laiton ou de laiton rouge. Par ailleurs, plus leur valeur est élevée, plus le diamètre de la pièce est grand.

Roubles

Il existe des pièces de monnaie russes de 1, 2, 5 et 10 roubles. Comme dans le cas des kopecks, l'avers arbore un ornement floral et leur valeur. Au revers de ces pièces, il y a également une indication de la dénomination, cette fois écrite en lettres, et vous trouverez également l'inscription « Banque de Russie » et l'indication de l'année d'émission. En outre, le rouble présente le blason officiel de la Russie – un aigle bicéphale (plus d'informations à ce sujet par ici).

Tous ceux qui vivent en Russie connaissent l'ancien jeu de hasard « oriol i rechka » (l'analogue russe du jeu « pile ou face »). Dans le pays, on appelle l'avers de la pièce « rechka ». À son tour, le revers s'appelle « oriol », ce qui signifie littéralement « aigle ». C'est même ainsi qu’est nommée une populaire émission télévisée de voyage. Au début de chaque épisode, les deux animateurs lancent en l'air une pièce, choisissant qui passera le week-end avec de l'argent illimité et qui ne recevra que 100 dollars.

Les pièces de 1 et 2 roubles ont un aspect argenté et sont frappées en bronze-aluminium ou en acier nickelé.

La pièce de 5 roubles a une teinte rose pâle et est en cuivre plaquée de maillechort en acier nickelé. La pièce de 10 roubles enfin est en acier plaqué de laiton galvanisé, ce qui lui donne une certaine similitude en couleur avec l'or.

