En images: cinq bonnes raisons de visiter Zaraïsk 

Visiter le kremlin

Connaissez-vous beaucoup de kremlins, à part celui de Moscou ? Si oui, combien en voyez-vous dans un si bon état de conservation que celui de Zaraïsk ? Lorsque vous approcherez de la ville, vous serez impressionné(e) à la vue de cette forteresse.

À de très nombreuses reprises, elle repoussa les assauts des Tatars de Crimée et d’autres ennemis qui ne purent jamais la prendre.

Admirer l’icône de saint Nicolas dite de Zaraïsk

L’église Saint-Nicolas dans le kremlin abrite l’icône miraculeuse de saint Nicolas dite de Zaraïsk. La légende veut qu’elle arriva dans cette petite ville au XIIIe siècle avec la bénédiction de saint Nicolas de Myre. Le thaumaturge serait apparu en rêve à un prêtre d’une église qui lui était dédiée à Koursoun (l’actuelle Chersonèse en Crimée). Il lui ordonna de porter une icône le représentant dans le pays de Riazan (non loin de Zaraïsk).

Cette icône est très vénérée. Parmi ceux qui vinrent s’incliner devant elle, Ivan IV le Terrible, le prince Dmitri Pojarski et l’empereur Alexandre II.

S’émerveiller devant la statuette d’un bison préhistorique

Des fouilles archéologiques menées à l’époque soviétique avaient mis au jour un site de peuplement daté du paléolithique. En 2001, on y découvrit une statuette de bison taillée dans une défense de mammouth il y a environ 22 000 ans ! Les collaborateurs du musée où elle est aujourd’hui conservée et exposée insistent sur le fait qu’elle est aujourd’hui unique au monde. Elle fut choisie pour faire la couverture du catalogue d’une exposition consacrée à l’art préhistorique qui se tint au Victoria and Albert Museum de Londres.

Goûter au pain d’épice au miel

Les gâteaux à base de farine et de miel sont les spécialités de nombreuses régions de Russie. Ce sont soit des prianiki, soit des kovrijki. La kovrijka de Zaraïsk est réputée depuis le XIXe siècle. Aujourd’hui, on peut en déguster différentes sortes dans la première boulangerie de Russie spécialisée dans les kovrijki, qui se trouve près de kremlin.

L’une des variations de cette spécialité locale, « la Petite Douceur de Fédia », est un hommage à Fiodor Dostoïevski. Darovoïé, la propriété de son père, se trouvait non loin de Zaraïsk.

Monter dans le château d’eau

Le château d’eau de 29 mètres est un autre des curiosités de Zaraïsk et l’un des points les plus hauts de la ville. De son sommet, on peut voir toute la ville et admirer le panorama qui s’ouvre sur ses alentours sur presque 30 kilomètres.

Cette tour de brique rouge, qui rappelle un donjon, fut construite en 1916. Elle approvisionnait en eau la moitié de la ville. À l’intérieur, on peut toujours voir les réservoirs.

Bonus : découvrir des artistes russes contemporains

Zaraïsk est une ville dont l’héritage culturel est important. Anna Goloubkina, une des élèves d’Auguste Rodin, y naquit. Sa maison abrite aujourd’hui un musée qui lui est consacré.

Le festival d’art contemporain Redémarrage 2.0 a récemment ouvert. Dans la maison du poète et révolutionnaire G.A. Matchtète, on peut admirer des œuvres d’artistes de tout le pays. Dans le tout nouvel espace TSEKH sont exposés des artistes de la région de Zaraïsk.

