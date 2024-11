Les sept villes les plus froides de Russie

Longs hivers, vents violents et températures extrêmement basses... voilà ce que les habitants de ces villes doivent supporter durant la saison la plus froide de l’année.

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

Verkhoïansk

Legion Media Legion Media

La Iakoutie est la région la plus froide de Russie. L’hiver, la température y est habituellement de -40°C. Elle peut descendre encore plus bas. La ville la plus froide de ce territoire se trouve au-delà du cercle polaire. À Verkhoïansk, la température annuelle moyenne est de -15°C. Les températures les plus extrêmes enregistrées sont de -67,7°C l’hiver et +38°C l’été (en 2000, année où il a fait particulièrement chaud en Arctique).

Verkhoïansk est une toute petite localité dont la population n’atteint pas les 800 habitants.

Lire aussi : Pourquoi les nomades de Sibérie amènent-ils leurs rennes dans les villes chaque printemps?

Norilsk

Legion Media Legion Media

Norilsk est une des villes les plus septentrionales du monde et l’une des plus grandes parmi celles situées au-delà du cercle polaire. Aujourd’hui y vivent et travaillent plus de 175 000 personnes.

Les conditions de vie à Norilsk sont très éprouvantes. Non seulement les hivers y sont longs et neigeux, mais des vents violents y soufflent.

La température annuelle moyenne est de -9,6°C. Le record de froid depuis que des relevés sont faits est de -53,1°C. L’été est frais et il n’y fait chaud que 2 à 3 semaines.

Pevek

Global Look Press Global Look Press

Pevek, la ville la plus septentrionale de Russie, est située sur la rive droite du détroit du même nom en Tchoukotka. Sa population s’élève à 4 500 habitants. Le climat y est le même qu’à Norilsk. Les hivers sont froids et les habitants doivent endurer un vent violent, le ioujak, qui les renverse littéralement.

À ne pas manquer : Le ioujak, ce vent du Grand Nord russe qui décoiffe (Vidéo)

Doudinka

Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Cette petite ville de 20 000 habitants sur le fleuve Enisseï abrite le port maritime le plus septentrional de Russie. Quel que soit le temps, il est ouvert toute l’année.

Doudinka est située à 90 kilomètres à l’ouest de Norilsk. Les hivers y sont aussi longs et rigoureux. Le record des basses températures est de -56,1°C.

Iakoutsk

Svetlana Pavlova/TASS Svetlana Pavlova/TASS

La capitale de Iakoutie est construite sur le permafrost. Sa population de 380 000 habitants continue d’augmenter. Son climat est hypercontinental : l’hiver, il fait -50°C, voire moins et, l’été, la température peut atteindre les +30°C. L’hiver, un épais brouillard enveloppe la ville.

Salekhard

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Salekhard est la seule ville du monde située à 66°32’ de latitude nord, c’est-à-dire précisément sur le cercle polaire. Les hivers y sont longs, il neige 200 jours par an. La température y descend facilement jusqu’à -30°C et, parfois, jusqu’à -50°C. On n’y trouve pas d’usines polluantes. La majorité des gens travaillent dans des bureaux, des écoles, des magasins et certains participent au développement du tourisme dans cette région.

Vorkouta

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Vorkouta est la ville la plus orientale d’Europe et la 4e plus grande du monde au-delà du cercle polaire. Sa population dépasse les 50 000 habitants. Elle est connue pour être une ville minière où l’on produit du charbon. L’hiver dure environ 8 mois et il peut y geler même l’été. Si la température annuelle moyenne est de -5,3°C, des records à moins de -50°C y ont été enregistrés.

Nous vous invitons à découvrir également les sept villes les plus chaudes du pays

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.