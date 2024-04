À quoi ressemble le seul kremlin en pierre de Sibérie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vue sur Tobolsk Getty Images Getty Images

Tobolsk (2 358 km à l’est de Moscou) est une ville absolument fabuleuse avec un kremlin d’un blanc éblouissant, des rues pavées, une église néo-gothique et des cafés chaleureux. Elle est située loin des grands axes routiers russes, entourée de forêts denses.

Vieilles maisons à Tobolsk Getty Images Getty Images

Cette ville est apparue sur la carte du pays lors du développement de la Sibérie et a été la capitale du gouvernement sibérien jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle a été fondée au confluent des rivières Tobolka et Irtych, la plus grande artère de transport de ces lieux. Aucun argent n’a été épargné pour la construction de la ville.

Vue sur la rivière Irtych Getty Images Getty Images

La construction du Kremlin de Tobolsk en pierre blanche a commencé au XVIIe siècle, mais sa partie principale a vu le jour plus tard et a émergé selon les plans de Semion Remezov, le « Da Vinci sibérien », cartographe, architecte et écrivain. Pour accéder au kremlin depuis la partie inférieure du centre historique de la cité, vous devez franchir un escalier en bois de 198 marches. La longueur totale de ses murs est de 620 mètres et la hauteur de chacune des sept tours atteint 17 mètres.

Kremlin de Tobolsk Legion Media Legion Media

Le Kremlin abrite la cathédrale Sainte-Sophie, la plus ancienne église en pierre de Sibérie, construite en 1686, le Palais des décrets, où se trouvait l’administration de la ville, ainsi que les halles commerciales Gostiny Dvor. Ici, vous pouvez également entendre le son d’une cloche qui a annoncé en 1591 à Ouglitch (235 km au nord de Moscou) la mystérieuse mort de Dmitri, dernier fils d’Ivan le Terrible. En guise de punition (oui, en Russie, les cloches étaient autrefois punies, nous vous en parlions dans cet autre article), elle a été exilée en Sibérie et sa « voix » se fait désormais entendre dans les rues de Tobolsk.

