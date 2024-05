Les sept plus belles églises de Saint-Pétersbourg 

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Église Saint-Isaac

Cette église est la plus grande de la ville et l’une des plus grandes du pays. Sa construction dura de 1818 à 1858 sous la direction de l’architecte français Auguste de Montferrand. Elle reste aujourd’hui encore une magnifique illustration du style classique. Elle fut la cathédrale de Saint-Pétersbourg jusqu’à sa fermeture au culte en 1928 .

Cathédrale de Kazan

Getty Images Getty Images

La colonnade de cette monumentale église construite entre 1801 et 1811 fut pensée pour être visible de la perspective Nevski. Grâce à elle, il est impossible de confondre cet édifice religieux avec n’importe quel autre en Russie. Cette église, que l’empereur Paul Ier avait voulu semblable à la basilique Saint-Pierre du Vatican, est la cathédrale de Saint-Pétersbourg depuis le 31 décembre 1999 .

Église du Sauveur-sur-le-Sang-Versé

Getty Images Getty Images

Сette église fut érigée à l’emplacement où l’empereur Alexandre II fut, en 1881, mortellement blessé dans une attaque à la bombe commise par l’organisation terroriste La Volonté du Peuple (Narodnaïa Volia). À l’intérieur, on peut voir des morceaux du pavage et de la grille du canal qui se trouvaient sur le lieu de l’attentat. Cette église est remarquable par la quantité et la qualité des mosaïques qui habillent ses murs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Église Saint-Nicolas-des-Marins

Getty Images Getty Images

L’église Saint-Nicolas fut la première église construite en Russie pour des fidèles qui étaient des matelots et des officiers de la marine militaire. Elle fut érigée entre 1753 et 1760 . À l’époque, cet édifice de style baroque élisabéthain se distinguait grandement des églises construites jusque-là en Russie.

Église Saint-Pierre-et-Paul

Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0) Alex 'Florstein' Fedorov (CC BY-SA 4.0)

Сette église construite au début du XVIIIe siècle dans la forteresse Pierre-et-Paul est l’un des plus anciens bâtiments de Saint-Pétersbourg. Sa flèche domina longtemps la ville. Ses lignes géométriques régulières en font un parfait exemple du style pétrovien. Depuis 1725, année où mourut Pierre le Grand, tous les empereurs furent inhumés en l’église Saint-Pierre-et-Paul.

Église de la Trinité

Getty Images Getty Images

Les coupoles bleues étoilées de cette église sont tellement imposantes qu’on les voit de très loin. Nicolas Ier, qui finança la construction de cette église sur ses deniers personnels, a choisi la couleur et la décoration des coupoles. L’érection de ce lieu de culte fut achevée en 1835. Il est de style empire, ce qui témoigne de la permanence de l’influence européenne à Saint-Pétersbourg.

Église de Smolny

A. Savine A. Savine

L’impératrice Élisabeth pria l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli de construire un monastère et un institut pour jeunes filles nobles à Smolny. Tout comme le palais Catherine à Tsarskoïé Selo et le palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg, l’ensemble de Smolny est d’un bleu peu soutenu. La mort d’Élisabeth, les guerres en ralentirent la construction. L’église ne fut achevée qu’un siècle plus tard, sous Nicolas Ier.

