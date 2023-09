Les églises et monastères orthodoxes russes en peinture

Russia Beyond

Parfois, ils étaient les plus beaux bâtiments de toute la ville. Leurs dômes dorés ont toujours inspiré les peintres.

Fiodor Alekseïev. Place des Cathédrales au Kremlin de Moscou, années 1800 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

De nombreuses peintures représentant ces monuments architecturaux ont non seulement une valeur artistique, mais aussi historique.

Karl Beaudry. Procession de croix à la cathédrale de l’Annonciation du Kremlin de Moscou, 1860 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Les majestueuses cathédrales du Kremlin de Moscou ont particulièrement attiré l’attention des peintres.

Apollinaire Vasnetsov. Kremlin de Moscou. Cathédrales, 1894 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Vasnetsov aimait particulièrement observer les églises de Moscou, trouvant une inspiration sans fin dans la façon dont les rayons jouent de leurs reflets sur les dômes dorés.

Vassili Polenov. Cathédrale de la Dormition de Moscou. Portail sud, 1877 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Même les petits détails de l’apparence des églises orthodoxes russes étonnent l’imagination par leur beauté, et les artistes les ont mis en valeur dans leurs œuvres.

Apollinaire Vasnetsov. Nuages et dômes dorés. Monastère Simonov, années 1920 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Certaines églises de Moscou, perdues à l’époque soviétique, comme le monastère Simonov, n’ont survécu jusqu’à ce jour que sur toile.

Apollinaire Vasnetsov. Couvent de Novodievitchi. Cathédrale, 1926 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ce tableau représente le temple principal du plus beau monastère de Moscou. Au début du XXe siècle, il y avait une forêt autour de Novodievitchi, mais c’est aujourd’hui une partie centrale de Moscou, entourée d’autoroutes.

Apollinaire Vasnetsov. Église de l’Ascension de Kolomenskoïé, 1927 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Aujourd’hui, ce n’est plus un village, mais une réserve-musée au sein de Moscou. Et ce temple du XVIe siècle est un véritable chef-d’œuvre de l’architecture et la première église avec une toiture en forme de chatior (chapiteau) en pierre de Russie.

Vassili Polenov. Cour de Moscou, 1878 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’un des tableaux les plus célèbres de Polenov représente une cour de Moscou. En arrière-plan, vous pouvez voir l’église de la Transfiguration-du-Sauveur-sur-les-Sables.

Valentin Serov. L’hiver à Abramtsevo. Église, 1886 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Serov, comme de nombreux artistes de la fin du XIXe siècle, a passé beaucoup de temps à Abramtsevo – la propriété du philanthrope Savva Mamontov – ou il a travaillé en plein air. Serov a même épousé sa femme dans cette église située dans le domaine, construite d’après un croquis de l’artiste Viktor Vasnetsov.

Isaac Levitan. Paix éternelle, 1893 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Cette église envahie par la verdure et située au bord du lac Oudomlia, dans la région de Tver, est devenue célèbre grâce à la peinture de Levitan.

Isaac Levitan. Demeure tranquille, 1890 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Levitan a peint de nombreuses églises et monastères ; ils avaient sur lui un effet apaisant. Les critiques d’art estiment que le sentier et le pont représentés sur cette toile invitent le spectateur à un refuge d’harmonie spirituelle.

Isaac Levitan. Intérieur de l’église Pierre-et-Paul de Plios, sur la Volga, 1888 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Levitan a beaucoup travaillé dans la petite ville pittoresque de Plios (369 km au nord-est de Moscou) et de son pinceau sont sorties des images de nombreuses églises locales. Celle-ci, captée par son pinceau depuis l’intérieur, n’existe plus.

Pavel Korine. Intérieurs de la cathédrale de la Dormition de Moscou, 1936 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

La décoration intérieure des temples n’était pas représentée aussi souvent que l’extérieur. De telles peintures ont une valeur particulière.

Ilia Répine. Mariage de Nicolas II et de la grande-duchesse Alexandra Feodorovna, 1894 Musée Russe Musée Russe

Le peintre de la cour Répine est allé plus loin et a capturé le sacrement le plus important : le mariage du dernier tsar russe dans la Grande Église du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg.

Konstantine Iouon. Des bateaux au large des côtes. Pskov, 1904 Musée des Beaux-Arts de Kalouga Musée des Beaux-Arts de Kalouga

Un attribut fréquent du paysage de Pskov sont ses anciennes églises, désormais inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Par exemple, cette majestueuse cathédrale de la Trinité du Kremlin de Pskov.

Nicolas Roerich. Église de l’Assomption-du-Bac à Pskov, années 1900 Musée Russe Musée Russe

Connu pour ses paysages himalayens, Roerich a aussi créé de nombreuses toiles sur des thèmes bibliques et a voyagé dans les anciennes villes de Russie, peignant des églises.

Nicolas Roerich. Ouglitch. Église Prince-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, 1904 Centre International des Roerich Centre International des Roerich

Roerich était très préoccupé par la sécurité des monuments architecturaux anciens. Les capturer dans des peintures était pour lui une autre façon de les préserver pour la postérité.

Vassily Kandinsky. Église rouge, 1901-1903 Musée Russe Musée Russe

Avant même de devenir un maître de l’art abstrait, Kandinsky a peint des paysages assez objectifs.

Aristarkh Lentoulov. Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou, 1913 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Dans cette fantaisie avant-gardiste, on distingue facilement les contours de la cathédrale la plus célèbre de Moscou.

Boris Koustodiev. Maslenitsa, 1916 Musée Russe Musée Russe

Koustodiev, artiste de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, peignait des croquis de la vie des marchands. Les églises, sans lesquelles il était impossible de l’imaginer, devenaient inévitablement l’arrière-plan des événements qui se déroulent sur ses toiles.

Mikhaïl Nesterov. Monastère des Solovki, 1917 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Un grand nombre de toiles sur des thèmes religieux ont été peintes par Mikhaïl Nesterov. L’artiste s’est même rendu au monastère isolé des îles Solovki, en mer Blanche.

Mikhaïl Nesterov. La Sainte Rus’, 1901-1906 Musée Russe Musée Russe

Nesterov a incarné sa quête religieuse dans ce tableau monumental, qui est littéralement devenu une illustration de l’expression « Nous sommes russes et Dieu est avec nous ».

Sergueï Guerassimov. Église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la Nerl, 1953 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

L’une des églises les plus belles et les plus anciennes de Russie est un temple du XIIe siècle situé près de la ville de Vladimir. Même le maître du réalisme socialiste Sergueï Guerassimov ne pouvait pas l’ignorer dans ses peintures.

