En images: dix incroyables églises en bois du Nord russe

Un jour, le photographe de Saint-Pétersbourg Alexandre Moïsseïev a effectué un petit voyage dans la région environnante et a été stupéfait de voir une église en bois plus ancienne que Saint-Pétersbourg elle-même.

Depuis, cela fait dix ans qu’il se rend dans des villages reculés du nord. C’est peut-être parce qu’elles sont situées dans ces endroits que les anciennes églises en bois ont survécu à toutes les vicissitudes du XXe siècle. Dans son livre Nord en voie de disparition : histoires réelles de la vie de la province profonde russe (Eksmo, 2024), Alexandre a tenté de capturer la beauté menacée de ces villages septentrionaux.

Église Saint-Nicolas à Soguinitsy, région de Leningrad (construite en 1696)

La même en hiver.

Ce temple sur la rivière Vajinka se trouve à des centaines de kilomètres des grandes villes. Il a été construit en 1696 dans une architecture typique du Nord russe : une église au sommet en forme de chatior (chapiteau) sur une base octogonale et un clocher indépendant.

Chapelle Saints-Pierre-et-Paul à Zaozerié, région de Leningrad (seconde moitié du XVIIIe siècle)

Cet endroit était réputé parmi les pêcheurs pour les bonnes prises que l’on y faisait, et c’est donc là qu’est apparu un lieu de culte en l’honneur de Pierre (le saint patron des pêcheurs) et de Paul.

Église Saint-Georges à Iouksovitchi, région de Leningrad (fin du XVe siècle)

L’église a été bâtie en rondins en 1493-1496. Elle est considérée comme la plus ancienne église de Russie restée sur son site d’origine (les autres ont été déplacées dans des musées d’architecture en bois). Le temple a survécu à l’occupation des troupes finlandaises en 1941-1944.

Église Saint-Dimitri-de-Thessalonique à Chtcheleïki, région de Leningrad (1786)

Dans les années 1940, il y avait plus de 200 églises et chapelles au nord et à l’ouest du lac Onega. Seule une trentaine d’entre elles ont survécu jusqu’à nos jours. Beaucoup de ces dernières sont, à leur tour, en train de disparaître à cause d’incendies. L’église Saint-Dimitri-de-Thessalonique, datant de la fin du XVIIIe siècle, dans le village de Chtcheleïki, est un exemple chanceux. Elle a récemment été entièrement restaurée.

Pogost de Guimreka, région de Leningrad (XVIIe siècle)

Sur les rives du lac Onega, l’on trouve toute une série de beaux temples anciens. L’ensemble le plus célèbre est le pogost de Kiji, sur l’île du même nom. Cependant, il y en a un autre moins connu, le pogost (enclos paroissial) de Guimreka. Son église de la Nativité-de-la-Vierge a été construite dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

Église Saint-Alexandre-de-Svir à Kosmozero, République de Carélie (XVIIIe siècle)

Le temple a été construit dans les années 1770 grâce à l’argent d’un marchand de Saint-Pétersbourg. À l’origine, il y avait un ensemble complet, une autre église et un clocher, mais ils ont brûlé en 1942. Plus tard, l’église Saint-Alexandre-de-Svir a été utilisée comme bibliothèque et salle de fête. Lors de la perestroïka, elle a été restaurée, mais les offices n’y sont plus célébrés.

Chapelle Saint-Georges-le-Victorieux à Oust-Iandoma, République de Carélie (première moitié du XIXe siècle)

Selon l’auteur, il s’agit de l’une des plus belles chapelles du nord du lac Onega. Elle se trouve juste sur la rive, et si vous montez sur le clocher, vous pourrez profiter d’une vue pittoresque.

Chapelle de l’Archange-Michel à Masselga, République de Carélie (fin du XVIIIe siècle)

Aujourd’hui, ce village est abandonné et l’église se dresse au milieu de la forêt et des fourrés. Autrefois, il y avait pourtant ici de la vie, mais de nombreux habitants sont partis et ont même emporté le bois de construction des maisons avec eux.

Église Saint-Nicolas à Vegorouksy, République de Carélie (milieu du XVIIIe siècle)

« De Kholmogory à Kola, il y a trente-trois Nicolas », disaient autrefois les Pomors (habitants du Nord russe). Il y a effectivement beaucoup d’églises dédiées à Saint-Nicolas dans le Nord, c’est le saint le plus aimé en Russie, patron des voyageurs.

Église Saints-Pierre-et-Paul à Virma, République de Carélie (fin du XVIIe siècle)

Virma, village ancien de Pomors, se trouve sur la rivière du même nom, dans des zones marécageuses, non loin du rivage de la mer Blanche. L’église y est apparue dans les années 1630, construite grâce aux fonds du puissant monastère des Solovki, situé à proximité, sur les îles de la mer Blanche. Les autorités soviétiques ont démoli le clocher de l’église, mais celle-ci en elle-même a été heureusement défendue par les habitants.

