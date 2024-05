En images: les sept plus belles églises de Moscou

Lignes épurées de l’architecture russe médiévale, style baroque dans plusieurs déclinaisons, bulbes multicolores et coupoles dorées sont autant d’éléments qui mettent en valeur de nombreuses églises que nous pouvons admirer aujourd’hui encore à Moscou.

Église de Saint-Basile-le-Bienheureux

Getty Images Getty Images

Cette église est peut-être la plus belle non seulement de Moscou, mais aussi de toute la Russie. Certains pensent qu’elle forma les goûts des Russes de génération en génération : ses bulbes leur auraient inoculé une préférence pour les couleurs vives. Cette église érigée entre 1555 et 1561 porte le nom d’église de l’Intercession-sur-le-Fossé. Seul un de ses onze autels est dédié à Saint-Basile-le-Bienheureux. La chapelle qui l’abrite fut construite en 1588.

Église de la Dormition dans le Kremlin

Getty Images Getty Images

Cette église fut érigée entre 1475 et 1479 par l’architecte bolognais Aristotile Fioravanti. Elle est le plus ancien bâtiment de la ville qui nous soit parvenu dans son état originel. Les cérémonies de couronnement des tsars et empereurs russes y eurent lieu jusqu’en 1896.

Cathédrale du Christ-Sauveur

Getty Images Getty Images

Cette église de style byzantino-russe érigée au XIXe siècle pour commémorer la victoire sur Napoléon Ier reste un des symboles de la lutte du pouvoir soviétique contre la religion. Entre 1958 et 1960 , une piscine circulaire découverte fut creusée à l’emplacement vacant depuis la démolition de l’église en 1931. Dans les années 1990, ce lieu de culte fut reconstruit à l’identique. Cette église, la plus grande de Russie, est aujourd’hui la cathédrale de Moscou.

Église de l’Ascension à Kolomenskoïé

Getty Images Getty Images

La construction de cette église fut achevée en 1532 . La légende veut qu’elle ait été érigée sur l’ordre du grand-prince Vassili III, soit pour implorer Dieu de lui donner un héritier, soit pour le remercier de la naissance d’un fils, le futur Ivan le Terrible, en août 1530 . Elle fut la première église à couverture pyramidale en pierre construite en Russie. Les précédentes l’avaient été en bois. L’église de l’Ascension est classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Église de l’Intercession à Fili

Getty Images Getty Images

Cette église fut érigée sur l’une des propriétés de Lev Narychkine, un des oncles maternels de Pierre le Grand. Le tsar fit don de vitraux multicolores et d’une importante somme d’argent pour en achever la construction. Cette église consacrée à l’Intercession est un exemple remarquable du baroque moscovite, également connu comme baroque Narychkine.

Église Saint-Clément

Getty Images Getty Images

Cette église se situe dans le quartier de Zamoskovorétchié (c’est-à-dire de l’autre côté de la Moskova par rapport au Kremlin), où les marchands étrangers avaient l’habitude de s’arrêter. Ce furent d’ailleurs eux qui en financèrent la construction. Le pape et martyr Clément est considéré comme le protecteur de ceux qui voyagent en bateau. Cette église, que l’on peut admirer aujourd’hui dans l’état qui lui fut donné en 1769, est un bel exemple du style baroque.

Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge dans le quartier de Khamovniki

Getty Images Getty Images

Cette église du XVIIe siècle est un chef-d’œuvre architectural qui illustre le style ouzorotché. Il se caractérise par l’abondance d’éléments décoratifs colorés et d’arcs en forme de kokochnik. Cette église est dédiée à l’un des saints les plus vénérés en Russie : Nicolas le Thaumaturge. Elle est également connue pour abriter une icône de la Vierge qui « intercède pour les pécheurs » à laquelle une chapelle est consacrée.

