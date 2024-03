Rouge, jaune, bleu: que ces couleurs symbolisent-elles dans l’orthodoxie?

Russia Beyond

Le blanc est la couleur du détachement du monde d’ici-bas, c’est la couleur associée aux prophètes, aux saints et aux anges. En vêtements blancs, les prêtres célèbrent les services funéraires, et ils les portent lors de grandes fêtes orthodoxes.

Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Le jaune (ou plutôt la couleur dorée) renvoie de son côté au rayonnement divin et à Jesus, fils de Dieu. C’est aussi la couleur du nimbe sur les icônes, ainsi que des vêtements des prêtres portés lors des offices du dimanche et de la plupart des offices de fêtes.

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Le noir est la couleur de la mort, de l’enfer et de l’ignorance – le monde était sombre avant que Dieu ne crée la lumière. Toutefois, c’est aussi la couleur du monachisme : un moine « meurt » pour la vie mondaine dès qu’il s’engage sur le chemin de Dieu. Non seulement les prêtres orthodoxes, mais aussi catholiques et protestants portent des vêtements noirs.

Ilia Timin/Sputnik Ilia Timin/Sputnik

Le vert est quant à lui le symbole d’une vie éternelle et du Saint esprit. Les coupoles vertes signifie que l’église qu’ils surplombent est consacrée à la Trinité ou à un saint.

Konstantin Tchalabov/Sputnik Konstantin Tchalabov/Sputnik

Le rouge est la couleur du sang du Christ qui a expié les péchés humains. C’est la couleur renvoyant à sa résurrection. Pendant l’office de Pâques, les prêtres portent d’abord des vêtements verts, puis en mettent des rouges et les gardent durant les 40 jours que durent les services pascaux.

Dmitri Feoktistov/TASS Dmitri Feoktistov/TASS

Le bleu enfin est la couleur des cieux. Le Christ et les saints sont souvent représentés sur les icônes en vêtements bleus, car ils vivent dans les cieux. Le bleu et le blanc sont les couleurs de la Vierge.

Viktor Tolotchko/Sputnik Viktor Tolotchko/Sputnik

