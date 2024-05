En images: les trente-deux sites russes classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO

Vingt et un sites culturels et onze sites naturels de Russie sont actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes



Getty Images Getty Images

Les monuments de Saint-Pétersbourg (alors Leningrad) et de ses environs furent parmi les premiers en URSS à être classés au patrimoine de l’humanité. Parmi eux, les palais de Peterhof et Gatchina.

Pogost de Kiji (enclos paroissial de Kiji)

Getty Images Getty Images

Ces églises en bois construites en Carélie aux XVIIIe et XIXe siècles l’auraient été sans le moindre clou.

Kremlin de Moscou et place Rouge

Getty Images Getty Images

Dans le centre de Moscou, ce sont la place Rouge, l’église Saint-Basile-le-Bienheureux et plusieurs monuments des XIIIe-XVIIe siècles à l’intérieur du Kremlin qui furent classés en 1990.

Ensemble culturel et historique des îles Solovki

Getty Images Getty Images

Le monastère des Solovki fut fondé au XVIe siècle sur l’archipel auquel il doit son nom, dans la mer Blanche. C’est non seulement sa partie centrale ceinte d’un épais rempart qui est protégée, mais aussi des églises et des ermitages sur des îles isolées.

Monuments de Vladimir et de Souzdal

Getty Images Getty Images

Dans ces deux villes de l’Anneau d’Or, on trouve d’inestimables chefs-d’œuvre de l’architecture russe des XIIe et XIIIe siècles.

Monuments historiques de Novgorod et de ses environs

Getty Images Getty Images

Le Kremlin de Novgorod et plusieurs églises et monastères, dont les plus anciens remontent au XIe siècle, sont classés par l’UNESCO.

Ensemble architectural de la laure de la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad

Getty Images Getty Images

À Serguiev Possad se trouve l’un des monastères dont la signification pour l’orthodoxie russe est la plus importante. Il fut fondé au XIVe siècle par saint Serge de Radonège (v.1314-1392).

Église de l’Ascension à Kolomenskoïé

Getty Images Getty Images

Cette église de pierre blanche du XVIe siècle fut la première à avoir une couverture pyramidale. Ce chef-d’œuvre de l’architecture russe est actuellement en cours de restauration.

Forêts vierges de Komi

Getty Images Getty Images

Ces étendues du nord de l’Oural sont des espaces protégés. Ils ont été classés au patrimoine naturel de l’humanité de l’UNESCO en 1995.

Lac Baïkal

Getty Images Getty Images

Ce lac de Sibérie est le plus profond du monde. Il est aussi le plus grand réservoir d’eau douce à l’état liquide de la planète.

Volcans du Kamtchatka

Getty Images Getty Images

Les premiers volcans du Kamtchatka furent classés en 1996. En 2001, leur liste fut élargie. Beaucoup d’entre eux sont actifs.

Montagnes dorées de l’Altaï

Getty Images Getty Images

C’est sous ce nom que figurent dans la liste de l’UNESCO les trois sites les plus pittoresques des monts Altaï, en Sibérie.

Caucase de l’Ouest

Getty Images Getty Images

La partie du Caucase s’étirant du mont Ficht à l’Elbrouz fut classée parce qu’elle a presque entièrement été préservée de l’action de l’homme, ce qui est exceptionnel en Europe.

Ensemble du monastère Saint-Théraponte

Getty Images Getty Images

Ce petit monastère de la région de Vologda est aujourd’hui presque tout aussi isolé qu’il l’était à l’époque de sa construction entre les XIVe et XVIIe siècles. D’une grande beauté architecturale, il abrite les fresques de l’iconographe Dionysius (v.1440-v.1510).

Ensemble historique et architectural du Kremlin de Kazan

Getty Images Getty Images

Le Kremlin de Kazan fut érigé lorsque la région était encore dominée par les Tatars musulmans. En 1552, le khanat de Kazan fut conquis par Ivan le Terrible (1530-1584). À partir de ce moment-là, des églises furent construites à l’intérieur du Kremlin.

Isthme de Courlande

Getty Images Getty Images

Les dunes sur la côte baltique dans la région de Kaliningrad et les pinèdes qui couvrent partiellement cet isthme sont un bel exemple de la préservation de la nature par l’homme.

Les montagnes Sikhote-Aline

Getty Images Getty Images

Cette réserve naturelle de l’Extrême-Orient russe est un havre de paix pour les animaux sauvages, dont le tigre de Sibérie. Elle permet aussi de préserver de nombreuses espèces végétales rares.

Bassin d’Ubs Nuur

Alexandre Lechtchenok (CC BY-SA 4.0) Alexandre Lechtchenok (CC BY-SA 4.0)

Cet écosystème classé au patrimoine de l’UNESCO en 2003 s’étend à la fois sur la Mongolie et sur la République russe de Touva. Il est le bassin fermé le plus septentrional d’Asie centrale. Le lac salé, qui lui a donné son nom, joue un rôle essentiel dans la vie de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

Citadelle, vieille ville et forteresse de Derbent

Getty Images Getty Images

Derbent est l’une des villes les plus anciennes de Russie. Elle fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sa citadelle qui date du VIe siècle après Jésus-Christ est aussi la plus ancienne du pays.

Ensemble du couvent Novodievitchi

Getty Images Getty Images

Ce monastère construit aux XVI-XVIIe siècles est l’un des exemples les plus remarquables du style « baroque moscovite ». Les moniales qui y vivaient étaient issues des dynasties régnantes et des grandes familles aristocratiques.

Système naturel de la réserve de l’île Wrangel

Anastasia Petoukhova (CC BY-SA 4.0) Anastasia Petoukhova (CC BY-SA 4.0)

L’île de Wrangel se trouve dans l’océan Arctique et est rattachée à l’Extrême-Orient. La réserve naturelle qui y a été créée est la plus septentrionale de Russie. On y trouve de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques. On y croise aussi des baleines, des morses, des ours polaires et des bœufs musqués.

Arc géodésique de Struve

Islander Islander

Grâce aux mesures qu’ils firent précisément le long de cet arc, de la Norvège à la mer Noire, des savants du monde entier purent déterminer la forme exacte de la Terre. Ces recherches furent menées sous l’égide de l’Empire russe, de la Suède et de la Norvège. Des 265 points de triangulation qui furent utilisés pour réaliser ces mesures géodésiques, 34 encore visibles aujourd’hui sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Deux d’entre eux se trouvent en Russie et sont marqués chacun d’un obélisque.

Centre historique de la ville de Iaroslavl

Getty Images Getty Images

Plusieurs des monuments de cette ville sont représentés sur les coupures de 1 000 roubles. L’UNESCO classa le centre de Iaroslavl non seulement pour ses monuments médiévaux, mais aussi parce qu’il offre « un exemple remarquable de la réforme urbanistique que Catherine II lança dans toute la Russie en 1763 ».

Plateau de Putorana

Getty Images Getty Images

Ce plateau est l’un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Ses paysages montagneux sont tout à fait uniques.

Parc naturel des colonnes de la Lena

Getty Images Getty Images

Ces colonnes rocheuses qui dominent le fleuve Lena se trouvent en Iakoutie, l’une des régions les plus froides de Russie.

Ensemble historique et archéologique de Bolgar

Getty Images Getty Images

La ville de Bolgar, fondée par les Bulgares de la Volga, se trouve aujourd’hui dans la République du Tatarstan. Des monuments uniques des Xe-XVe siècles sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : des mausolées, des nécropoles de khans, des minarets de mosquées aujourd’hui détruites.

Cathédrale et monastère de l’Assomption de l’île-village de Sviajsk

Evgueni Chelkovnikov (CC BY-SA) Evgueni Chelkovnikov (CC BY-SA)

Cet ensemble se trouve également au Tatarstan. Construit au XVIe siècle pour faciliter la conquête du khanat de Kazan, Sviajsk est le berceau de l’orthodoxie dans cette région.

Paysages de la Dauria

Igor Chpilenok (CC BY-SA 3.0) Igor Chpilenok (CC BY-SA 3.0)

La réserve naturelle de la Dauria fut classée en 2017. Dans cette région de steppe, on trouve des espèces rares d’oiseaux. Elle est également traversée par les troupeaux de gazelles de Mongolie.

Églises de l’école d’architecture de Pskov

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Dix églises de Pskov et de sa région, dont certaines remontent au XIIe siècle, furent inscrites au patrimoine mondial de l’humanité en 2019.

Pétroglyphes du lac Onega et de la mer Blanche

Semenov.m7 (CC BY-SA) Semenov.m7 (CC BY-SA)

Dans le Nord de la Russie, on peut admirer des pétroglyphes qui datent des Ve et IVe millénaires avant Jésus-Christ.

Observatoires astronomiques de l’université fédérale de Kazan

Université fédérale de Kazan Université fédérale de Kazan

Deux observatoires de la capitale du Tatarstan furent ajoutés en 2023 à la liste des monuments protégés par l’UNESCO.

Cité antique de Chersonèse Taurique et sa chôra

Dmitri A. Mottl (CC BY-SA) Dmitri A. Mottl (CC BY-SA)

À Chersonèse, des fouilles archéologiques mirent au jour les vestiges d’une ville grecque remontant au Ve siècle avant Jésus-Christ. La légende veut que ce soit là que le prince Vladimir (958-1015) y reçut le baptême avant d’imposer le christianisme à son peuple.

