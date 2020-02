Sept musées russes dont les collections sont consultables en ligne

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Musée de l'Ermitage

Capture d'écran Capture d'écran

Impossible de faire le tour de l’un des musées les plus grands et les plus célèbres du monde en une seule visite, même si vous y passez toute la journée. Alors, au lieu de tenter l’impossible, promenez-vous pas à pas dans ses salles apparemment sans fin avec le guide Google Art Project ou consultez le site Web de l'Ermitage, où des archives numériques ont été téléchargées, avec une navigation très pratique à travers les genres et les titres d’œuvres.

Dans la section « Temps forts », vous trouverez toutes les œuvres les plus importantes et les plus rares de la collection de l'Ermitage : peintures de célèbres artistes russes et étrangers, les œufs de Fabergé, certaines sculptures et bijoux…

Galerie Tretiakov

Capture d'écran Capture d'écran

Un autre musée russe de premier plan que vous devriez visiter avant de mourir - au moins en ligne. Il abrite certaines des peintures les plus célèbres des artistes les plus éminents de Russie ; en fait, cet établissement héberge entre ses murs le principal trésor national des beaux-arts de Russie.

Alors promenez-vous avec Google en 3D ou passez du temps sur leur site officiel, qui contient environ 180 000 œuvres de la collection en version numérique. Soit dit en passant, la galerie en ligne est disponible en 12 langues étrangères, tandis que la galerie hors ligne ne comporte des légendes qu’en russe et en anglais !

>>> Ces comptes Instagram de musées russes qu'il vous faut suivre à tout prix

Musée russe

Capture d'écran Capture d'écran

Cet autre haut lieu de la culture russe est réparti sur plusieurs bâtiments à Saint-Pétersbourg, mais sa version en ligne vous permet de visualiser les temps forts et ses principaux trésors sans parcourir ces longues distances. Ils sont classés par périodes historiques et genres artistiques.

Dans le même temps, le guide Google Art Project propose une visite en 3D à l'intérieur des murs du bâtiment principal du musée russe - le palais Mikhaïlovski.

Musée d'État des Beaux-Arts Pouchkine

Capture d'écran Capture d'écran

Des œuvres de la civilisation sumérienne aux sculptures et à l'architecture de l'Égypte et de la Grèce antiques, ce musée a ouvert à l'époque de Nicolas II, le dernier tsar de Russie, et était le premier du genre en Russie. Il possède une vaste collection de répliques parfaitement réalisées, qui ont donné et donnent encore aux Russes une grande chance de voir à quoi ressemblent les trésors les plus importants du monde.

Vous pouvez déambuler dans les salles du musée via Google Art Project, ou faire une visite virtuelle agréable et interactive sur leur site Web (disponible en plusieurs langues).

Musée de la cosmonautique

Capture d'écran Capture d'écran

Pénétrer dans la station spatiale MIR, jeter un coup d'œil aux combinaisons des différentes légendes spatiales et explorer l'espace de différentes manières - tout ce « divertissement ludique » est possible grâce à Google Art Project.

Le musée possède également une vaste collection comprenant non seulement des photos et des portraits de cosmonautes et d’astronautes, mais aussi de certains objets qui leur ont réellement appartenu.

>>> Vous n’avez qu’une heure? Les 10 œuvres de la Galerie Tretiakov à ne surtout pas rater

Musée d'art multimédia, Moscou (ancienne Maison de la photographie de Moscou)

Capture d'écran Capture d'écran

Le musée a lancé un projet en ligne à grande échelle appelé Russia in Photos, dans lequel il a téléchargé plus de 100 000 photos puisées dans ses archives. Les utilisateurs ont pris le relais et continuent maintenant de télécharger des photos de leurs collections personnelles.

Le site Web propose de belles options de chronologie, permettant de choisir une année spécifique et de voir un aperçu des photos de cette période particulière. Le principal problème est que le site Web n'a pas de version en langue étrangère jusqu'à présent.

Musée Mosfilm

Capture d'écran Capture d'écran

Pour les cinéphiles, il sera extrêmement intéressant de se promener avec Google Art Project et de tomber sur l'une des plus grandes collections d'affiches de films soviétiques, de costumes, de décorations et d'articles célèbres utilisés lors de tournages. Le musée du studio de cinéma le plus célèbre de Russie possède même une collection de voitures qui ont été utilisées dans des films emblématiques.

Le site officiel vous permet de vous promener sur le territoire du studio de cinéma, qui rappelle un parc à thème consacré au septième art russe, avec les accessoires et les décors de toutes sortes de films, ainsi que des pavillons thématiques qui peuvent se transformer en fonction de l’imagination du réalisateur !

Vous rêvez plutôt d’un voyage entre Moscou et Saint-Pétersbourg ? Retrouvez dans cet autre article le budget à prévoir.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.