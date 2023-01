Comment préparer les légendaires pychki de Leningrad, cousin russe des donuts

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les pychki sont des morceaux de pâte en forme d’anneau frits dans de l’huile. Ensuite, ces anneaux moelleux, qui obtiennent une croûte croustillante et dorée, sont saupoudrés de sucre en poudre. Quoi de plus tentant et réconfortant quand il fait froid dehors ?!

À Saint-Pétersbourg (ancien nom de Leningrad), les pychki sont devenus l’un des symboles gastronomiques de la ville. Pas étonnant qu’il existe de nombreux endroits où vous pouvez en acheter ; mais il existe un lieu pas comme les autres. C’est la célèbre Pychetchnaïa (un café spécialisé dans les pychki) de la rue Bolchaïa Koniouchennaïa, où on en prépare depuis 1958.

L’établissement est toujours ouvert et attire chaque jour de longues files de visiteurs. En fait, c’est l’un des rares restaurants publics de l’ère soviétique qui fonctionne encore. Ce lieu est prisé des étudiants, des promeneurs et des habitants. Les pychki ne sont pas chers (environ 0,30 euros chacun) et authentiques. Les amateurs de cette délicieuse pâtisserie dévorent généralement 3-4 pychki à la suite.

Les pychki de Saint-Pétersbourg sont produits sur des machines de l’époque soviétique selon des recettes traditionnelles. Vous pouvez les déguster à table, à l’intérieur, avec un café ou un thé, ou les emporter dans un sac en papier et les manger dans le parc.

Et voici la très bonne nouvelle. Vous n’avez pas besoin d’aller à Saint-Pétersbourg pour découvrir cet extraordinaire beignet de l’ère soviétique. Pour les réaliser, vous avez besoin d’ingrédients simples que vous pouvez facilement trouver à la maison. Vous pouvez préparer votre propre pychki, chaud et moelleux à l’intérieur avec une croûte croustillante à l’extérieur. En les préparant à la maison, les principaux avantages sont que vous n’aurez pas à acheter un billet d’avion pour la Russie, que vous n’aurez pas besoin de faire la queue, et peut-être le plus important, vous pourrez déterminer vous-même la quantité de sucre en poudre !

Ingrédients pour 15 pychki :

farine - 230g

eau - 150g

beurre - 15g

sucre - 20g

sel - une pincée

levure déshydratée - 2g

huile végétale pour la friture

sucre en poudre au goût

Préparation :

Délayer la levure et le sucre dans de l’eau tiède.

Ajouter le beurre fondu.

Versez la farine et le sel.

Pétrir la pâte. Il est préférable de le faire dans un mélangeur, car la pâte sera liquide et collante. C’est normal. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de la farine pour rendre les pâtons légers et aérés. Si vous pétrissez à la main, il est préférable de le faire avec une spatule en silicone.

Graisser un bol profond avec de l’huile végétale et mettez-y la pâte. Couvrir avec un film alimentaire et laisser lever pendant une heure.

Pétrir intensément la pâte.

Laissez reposer encore une heure.

Tout en travaillant la pâte, graissez vos mains avec de l’huile végétale. N’utilisez pas de farine car elle brûlera dans l’huile lors de la friture. Divisez-la en petites boules. Mes boules font 30 g chacune. Mettez-les sur une surface graissée et laissez lever pendant 15-20 minutes.

Faites chauffer l’huile de tournesol dans une casserole profonde (vous pouvez vérifier à l’aide d’une spatule en bois ; s’il y a des bulles, l’huile est prête). Utilisez votre pouce et votre majeur pour faire un trou au milieu du beignet.

Faites frire des deux côtés en retournant constamment.

Retirez les beignets une fois prêts et placez-les sur une serviette en papier.

Saupoudrer les beignets de sucre en poudre avant de servir.

Servir chaud.

