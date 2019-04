Comment visiter gratuitement les musées de Saint-Pétersbourg

Le musée du métro, le musée de l'histoire de la brasserie, l'appartement commémoratif de Vladimir Nabokov - l'entrée de toutes ces institutions de Saint-Pétersbourg est gratuite toute l'année. Mais vous pouvez accéder à d'autres musées célèbres sans dépenser un copeck. La principale chose consiste à savoir quand.

Ermitage

Legion Media Legion Media

Le « musée numéro un » du pays attend gratuitement les visiteurs tous les troisièmes jeudis du mois, ainsi que le 18 mai, à l’occasion de la Journée internationale des musées, et le 7 décembre, lors de la Journée de l’Ermitage. Il abrite plus de trois millions d'objets, allant des œuvres du Titien et de Léonard de Vinci à une énorme montre mécanique du XVIIIe siècle en forme de paon. Au fait, elle fonctionne toujours !

Les mêmes jours, vous pourrez visiter gratuitement le musée de la Fabrique de porcelaine impériale, une filiale du musée de l'Ermitage.

Musée russe

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

De nombreux trésors de l'art russe du Moyen âge à nos jours se trouvent au Musée russe. Paysages surréalistes de Roerich, croquis photographiques de la vie soviétique, icônes russes - tout cela et bien plus encore peut être vu gratuitement chaque année le 18 mai. Le musée possède de nombreuses filiales, y compris la maison en bois de Pierre Ier, le château Mikhaïlovski (des ingénieurs) ou le palais Stroganov.

Appartement-musée d'Alexandre Pouchkine

Legion Media Legion Media

Le plus grand poète russe a passé les derniers mois de sa vie dans un hôtel particulier près de la Moïka, un des cours d'eau de la ville, et y est mort après avoir été mortellement blessé dans un duel. Ses effets personnels sont restés dans l'appartement, notamment une mèche de cheveux et un masque mortuaire. Le musée ne peut être visité gratuitement que quatre jours par an : le 10 février, jour de la commémoration de Pouchkine, le 18 avril, journée de la protection des monuments, le 18 mai, journée des musées et le 6 juin, journée de Pouchkine.

Cathédrale Saint-Isaac

Legion Media Legion Media

L'une des cathédrales orthodoxes les plus célèbres au monde possède le statut de musée. L'entrée est payante pour les touristes toute l'année. Cependant, des services pour les paroissiens orthodoxes ont lieu presque tous les jours à 9h00 et à 16h00. Vous pouvez bien sûr assister aux services gratuitement. Les mêmes règles s'appliquent à la visite de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Le service a lieu les mercredis et samedis à 7h30 et à 18h00. Pour assister aux messes orthodoxes, il est préférable de choisir des vêtements sobres (les shorts et les minijupes ne conviennent pas).

Brise-glace Krassine

Legion Media Legion Media

Le Krassine a fait partie de la flotte impériale russe, a vogué dans la Baltique et dans l'Arctique, a participé aux batailles navales de la Seconde Guerre mondiale et est devenu un musée dans les années 1990. Il est possible de se rendre gratuitement à bord de ce légendaire musée flottant un jour par an, le 19 août. À cette occasion, on organise sur le brise-glace une grande fête, le jour du débardeur, qui est le vêtement traditionnel des marins. Seuls ceux qui viennent en portant ce gilet classique sont autorisés à entrer gratuitement.

Forteresse Pierre et Paul

Legion Media Legion Media

L'entrée de la forteresse sur l'île Zaïtchi est gratuite toute l'année, mais si vous souhaitez visiter ses musées (la prison du bastion ou le clocher), vous devrez acheter un billet.

Musée d'anthropologie et d'ethnographie (Kunstkamera)

Old Pionear/Wikipedia Old Pionear/Wikipedia

La Kunstkamera, le cabinet des curiosités, était le premier musée public de Saint-Pétersbourg : il a été fondé au début du XVIIIe siècle. Pierre Ier y a rassemblé des objets étranges du monde entier. Aujourd'hui, il abrite plus d'un million d’objets étranges. Vous pouvez les voir gratuitement de septembre à avril tous les troisièmes jeudis du mois.

Musée zoologique

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Ici, vous pouvez voir beaucoup plus qu’une vaste collection de coraux et de papillons exotiques. Le clou du spectacle est la salle des mammouths. Ici sont rassemblés les mammouths eux-mêmes et d'autres animaux de grande taille : ours, cerfs, éléphants. Vous pouvez visiter le musée gratuitement tous les troisièmes jeudis du mois.

Nouveau musée

Le musée d'art contemporain de l'île Vassilievski a été créé à partir de la collection du collectionneur Aslan Tchekhoïev. Il comprend des œuvres des classiques de l'art contemporain russe des années 1950 à nos jours. Dans sa collection, vous pouvez voir les non-conformistes Oscar Rabin et Vladimir Nemoukhine, les conceptualistes Ilya Kabakov et Youri Albert, et bien d'autres. Le musée est ouvert au public gratuitement le 18 mai, Journée internationale des musées, et un événement spécial a lieu le même jour - la Nuit des musées - afin de prolonger les heures d'ouverture.

Musée Fiodor Dostoïevski

Davide Mauro/Wikipedia/Legion Media Davide Mauro/Wikipedia/Legion Media

Le célèbre écrivain russe a changé une vingtaine de fois d’adresse à Pétersbourg. Il a passé les trois dernières années de sa vie dans cet appartement de l’allée Kouznetchni. C’est ici qu’il a écrit son roman Les Frères Karamazov. Le musée a été ouvert à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, en 1971, en grande partie grâce à ses descendants, qui ont fait don d'une vaste collection de ses biens personnels au domaine public. Vous pouvez accéder gratuitement à l'appartement commémoratif le 9 février, le jour de la commémoration de Dostoïevski, le 18 mai, à l'occasion de la Journée internationale des musées, et le 11 novembre, date de l'anniversaire de l'auteur.

