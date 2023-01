Saint-Pétersbourg-Moscou: combien durait le trajet entre les deux villes au cours des siècles

Il n’y a peut-être pas d’itinéraire plus populaire en Russie que celui-ci, long de 635 kilomètres. Nous avons décidé de nous souvenir du temps qu’il fallait pour voyager d’une capitale à l’autre il y a plusieurs siècles et maintenant.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les chemins de fer russes ont annoncé que d’ici la fin de l’année 2027, une nouvelle grande ligne pour les trains à grande vitesse serait lancée entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Le temps de trajet promis est de 2h30 (2h15 sans les arrêts). Ce projet établirait un record de temps absolu de temps de trajet entre les deux villes. Combien de temps fallait-il jadis pour relier la ville sur la Neva à la capitale actuelle ?

Alexandre Kislov Alexandre Kislov

À cheval

En 1703, Pierre Ier fondait Saint-Pétersbourg et y transférait la capitale de la Russie. La ville a commencé à se développer rapidement et a vu sa population croître, mais de nombreuses familles nobles vivaient encore à Moscou, où les tsars étaient couronnés et enterrés. Pierre a donc condamné les habitants du pays à réaliser pendant des siècles d’interminables allées et venues entre Saint-Pétersbourg et Moscou.

Voyage en carriole, Alexandre Orlovski, 1819 Domaine public Domaine public

En moyenne, le voyage au XVIIIe siècle prenait de quatre jours et demi à six jours, voire plus. Le temps de trajet dépendait en grande partie des conditions météorologiques. Glisser sur la glace et la neige en hiver était le plus rapide.

Luge d'Élisabeth Ire Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

La détentrice du record de vitesse au XVIIIe siècle était l’impératrice Élisabeth Ire. Sur un attelage hivernal tiré par de nombreux chevaux (voir image ci-dessous) elle se rendit en 1742 à son couronnement en seulement trois jours. Elle ne chevauchait avec sa suite que pendant la journée, et tous se reposaient pendant la nuit.

Lors du dégel au printemps ou à l’automne, la route était recouverte de boue infranchissable et demandait beaucoup plus de temps et d’efforts au voyageur. « Pendant six jours entiers, je me suis traîné sur une route insupportable et suis arrivé à Pétersbourg à moitié mort », a écrit Alexandre Pouchkine dans son essai Voyage de Moscou à Pétersbourg.

Au total, le poète a voyagé plus de 20 fois entre les deux villes - parfois dans une carriole bon marché tirée par des chevaux (une sorte d’hippo-partage, les chevaux pouvant être changés dans des relais de poste sur le chemin), parfois dans un carrosse confortable.

Tableau par Nicolas Swertschkoff, 1855 Musée Russe Musée Russe

Assez rapidement, il est devenu possible de voyager sur une troïka à chevaux qui développait une vitesse de 45 à 50 km/h ; cependant, tous les voyageurs ne pouvant pas se permettre une troïka, ils optaient généralement pour deux chevaux ou un seul.

En images: Mes aventures en train dans le sud de la Russie

En 1820, les « transports publics » sont apparus - des diligences avec 4 à 12 passagers partaient à heure fixe et le trajet durait environ quatre jours et demi.

En 1834, une « chaussée lisse » a été construite entre les villes, c’est-à-dire qu’une partie de la route était à certains endroits pavée et à d’autres recouverte de gravier. Pouchkine a décidé de tester cela et est arrivé incroyablement vite, en quatre jours !

Les premiers chemins de fer

Station de Tver Domaine public Domaine public

Au milieu du XIXe siècle, une véritable percée technique est réalisée. En 1842, Nicolas Ier a signé un décret sur la construction d’un chemin de fer entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Plus tôt, le tout premier chemin de fer en Russie avait été construit, reliant Saint-Pétersbourg et Tsarskoïé Selo. Des trains réguliers vers Moscou ont commencé à circuler en 1851, le trajet durant 21 heures et 45 minutes. Après la mort de Nicolas, cette ligne est devenue connue sous le nom de Nikolaevskaïa, et à l’époque soviétique, elle a été renommée Oktiabrskaïa (on la nomme toujours ainsi).

Voyager entre les villes en train est devenu une activité incroyablement fashion - ce n’est pas un hasard si Léon Tolstoï a écrit dans les années 1870 son roman Anna Karénine, où le chemin de fer joue un rôle clé dans le récit.

À l’époque soviétique, les autorités ont pleinement compris l’importance des chemins de fer et ont travaillé afin de réduire le temps de trajet. Les trains de voyageurs des années 1920 mettaient en moyenne 15 heures. En 1920, un train électrique expérimental a pu couvrir la distance en 12 heures, et en 1931, le premier train express soviétique, la Flèche rouge, a été lancé - il a pulvérisé la distance en 10 heures, un record.

Er200 MrStepanovka (CC BY 3.0) MrStepanovka (CC BY 3.0)

Dans les années 1960, on a misé sur la traction électrique en lieu et place des locomotives à vapeur, et des locomotives électriques pouvaient atteindre des vitesses de 130 km/h au lieu de 70 km/h en moyenne.

En 1984, le train électrique à grande vitesse Er-200 Leningrad–Moscou mettait 5 heures 20 minutes, atteignant par la suite 4 heures 59 minutes. Il pouvait monter à 200 km/h. Cependant, il n’y avait que deux trains de ce type. Ne circulant que trois fois par semaine et n’étant pas bon marché, ils n’étaient donc pas utilisés massivement par le peuple. Les Soviétiques préféraient voyager à bord d’un train classique. En 2009, l’Er-200 a effectué son dernier trajet, laissant la place au TGV Sapsan.

Et maintenant ?

Trains à grande vitesse Sapsan Piotr Kovalev/TASS Piotr Kovalev/TASS

L’avion couvre la distance Moscou-Saint-Pétersbourg en 1 heure 30 minutes. Cependant, compte tenu du fait que vous devez vous rendre à l’aéroport, puis de là rejoindre le centre-ville, et arriver en avance pour le vol, beaucoup choisissent le rail. Il existe de nombreuses options - plus de 30 trains relient les deux villes chaque jour

Le train « rapide » franchit la distance en 7 à 10 heures. Le plus souvent, le temps de trajet dépend du nombre d’arrêts. Le temps moyen est immortalisé dans la chanson populaire de Maxime Leonidov De Saint-Pétersbourg à Moscou en 1995, qui contient les paroles suivantes : « Seulement huit heures sans sommeil / De Piter’ à Moscou ».

Fait intéressant, la Flèche rouge soviétique met toujours 8 heures. Il existe également plusieurs trains express - par exemple, le temps de trajet du Nevski Express est de 4 heures 4 minutes. Le train électrique à grande vitesse Lastotchka couvre cette distance en 5,5 à 6,5 heures.

À l’heure actuelle, le trajet à bord du train le plus rapide, un TGV appelé Sapsan, dure 3 heures et 50 minutes.

Infographie : Le Transsibérien en 5 minutes au lieu de 7 jours

En voiture

Mikhaïl Trechtchenko/TASS Mikhaïl Trechtchenko/TASS

Pendant de nombreuses années, en plus des trains, la circulation se faisait le long de l’ancienne route royale à cheval, puis en voiture. En 1958, la route a été complètement asphaltée et transformée en autoroute M10. La distance de 684 km peut être parcourue en 10 heures. La majeure partie de la route traverse des agglomérations où la vitesse est comprise entre 40 et 60 km/h.

En 2019, la route à péage à grande vitesse M11 Neva de 669 km a été inaugurée. Le temps de trajet moyen sur cette route est d’environ 5 heures à une vitesse de 150 km/h. Certes, une petite section de la route est encore en construction dans la région de Tver - elle traversera des municipalités.

Dans cet autre article, découvrez comment les Russes ont érigé de véritables gratte-ciels… horizontaux.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.