Les sept principaux musées de Saint-Pétersbourg

La capitale culturelle de la Russie compte plus de deux cents musées. Certains d’entre eux sont considérés comme les plus anciens du pays et sont étroitement liés à l’histoire de Saint-Pétersbourg. Nous avons rassemblé les musées les plus emblématiques et les plus impressionnants de la «ville sur la Néva».

Ermitage

Quand on parle de musées, il arrive forcément en première position, non seulement sur notre liste, mais également en Russie. Dans son complexe muséal principal, on peut voir des peintures de maîtres européens, des statues gréco-romaines, des sarcophages égyptiens, des artefacts indiens, des sabres ottomans, des masques japonais, des bas-reliefs de Mésopotamie et de nombreux autres trésors de différents pays et époques. Dans le Palais de l’État-Major, on peut admirer des œuvres des XIXe et XXe siècles et de l’art contemporain.

Alexander Spatari/Getty Images Alexander Spatari/Getty Images

Les bâtiments principaux de l’Ermitage sont concentrés autour de la place du Palais. Le plus reconnaissable est le palais d’Hiver, jadis résidence de la famille impériale. Les touristes du monde entier font la queue pour admirer ses intérieurs opulents.

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Musée russe

Le plus grand musée de Russie et le premier musée au monde consacré aux beaux-arts russes comprend six palais, le jardin d’été et le jardin Mikhaïlovski.

Anton Vaganov/TASS Anton Vaganov/TASS

Les principaux chefs-d’œuvre sont conservés dans le palais Mikhaïlovski : on y trouve une collection d’anciennes icônes russes des XIIe-XVIIe siècles, des peintures des XVIIIe-XIXe siècles et des objets de l’art populaire des XVIIe-XXIe siècles. Dans le bâtiment Benois attenant, vous pourrez voir des œuvres d’art des XIXe-XXe siècles.

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Le musée est né à partir de la collection personnelle de l’empereur Alexandre III, et a été inauguré par son fils Nicolas II.

Forteresse Pierre-et-Paul

C’est un fait connu, la construction de Saint-Pétersbourg a débuté avec celle de la forteresse Pierre-et-Paul sur l’île aux Lièvres. C’est ici que se trouvait la principale prison politique du pays - le bastion Troubetskoï -, et les empereurs russes étaient enterrés dans la cathédrale Pierre-et-Paul. Aujourd’hui, 11 expositions sont présentées dans le complexe muséal de la forteresse.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

La Monnaie fonctionne sur l’île depuis près de trois siècles : elle frappait non seulement des roubles, mais pendant un certain temps des ducats néerlandais et des piastres ottomanes.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Le dimanche, vous pouvez écouter sur le territoire de la forteresse le concert du carillon de la cathédrale Pierre-et-Paul. Et tous les jours, depuis le bastion Narychkine, le traditionnel coup de canon retentit à midi.

Musée d’ethnographie et d’anthropologie de l’Académie des sciences de Russie (Kunstkamera)

Ce musée, fondé sur décret de Pierre Ier, est le plus ancien de Russie. Il était basé sur la collection personnelle de curiosités du tsar, qu’il avait acquises en Europe : embryons et bébés présentant des anomalies dans du formol, squelettes d’animaux et d’oiseaux, minéraux, herbiers, inventions techniques, livres, objets antiques… la liste est longue !

Dezidor (CC BY) Dezidor (CC BY)

Par décret du tsar, les collections à vocation pédagogique sont ouvertes à tous. En outre, la Kunstkamera a constitué le noyau scientifique et matériel de l’Académie des sciences de Russie.

Andreï ! (CC BY) Andreï ! (CC BY)

En plus des curiosités de Pierre le Grand, le musée présente aujourd’hui une vaste collection d’objets de la vie quotidienne, d’armures et d’armes, de costumes et de moyens de locomotion des peuples d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, du Proche et du Moyen-Orient, et de nombreux pays d’Asie et d’Afrique.

Musée zoologique de Saint-Pétersbourg

Institut zoologique de l'Académie russe des sciences Institut zoologique de l'Académie russe des sciences

Le musée zoologique a été fondé en 1832. Initialement, on y montrait les collections du Cabinet naturel de la Kunstkamera, et avec le temps, les collections ont été complétées au fil des expéditions de voyageurs russes à travers le monde.

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Aujourd’hui, des spécimens d’insectes, des animaux empaillés et des squelettes de poissons, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux et de mammifères y sont exposés. On peut aussi y voir l’un des plus grands squelettes de baleine bleue au monde, de 27 mètres de long, des squelettes de mammouths et des animaux disparus empaillés. Le musée peut être visité de façon autonome où dans le cadre de visites guidées.

Musée d’histoire militaire d’artillerie, de troupes d’ingénieurs et de communications

Ce musée est reconnaissable de loin en raison de la vaste collection de pièces d’artillerie - environ 250 – qui ornent sa cour. C’est en fait le « successeur » d’un entrepôt destiné à stocker des pièces d’artillerie anciennes, qui était situé à l’époque de Pierre le Grand sur le territoire de la forteresse Pierre-et-Paul. On considère que le musée a été fondé en 1703.

A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Vous pourrez voir des pièces d’artillerie, des armes d’infanterie et des armes blanches, du matériel militaire et de communication, des bannières, des uniformes et des décorations de l’armée russe de différentes époques, ainsi que des maquettes et des découvertes archéologiques du Xe siècle et plus tardives.

Le musée abrite également l’une des plus vastes collections russes d’armes des pays d’Europe occidentale des XVe-XVIIe siècles.

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Une salle tout entière est dédiée au célèbre concepteur Mikhaïl Kalachnikov. De nombreuses armes visibles dans ce musée ont été créées et conservées en un seul exemplaire. Ainsi, le tout premier modèle de la série AK-47 y est visible.

Musée central de la Marine de guerre

L’histoire de l’un des plus anciens musées du pays plonge ses racines dans le Cabinet des modèles, où étaient conservés les modèles réduits et schémas de construction navale de l’époque de Pierre le Grand. Il était situé dans l’Amirauté, où les navires de la flotte de la Baltique étaient construits.

Euvgueni So (CC BY) Euvgueni So (CC BY)

Aujourd’hui, il contient plus de deux mille modèles réduits de navires, ainsi que des équipements, des armes à feu et des sabres, des œuvres d’art, des décorations, des drapeaux et bannières, ainsi que des uniformes. Ces objets permettent de parcourir l’histoire militaire de la Russie en suivant le développement de sa flotte et ses expéditions.

Gonzalo Azumendi/Getty Images Gonzalo Azumendi/Getty Images

Soit dit en passant, en plus du bâtiment central, le musée comprend sept autres sites à travers le pays - à Saint-Pétersbourg, Kronstadt, sur le lac Ladoga, à Novorossisk, Baltiisk et Sébastopol. Parmi eux figure le célèbre croiseur Aurora. Un tir à blanc de l’Aurora a donné le départ de l’assaut du palais d’Hiver, ce navire étant considéré comme un des symboles de la révolution russe de 1917. Aujourd’hui, vous pouvez réaliser une visite guidée à bord du croiseur.

