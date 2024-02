Dix raisons de visiter la Russie ce printemps

Le printemps est l’une des saisons les plus intéressantes en Russie. Tandis qu’à certains endroits débute la floraison et luit le soleil, vous pouvez encore faire du ski et voir les aurores boréales dans d’autres.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

MARS

1. Se goinfrer de crêpes à Souzdal et brûler un épouvantail

Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

Chaque année en Russie, se tient une semaine lors de laquelle il est de coutume de s’empiffrer de crêpes. C’est la Maslenitsa. La forme ronde de la crêpe symbolise le Soleil et la fête dans ce pays orthodoxe vient des anciennes traditions païennes slaves. Le week-end de cette semaine, l’on brûle un énorme épouvantail de Maslenitsa en paille en guise d’adieux à l’hiver, en le chassant, pour laisser venir le printemps.

En 2024, la Maslenitsa aura lieu du 11 au 17 mars, et vous pourrez goûter des crêpes dans chaque café et restaurant. Dans la ville ancienne de Souzdal, qui cette année fête ses 1000 ans, l’on célèbre cet événement avec un entrain particulier et des festivités traditionnelles russes.

2. Voir des aurores boréales

Pavel Lvov/Sputnik Pavel Lvov/Sputnik

Pour la majorité des régions russes, l’arrivée officielle du printemps en mars reste un vain mot. Dans beaucoup d’entre elles, la neige, des températures glaciales et des tempêtes perdureront encore quelques semaines, voire des mois. Or, en Arctique, vous pourrez en cette période voir un vrai miracle de la nature – les aurores boréales. Pour ce genre de « fête de la lumière », le plus simple est de se rendre à Mourmansk et dans sa région. En même temps, vous pouvez visiter le pittoresque village de pêcheurs de Teriberka sur la mer de Barents, devenu célèbre après le film d’Andreï Zviaguintsev Léviathan.

3. Observer le lac Baïkal à travers la glace

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Le lac Baïkal est magnifique en toutes saisons, mais en hiver, c’est un phénomène particulièrement fascinant. La bonne glace sur lac ne se forme qu’en janvier mais tient jusqu’à fin mars. Ici, soufflent des vents forts et il y a beaucoup de soleil, la neige ne reste donc quasiment pas sur le surface glacée du lac, et l’on peut explorer à travers cette robuste couche ses profondeurs transparentes.

Une fois, notre rédacteur en chef est parti au lac Baïkal pour réaliser de jolies photos et en est tombé amoureux. Vous pouvez en lire davantage et regarder ces fameux clichés ici.

4. Faire du ski et du snowboard

Nina Zotina/Sputnik Nina Zotina/Sputnik

La saison de ski en Russie dure presque jusqu’à la fin du printemps. Surtout dans les froides et enneigées stations de la Sibérie (Cheregech) ou en Arctique (Kirovsk). Cependant, même dans la subtropicale Sotchi et au Caucase l’on peut tranquillement descendre les pistes jusque début avril. D’ailleurs, à cette période, à pas mal d’endroits, se tient le festival de descentes en bikini ! Vous vous y risqueriez ?

Découvrez les stations de ski les plus populaires de Russie ici.

AVRIL

5. Assister à la forte floraison au Caucase

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Fin mars, dans le Caucase, vous pouvez surprendre des nuages rosés d’amandes, de sakuras, et de crocus qui y fleurissent. À Grozny, en Tchétchénie, vous pouvez prendre une belle photo avec les fleurs directement près de la mosquée Akhmad Kadyrov. Toutefois, vous pouvez aussi partir en Ossétie du Nord et vous balader à travers la Vladikavkaz florissante, ainsi que vous aventurer dans les montagnes pour y observer la floraison, en buvant en même temps une tisane de montagne aux plantes locales.

6. Partir en road trip sur la nouvelle autoroute vers Kazan

EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images EXTREME-PHOTOGRAPHER/Getty Images

En décembre 2023, la nouvelle autoroute Moscou-Kazan a été ouverte. En empruntant la M-12 payante, vous pouvez maintenant vous rendre à la capitale du Tatarstan en 6,5 heures seulement. En avril, après avoir changé vos pneus pour ceux d’été, vous pouvez justement y faire un tour pour goûter au tchak-tchak, à l’etchpotchmak et d’autres plats de la cuisine tatare, et bien sûr, visiter l’incroyable kremlin de Kazan et la mosquée Qolsharif.

D’autres villes à visiter sur la route vers Kazan dans notre guide.

7. Se réchauffer sur la côte de la mer Noire

Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Dans la région de Krasnodar, et en Crimée, la température en avril peut atteindre déjà les 15 à 20°С. Il est encore un peu tôt pour se baigner dans la mer bien sûr, mais c’est le bon moment pour se balader, profiter du soleil, de la floraison et de l’air marin. Il existe une multitude de chemins écologiques, sur lesquels vous pouvez effectuer un parcours santé, mais aussi partir à la découverte des villes et de la nature exceptionnelle de ces endroits. Sotchi, Guelendjik, Yalta, Sébastopol – elles vont toutes vous offrir un programme excellent pour votre voyage printanier.

MAI

8. Fêter la Pâques orthodoxe dans un monastère ancien

Legion Media Legion Media

Après 48 jours de Grand carême, qui commence juste après la Maslenitsa, est célébrée en Russie la plus grande fête orthodoxe – Pâques, la résurrection du Christ. En 2024, Pâques aura lieu assez tard, le 5 mai (les catholiques la fêteront bien plus tôt – le 31 mars), et il fera donc très bon dehors. Le samedi avant Pâques, les orthodoxes se recueillent à l’église pour bénir leurs koulitchs (gâteau traditionnel de Pâques) et les œufs peints, tandis que le dimanche, des services prennent place dans toutes les églises. Il est encore plus plaisant de se joindre à la Pâques orthodoxe dans l’un des monastères anciens de l’Anneau d’or de la Russie, par exemple, dans la Laure de la Trinité-Saint-Serge à Serguiev Possad, ou dans les vieilles églises de Rostov-la-Grande, de Iaroslavl ou d’Ouglitch.

Notre guide sur l’Anneau d’or se trouve ici.

9. Assister à la parade de la Victoire à Volgograd

Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Le 9 mai est une grande fête en Russie – c’est le Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale. Traditionnellement, elle est célébrée avec pompe à Moscou et dans d’autres villes de gloire militaire. Néanmoins, pour Volgograd, c’est une date encore plus particulière. Stalingrad de son ancien nom, elle a vu certains des combats les plus sanglants de la guerre et a été presque entièrement détruite. Maintenant, le célèbre mémorial de la victoire s’y tient – le monument de la Mère Patrie, mais aussi le complexe mémorial du kourgane Mamaïev, qui raconte l’histoire de ces combats. Tout cela laisse une forte impression ! Et, bien sûr, le Jour de la Victoire, une parade célèbre la fête dans la ville.

10. Assister aux nuits blanches à Saint-Pétersbourg

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Le pic des célèbres nuits blanches dans la ville est mi-juin-début juillet, mais fin mai est déjà considéré comme le début de la saison. Le soleil à Saint-Pétersbourg se couche alors très tard et se lève très tôt, vous pouvez donc vous balader tranquillement toute la nuit, contempler la ville, les rivières et les canaux, et écouter les musiciens de rue. Et le 27 mai, la ville fête officiellement son anniversaire (le 321e cette année déjà !).

Et les endroits à ne surtout pas rater se trouvent dans notre guide.

Dans cet autre article, découvrez s’il est possible de visiter la Russie en tant que touriste en 2024.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.