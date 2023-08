Le parc Gorki, 95 ans d’une popularité jamais démentie

C’est un lieu prisé pour la marche et le sport, et qui est bondé aussi bien en semaine que le week-end. Avec ses nombreux cafés, ses restaurants et ses musées, il attire une foule de jeunes Moscovites branchés et positifs.

Il s’étend sur 220 hectares sur les rives de la Moskova

Parc Gorki. Café d'été. Fin des années 1930 Emmanuil Evzerikhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le parc central de la culture et des loisirs Maxime Gorki est le nom officiel de cet espace public, simplement connu sous le nom de « parc Gorki ».

Promeneurs dans le parc Gorki Alexeï Maïchev/Sputnik Alexeï Maïchev/Sputnik

Situé dans le sud-ouest du centre-ville de la capitale, il se love dans un coude de la rivière Moskova.

Global Look Press Global Look Press

Le parc Gorki moderne s’étend sur près de 220 hectares, et comprend plusieurs grands espaces verts – le jardin Neskoutchny et la colline des Moineaux, ainsi que le parc artistique Muzeon.

Son histoire remonte au XVIIIe siècle

Quai Alexandrinskaïa (aujourd'hui Pouchkinskaïa) et pont de Crimée, 1912-14 Archives Archives

L’histoire du parc Gorki a commencé avec le jardin Neskoutchny. Au XVIIIe siècle, des propriétés de campagne de nobles familles - les Golitsyne, les Orlov et les Troubetskoï - se trouvaient en ce lieux. Le domaine des Troubetskoï s’appelait Neskoutchnoïé.

Rotonde des Golitsyne du XIXe siècle, années 1910 Archives Archives

D’immenses jardins y ont été aménagés, et la noblesse de la capitale aimait s’y promener et profiter des divers divertissements qui y étaient proposés. Nicolas Ier a racheté ces propriétés et, dans les années 1820 et 1830, y a créé le « jardin Neskoutchny » et un théâtre d’été.

«Vitrine» du pouvoir soviétique

Le parc Gorki en 1930 à travers les yeux d'un photographe américain Branson DeCou Branson DeCou

Après la révolution, le jardin Neskoutchny a été nationalisé et ouvert au public. En 1923, la première grande exposition agricole, artisanale et industrielle y a eu lieu, bien avant qu’un parc distinct, désormais connu sous le nom de VDNKh, ne soit construit à ces fins.

Le pavillon Machines et outils, 1923 Union des artistes photographes de Russie/russiainphoto.ru.

Le pavillon Machines et outils, un bâtiment constructiviste de forme hexagonale, construit spécialement pour l’exposition, est encore debout à ce jour. Sa restauration est actuellement réalisée par le musée d’art contemporain Garage (voir ci-dessous).

Projet du Centre d'art contemporain Garage pour la reconstruction du Machines et outils Service de presse Service de presse

La conception du futur parc a été réalisée par l’architecte d’avant-garde Konstantin Melnikov et d’autres novateurs de premier plan - El Lissitzky, Alexeï Chtchoussev et Alexandre Vlassov - ont participé à sa construction. La célèbre arche de l’entrée principale a été conçue par Gueorgui Chtchouko dans les années 1950.

Arbre de Noël devant l'entrée principale du parc Gorki Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

Conçu pour les loisirs, mais aussi pour la culture

Parc Gorki en 1932 Alexander Rodtchenko/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le 12 août 1928, l’un des premiers parcs soviétiques de la culture et des loisirs y a été inauguré. Cafés, terrains de danse et de sport, hamacs - toutes les conditions pour le repos et le divertissement des travailleurs étaient réunies.

Сérémonie d'ouverture du parc Gorki à Moscou, 1928 Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Krasnogorsk/russiainphoto.ru

De plus, aux yeux des autorités, ces derniers devaient également consacrer du temps à la culture. Pour les prolétaires, on lisait à haute voix des journaux avec les dernières nouvelles et on prononçait des discours de propagande.

L'automne dans le parc Gorki Konstantin Kokochkine/Global Look Press Konstantin Kokochkine/Global Look Press

En 1934, le théâtre Vert en plein air pouvant accueillir 20 000 personnes a été inauguré ; des concerts, des pièces de théâtre et des numéros de cirque y avaient lieu.

Il porte le nom d’un célèbre écrivain soviétique

Allée principale du parc Gorki, 1935 Ivan Chaguine/russiainphoto.ru

En 1932, le parc a été baptisé en l’honneur d’un célèbre écrivain soviétique Maxime Gorki : une démarche inhabituelle pour une personne vivante.

Rotonde des Golitsyne et pont Andreïevski Legion Media Legion Media

En passant, l’écrivain toujours en vie n’avait guère apprécié l’initiative consistant à renommer « Gorki » sa ville natale, Nijni Novgorod. Au fil du temps, le gouvernement soviétique a créé tout un culte autour de Gorki, de sorte que des rues, des parcs et des places portant son nom sont apparus dans d’autres villes d’URSS.

La première tour de saut en parachute y a été érigée

Tour de saut en parachute dans le parc Gorki, 1955 Archives d'Alexandre Arkhipov/russiainphoto.ru

Dans les années 1930, un véritable boom du parachutisme a eu lieu en URSS, et un bâtiment unique est apparu dans le parc Gorki : une tour de saut en parachute. C’était une attraction assez populaire, et quiconque pouvait sauter en parachute ou dévaler la descente en spirale assis sur un tapis spécial.

Parc Gorki en 1931 Branson DeCou Branson DeCou

Dans les années 1950, la tour a été démantelée en raison du risque de blessure, mais avant cela, des bâtiments similaires ont vu le jour dans toute l’URSS et dans d’autres pays.

Un parc d’attractions y fonctionnait dans les années 1990

Parc Gorki, 1989 Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Pour la première génération d’enfants nés après la chute de l’Union soviétique, le parc Gorki était associé aux barbes à papa, aux beignets et, surtout, aux attractions.

Dmitri Korobeïnikov/Sputnik Dmitri Korobeïnikov/Sputnik

À l’époque soviétique, on y trouvait de simples manèges, mais des années 1990 au début des années 2010, des dizaines d’attractions fonctionnaient dans le parc, qui est devenu une sorte de Disneyland local.

Andreï Solomonov/Sputnik Andreï Solomonov/Sputnik

Montagnes russes, salle des horreurs, toboggan aquatique Niagara, voitures volantes, trampolines, tours de la peur avec cabines pivotantes, tyrolienne au-dessus d’un étang et bien plus encore… les divertissements étaient nombreux. Il y avait aussi deux grandes roues, une petite et une grande.

Rénové dans les années 2010

Parc Gorki d'en haut Alexandre Savine Alexandre Savine

Au début des années 2000, la plupart des manèges avaient disparu, les pavillons soviétiques étaient en piètre état et le parc offrait un tableau plutôt déprimant. En mai 2011 a commencé une modernisation à grande échelle qui en a fait le lieu le plus en vogue et le plus moderne de la capitale russe.

Jusqu'en 2014, le parc Gorki abritait un modèle du vaisseau spatial Bourane (plus tard, il a été déplacé à VDNKh) Vladimir Astapkovitch/Sputnik Vladimir Astapkovitch/Sputnik

Aménagements paysagers, pistes cyclables, terrains de sport, nouveaux cafés, premiers espaces de coworking et l’un des premiers réseaux Wi-Fi publics gratuits… tout cela est apparu sur son territoire.

La plus grande patinoire de Moscou

Patinoire dans le parc Gorki. Fin des années 1930 Emmanuil Evzerikhine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

À l’époque soviétique, en hiver, les allées du parc étaient transformées en patinoires. Mais en 2011, c’est la plus grande patinoire artificielle d’Europe à l’époque qui a été coulée dans le parc. Pour la première fois, il était possible de patiner sans attendre des températures inférieures à zéro, et la saison durait jusqu’à la mi-mars.

La patinoire du parc Gorki est aujourd'hui l'une des plus grandes d'Europe. Artiom Jitenev/Sputnik Artiom Jitenev/Sputnik

La superficie de toutes les pistes était de 15 000 mètres carrés. Des kiosques avec thé et vin chaud, des vestiaires chauffés et des stands location de patins fonctionnaient autour de la patinoire, le tout accompagné de musique.

Musée d’art contemporain Garage

En 2012, l’une des institutions culturelles les plus en vogue et les plus influentes de Moscou, le musée d’art contemporain Garage, fondé par Daria Joukova et Roman Abramovitch en 2008, a pris ses quartiers dans le parc Gorki. Offrant un vaste programme d’expositions et de conférences, il permet aux Moscovites de passage dans le parc de se détendre en enrichissant leur culture personnelle.

Iwan Baan/OMA Iwan Baan/OMA

Le musée est sis dans l’ancien bâtiment du restaurant Quatre saisons, construit en 1968. Afin d’y installer un musée, il a été restauré par le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas et son bureau OMA. En fait, Koolhaas a transformé un bâtiment soviétique en ruines en musée ultramoderne, tout en accordant une grande attention à la préservation des détails qui ont été intégrés avec succès dans le nouveau design. L’une des cartes de visite du musée est un ancien panneau de mosaïque soviétique.

