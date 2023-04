En images: ces étoiles de patinage formées par l’entraîneuse de légende Eteri Tutberidze

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Eteri Tutberidze est la femme grâce à laquelle les patineuses artistiques russes figurent parmi les meilleures au monde. En 2020, l'Union internationale de patinage l'a sacrée meilleure entraîneuse. Les carrières de ses élèves sont souvent courtes, mais spectaculaires.

Nous vous avons raconté en détail ici comment cette mère célibataire, sans argent ni relations, est devenue une entraîneuse de légende de l'école russe de patinage artistique en seulement dix ans. Revenons maintenant sur les élèves auxquelles elle a permis de décrocher les plus hautes récompenses.

Ioulia Lipnitskaïa

Matthew Stockman/Getty Images Matthew Stockman/Getty Images

Ioulia n'avait que 15 ans lorsqu'elle a fait sensation au niveau mondial. En 2014, la patineuse artistique est apparue sur la couverture du magazine Times en tant que plus jeune championne olympique de l'histoire du patinage individuel féminin. Aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, elle a été la première au monde à exécuter les sauts les plus complexes - triple lutz et triple boucle piquée - et est entrée dans l'histoire du patinage artistique.

Cependant, après cela, la carrière de Lipnitskaïa s’est rapidement engagée sur la pente descendante. Incapable de se remettre d’anciennes blessures et affichant des désaccords avec Tutberidze, elle a abandonné les compétitions et entraîne désormais des enfants.

Evgenia Medvedeva

Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

C’est l’histoire d’une ado devenue star du patinage artistique. Evgenia Medvedeva a commencé à patiner à l'âge de trois ans. À quinze ans, elle remporte son premier Grand Prix adulte au Skate America. Evgenia a raconté que ses parents l'ont mise au patinage artistique pour redresser sa silhouette de petite fille (selon ses parents, ses omoplates dépassaient de façon disgracieuse). Mais les choses sont allées beaucoup plus loin, et Medvedeva est devenue double championne du monde et médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 2018. Sa carte de visite consiste à effectuer des sauts déjà complexes (double axel, lutz, flip et boucle) avec une main levée.

Alina Zagitova

Atsushi Tomura - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images Atsushi Tomura - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images

Alina s'est jadis cassé le bras puis la jambe à peu de temps d'intervalle, et a dû réapprendre à patiner et à sauter, mais son ambition l'a aidée à surmonter ces obstacles. Zagitova est devenue la première patineuse artistique russe à rafler tous les principaux trophées du patinage artistique : la finale du Grand Prix (2017), les Championnats d'Europe (2018), les Jeux olympiques 2018 à Pyeongchang et les Championnats du monde (2019). Bien qu'elle ait commencé à remporter les prix « adultes » à seulement 15 ans, à 17 ans, elle avait déjà du retard sur les jeunes élèves de Tutberidze. En 2019, la jeune femme a annoncé sa retraite sportive. Cependant, sa popularité lui a permis de conclure des partenariats avec de grandes marques.

Anna Chtcherbakova

David Ramos/Getty Images David Ramos/Getty Images

À 13 ans, Anna s'est cassé une jambe avant la préparation de sa première saison internationale (2017-2018), et même ses parents ne pensaient pas que la jeune fille reprendrait un jour sa carrière sportive. Plusieurs mois avant le Championnat du monde, Chtcherbakova a ensuite attrapé une pneumonie - malgré cela, elle a décroché l'or. Elle est la plus jeune triple championne russe de patinage artistique (elle avait 16 ans quand elle a décroché son troisième titre). En 2022, la sportive est également devenue championne olympique.

Kamila Valieva

Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images

Kamila, née à Kazan en 2006, a commencé à faire du patinage artistique à l'âge de trois ans et demi. En 2012, sa famille a déménagé à Moscou, où Kamila a continué à faire du patinage artistique. En 2018, à 12 ans, Kamila a été prise sous l'aile d'Eteri Tutberidze.

Au cours de la saison 2019/2020, elle est devenue une star du patinage artistique junior. Elle a remporté les deux titres les plus prestigieux – la finale du Grand Prix et les Championnats du monde. De plus, Kamila a établi un record du monde – elle a exécuté une quadruple boucle piquée en compétition pour la première fois.

Alexandra Troussova

Andrew Milligan/PA Images via Getty Images/Getty Images Andrew Milligan/PA Images via Getty Images/Getty Images

« La fille qui combat la gravité » : tel est le titre d’un livre consacré à Alexandra Troussova. Troussova a intégré le groupe de Tutberidze à l'âge de 12 ans. Deuxième double championne du monde de l'histoire chez les juniors (2018, 2019), elle a obtenu la médaille d'argent des Championnats du monde et des Jeux olympiques de 2022. Malgré le fait que Troussova ait réalisé une figure particulièrement complexe - cinq quadruples sauts - aux Jeux olympiques, elle s’est inclinée face à Anna Chtcherbakova, ce qui a déclenché un véritable drame sportif lors de la cérémonie de remise des prix. « Je ne veux rien ! Je déteste ça ! Je déteste ce sport ! », a alors crié Troussova, submergée par les émotions. Bien sûr, Troussova poursuit sa carrière professionnelle et reste déterminée à établir un record du monde.

Aliona Kostornaïa

Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images Matthew Stockman - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images/Getty Images

L'une des patineuses artistiques les plus populaires de Russie (championne d'Europe 2020 et lauréate de la finale du World Grand Prix), Aliona Kostornaïa, a annoncé en janvier 2023 qu'elle mettait fin à sa carrière solo et commencerait à s'entraîner au patinage en couple avec Georgy Kunitsa (ils sont en couple dans la vie également).

Kostornaïa n'a pas pu réaliser son plus grand rêve - concourir aux Jeux olympiques - et elle a admis avec regret qu'elle avait laissé passer le moment idéal dans sa carrière individuelle. « C'est très simple, le patinage artistique n'est pas un sport où l'on peut patiner pendant 30 ans et gagner. Oui, tu peux patiner, tu peux faire plaisir au public, participer à des shows, mais tu ne seras pas la première, car il y a des filles de 15 ans qui font des tas de quadruples sauts. Elles débordent de puissance et d'énergie. Rien ne les arrête », a déclaré Kostornaïa. Néanmoins, elle espère toujours se produire un jour aux Jeux olympiques en patinage en couple.

