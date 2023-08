Les sept plus grandes villes de Russie au-delà du cercle arctique

En raison de la rigueur du climat et de la complexité de la logistique, peu de gens vivent dans l’Arctique – seulement 4 millions de personnes tous pays confondus. Et plus de la moitié d’entre eux en Russie.

Environ 20% du territoire russe est situé au-dessus du cercle polaire, et plus de 2,3 millions de personnes y vivent. Comme il n’est pas pratique de loger dans des maisons individuelles par ce climat, la quasi-totalité de la population arctique de la Russie réside dans des villes. Il s’avère ainsi que plusieurs cités russes sont les plus grandes de tout l’Arctique.

1 – Mourmansk (267 422 habitants).

La plus grande ville arctique du monde est située en Russie. Mourmansk se trouve à environ 200 kilomètres (68°58′) au nord du cercle polaire arctique. C’est ici, dans la baie de Kola de la mer de Barents, que se trouve l’un des plus grands ports de Russie.

Mourmansk a été fondée en 1916 et, au cours du XXe siècle, elle est entrée à plusieurs reprises dans l’histoire. À l’époque révolutionnaire, elle a été un centre du mouvement blanc et une base des interventionnistes étrangers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été complètement détruite. Le Mourmansk actuel est constitué d’immeubles « à panneaux » des années 1960-1980 et d’une petite partie d’édifices en briques des années 1950. Bien entendu, l’on y trouve également des centres commerciaux et des complexes résidentiels modernes.

Dans de nombreuses villes du Grand Nord de la Russie, il est de coutume de décorer les façades des immeubles avec des graffitis aux couleurs vives – des peintures murales visant à égayer la vie dans ces rudes conditions, mais cela sert aussi de repère visuel en cas de blizzard.

2 – Norilsk (175 237 habitants)

La deuxième ville polaire la plus peuplée du monde se trouve également en Russie, il s’agit de Norilsk (région de Krasnoïarsk). Elle est située en Sibérie, à 300 kilomètres au nord du cercle polaire arctique (69°20′).

Norilsk a été fondée en 1935 (elle a reçu le statut de ville en 1953) et, jusqu’aux années 1950, elle a été construite en recourant au travail forcé.

Les conditions de vie à Norilsk sont parmi les plus difficiles de Russie. En effet, aux hivers longs et enneigés s’ajoutent des vents terribles. Pourtant, Norilsk reste une très grande ville industrielle : l’on y extrait et l’on y transforme du nickel, du cuivre, du cobalt et du palladium.

En regardant les photos, l’on pourrait croire qu’il s’agit d’une ville industrielle soviétique typique, avec un beau centre de style impérial stalinien, des immeubles à panneaux multicolores et un quartier d’usines. Cependant, il y existe des solutions architecturales incroyablement intéressantes qui vous permettent de survivre même en cas de blizzard.

3 – Vorkouta (56 985 habitants)

Il s’agit de la ville la plus orientale d’Europe et la quatrième plus grande de l’Arctique (après Tromsø en Norvège). Vorkouta (67°30′) a été fondée en 1936 et l’on y extrait encore du charbon. Des villages miniers sont situés autour de la ville et sont reliés en « anneau ».

Jusqu’en 1991, le nombre de résidents augmentait et a atteint 117 000 personnes (et 216 000 avec les environs) au moment de la chute de l’URSS. En raison de l’effondrement de l’ancien système économique et de la crise aiguë, Vorkouta a toutefois commencé à perdre rapidement des habitants. En souvenir de cela, l’on peut y voir des quartiers et même des villages entiers « fantômes ». Aujourd’hui encore, les appartements sont ici parmi les moins chers du pays et, de temps en temps, des résidents locaux cèdent même leur appartement gratuitement, mais le nouveau propriétaire doit payer les charges. Il y a aussi des gens qui donnent leur appartement à l’administration de la ville.

4 – Apatity (48 748 habitants)

Cette ville de la région de Mourmansk est la cinquième plus grande du monde au-dessus du cercle polaire arctique (67°34′). Elle a été fondée en 1926 pour accueillir les constructeurs du chemin de fer de Mourmansk. Elle a commencé à croître et à se développer activement pendant l’industrialisation, lorsqu’un gisement de minerais d’apatite (d’où son nom) a été découvert dans le district.

Aujourd’hui, Apatity est également une destination touristique populaire. Les touristes sont attirés par la vue sur les montagnes Khibiny et le lac Imandra.

5 - Severomorsk (43 394 habitants)

La sixième plus grande ville polaire du monde (69°04′) est également située dans la région de Mourmansk, à seulement 25 kilomètres de la capitale régionale. Les habitants ont commencé à s’y installer à la fin des années 1890, mais Severomorsk n’a reçu le statut de ville qu’en 1951.

La Flotte du Nord de la Russie est basée dans cette cité, ce qui explique pourquoi elle a le statut de ville fermée, c’est-à-dire que l’on ne peut y accéder qu’avec un laissez-passer. Néanmoins, des touristes viennent ici, après avoir obtenu un permis et acheté un billet auprès des voyagistes locaux.

6 - Montchegorsk (39 477 habitants)

Autre grande ville industrielle de la région de Mourmansk (67°56′), Montchegorsk a été fondée en 1935 (elle a obtenu le statut de ville en 1937) dans le cadre de l’exploitation de gisements de cuivre-nickel dans un endroit très pittoresque. D’un côté, les bouleaux du lac Imandra. De l’autre, le massif montagneux du Montchetoundra. Au sommet de celui-ci, d’ailleurs, se trouve une base de ski populaire, Loparstan, où l’on peut s’adonner à la glisse dès le mois de novembre.

7 – Kandalakcha (28 438 habitants)

Même l’une des villes les plus méridionales de la région de Mourmansk (67°09′) se trouve encore au nord du cercle polaire. Kandalakcha est l’un des plus anciens lieux de peuplement pomors de la mer Blanche, fondée en 1526 (les Pomors sont des pêcheurs qui ont créé la civilisation du Nord russe). Néanmoins, les hommes vivaient ici encore avant, peut-être il y a plusieurs milliers d’années. Dans les environs, l’on trouve en effet de mystérieux labyrinthes de pierre, dont l’utilité n’a pas encore été établie.

À la fin du XIXe siècle, la scierie a commencé à se développer dans cette région, puis le chemin de fer est arrivé et un port maritime a été construit. À l’époque soviétique, une fonderie d’aluminium y est apparue, la seule au-delà du cercle polaire arctique. Elle est toujours en activité aujourd’hui.

Bonus : Salekhard (48 619 habitants)

Salekhard, centre administratif du district autonome de Iamalo-Nénétsie, est également une ville arctique. C’est la seule cité au monde traversée par la ligne du cercle polaire arctique (66°32′). Contrairement aux autres villes de notre liste, l’on observe ici le jour polaire (lorsque le soleil ne se couche pas, même la nuit), mais pas la nuit polaire (lorsqu’il fait nuit en continu toute la journée).

Il n’y a pas d’industries nocives ici, la plupart des habitants exercent un travail ordinaire dans des bureaux, des écoles, des magasins, et développent également le tourisme. À Salekhard, d’ailleurs, vous pouvez assister à une fête municipale très colorée : la Journée de l’éleveur de rennes. Chaque année, les nomades de la toundra viennent en ville avec leurs troupeaux de rennes pour présenter leur culture aux citadins.

