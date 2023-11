Quels premiers résultats pour le nouveau visa électronique russe?

Le 1er août 2023, la Russie a commencé à délivrer des visas électroniques. Au 20 novembre, plus de 120 000 étrangers en avaient déjà obtenu un!

Malgré ce nombre impressionnant, certains aspects des visas électroniques restent problématiques. Apparemment, certains demandeurs trouvent le formulaire de demande difficile à comprendre. De plus, un voyagiste a affirmé que 7 touristes sur 11 se voyaient renvoyer leur formulaire de demande pour correction.

En quoi le formulaire est-il si difficile à comprendre ?

Nous avons créé un guide exhaustif concernant le formulaire de demande avec des captures d’écran de toutes les questions auxquelles le demandeur devra répondre. Toutefois, le formulaire lui-même n’est effectivement pas facile à remplir. Cela prend du temps, car il comporte de nombreuses questions, dont certaines peuvent sembler étranges. Par exemple, vous devrez indiquer si vous avez « des connaissances et des compétences particulières dans l’utilisation d’armes, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques » et citer tous les pays que vous avez visités au cours des trois dernières années. Le président de l’Union russe de l’industrie du voyage a même estimé que le formulaire du visa électronique russe comportait près de deux fois plus de questions que celui des autres pays.

Certains candidats affirment également avoir eu des problèmes avec la photo : « J’ai abandonné après avoir soumis 8 photos différentes prises en deux jours. Toutes ont été refusées par le système parce qu’elles étaient soit "floues" (caméra frontale d’un téléphone portable haut de gamme), soit "prises de trop près" (mais recadrées à la bonne proportion 1:0,77), soit "sur un fond trop vivant" (prises devant un papier peint blanc), soit prises devant une porte blanche (reflets et ombres), soit encore une image "biométrique" scannée et réalisée dans un photomaton ! », a témoigné l’un d’entre eux.

Pourtant, 120 000 personnes sont parvenues à remplir le formulaire avec succès. Respectez toutes les règles de demande et lisez attentivement les exigences !

Pourquoi un visa électronique peut-il vous être refusé ?

Officiellement, un e-visa peut être refusé en raison de divergences dans le formulaire de demande. La décision peut également être négative pour des raisons évidentes, telles que des interdictions d’entrée, un comportement illégal lors de visites précédentes, des frais et des pénalités non payés en Russie ou le fait que le pays du demandeur soit en guerre ou en proie à une pandémie.

Selon l’un des présidents de l’Union russe de l’industrie du voyage, 7 demandeurs sur 11 se voient refuser le visa. Cependant, il est important de noter que certains d’entre eux essuient un refus en raison d’erreurs mineures dans leur formulaire de demande et qu’après correction, leur demande est probablement approuvée. Le problème de la correction est que le service de demande ne met pas en évidence les erreurs et on ne peut que deviner ce qui doit être corrigé exactement.

