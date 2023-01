Kaliningrad, la plus européenne des villes de Russie, il y a 100 ans et aujourd’hui

À quoi ressemblait il y a un siècle cette ville, coincée entre la Pologne et la Lituanie, et aujourd’hui séparée du reste du pays.

Kaliningrad est une pièce unique de la Vieille Europe située en Russie. C’est la ville natale de l’auteur de la Critique de la raison pure, le philosophe Emmanuel Kant, qui y fut enterré. La ville faisait partie de la Prusse et s’appelait alors Königsberg, mais après la Seconde Guerre mondiale elle a été transférée à l’Union soviétique. Aujourd’hui, c’est une exclave séparée du reste de la Russie par d’autres États. Cependant, elle garde encore, même un siècle plus tard, une forte empreinte de son passé allemand et soviétique. Ici, vous pouvez encore trouver des bâtiments construits dans un style allemand authentique, et une partie de la ville semble vous emmener dans une ville soviétique typique.

Découvrez ce que Kaliningrad est devenue au fil des ans dans notre galerie photo.

Domaine public; Alexeï Danitchev/Sputnik Domaine public; Alexeï Danitchev/Sputnik

Vue sur la cathédrale de Königsberg

Domaine public; Alexandre Grebenkov (CC BY) Domaine public; Alexandre Grebenkov (CC BY)

Château de Königsberg - Maison des Soviets

Domaine public; Vladimir Fedorenko/Sputnik Domaine public; Vladimir Fedorenko/Sputnik

Village des pêcheurs, ancien quartier de commerce et d’artisanat

Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Bourse du Commerce de Kneiphof

Domaine public; Igor Zarembo/Sputnik Domaine public; Igor Zarembo/Sputnik

Vue sur le pont Derevianny (« en bois »)

Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Étang Nijni (« Inférieur »)

Domaine public; Yandex Domaine public; Yandex

Perspective Leninski, la rue principale

Domaine public; Avsolov (CC BY-SA) Domaine public; Avsolov (CC BY-SA)

Kreuz-Apotek (« pharmacie Kreuz »)

Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Rossgarten (« jardin des chevaux »)

Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Ruelle Kneiphöfische Langgasse

Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Zoo de Königsberg

Silos à grains

Domaine public; Pavel Douniouchkine (CC BY-SA) Domaine public; Pavel Douniouchkine (CC BY-SA)

Porte de Brandebourg

