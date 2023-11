Zelenogradsk: à quoi ressemble la «capitale des chats» de Russie?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La petite ville de Zelenogradsk (16 000 habitants) dans la région de Kaliningrad peut être qualifiée de « capitale russe des chats ». Ici, tout est dédié à ces animaux, des souvenirs aux feux tricolores.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Et les matous se feront un plaisir de montrer aux touristes les meilleurs endroits pour prendre des photos (et les bonnes adresses pour déjeuner). Comment en est-on arrivé là ?

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Zelenogradsk (jusqu’en 1946 Kranz) est une ancienne station balnéaire située sur le littoral de la mer Baltique. Les chats apprécient généralement les villes côtières, qui leur permettent d’être au plus près des pêcheurs, des poissons et des vacanciers. Mais à Zelenogradsk, les minous se sont devenus un véritable phénomène.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Selon la légende, dans des temps anciens, les chats protégeaient la ville des rongeurs qui ravageaient les réserves de nourriture et propageaient des maladies. Prendre soin des chats errants est devenu pour les habitants un moyen de témoigner leur gratitude.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Des chats ont toujours vécu ici. Mais la ville est devenue relativement récemment la « capitale russe des chats ». Tout a commencé avec le musée Mourarium, qui a pris ses quartiers dans un ancien château d’eau de 1905. En 2012, la résidente locale Irina Klotchkova a décidé de créer une salle d’exposition pour sa collection de figurines de chats dans une pièce vide de la tour.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Il y a même de vrais chats dans le musée, dont le principal est Semion Semionovitch, un matou au poil roux. Il a servi de modèle pour les premiers souvenirs du musée. Le Mourarium (terme formé sur le mot russe « mour » désignant un ronronnement) est devenu très populaire parmi les touristes et rapidement, un grand nombre de sites et souvenirs liés aux chats sont apparus dans la ville.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

En arrivant à Zelenogradsk, vous remarquerez immédiatement sur les maisons de nombreux graffitis représentants des chats. Les boutiques de souvenirs à chaque coin de rue vendent des porte-clés, des aimants et des sacs en filets (avoskas) avec des chats.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans la rue principale, Kourortny Prospekt, on trouve des mini-bancs pour chats, des feux de circulation avec des chats et des distributeurs automatiques où vous pouvez acheter de la nourriture pour les minous locaux. L’administration municipale a même un poste de chef des chats et de gardien des chats. Les tâches du chef des chats consistent à nourrir et prendre soin des matous.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Les touristes qui souhaitent dîner en terrasse d’un café ne souffriront probablement pas de la solitude. Les chats locaux n’hésiteront pas à partager leur repas avec eux.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

D’ailleurs, il y a aussi beaucoup de chiens en ville, mais les relations entre matous et toutous sont un exemple de coexistence pacifique. L’influence apaisante de la Baltique ?

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans cette autre publication, découvrez quinze chats de Crimée mignons à croquer.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.