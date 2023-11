Cinq faits captivants au sujet de Saint-Pétersbourg

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le monument le plus ancien de la ville a 3 500 ans

Bien que la ville elle-même ait un peu plus de 300 ans, le monument urbain le plus ancien de Saint-Pétersbourg est un ensemble d’anciens sphinx égyptiens en granit rose, vieux d’environ 3 500 ans. Ils ont été découverts lors de fouilles dans la ville de Thèbes au XIXe siècle et sont arrivés en Russie grâce à Andreï Mouraviov, voyageur et membre de l’Académie des sciences.

Après la guerre russo-turque, Mouraviov a réalisé un voyage dans les « lieux saints » et vu les sphinx. Il a immédiatement écrit à l’ambassadeur de Russie à Constantinople (l’Égypte faisait alors partie de l’Empire ottoman) et lui a demandé d’obtenir de l’empereur l’autorisation d’acheter les sphinx pour 100 000 francs. Comme à cette époque l’Europe et la Russie étaient en proie à une vague d’égyptomanie, il a reçu la permission et les sphinx ont été transportés en Russie. Ils se trouvent maintenant sur le quai de l’Université.

Le métro de Saint-Pétersbourg est l’un des plus profonds au monde

Il faut en moyenne 32 secondes pour remonter des stations de métro de Moscou vers la surface. Mais à Saint-Pétersbourg, ce temps est nettement plus important !

Presque toutes les stations (60 sur 67) sont des stations profondes. En moyenne, l’ensemble du métro est situé à 70-80 mètres sous terre, ce qui en fait l’un des plus profonds au monde.

Saint-Pétersbourg possède également la station de métro la plus profonde de Russie, Admiralteïskaïa, enfouie à 86 mètres sous terre. Il faut un peu plus de 3 minutes pour remonter en escalator de la station jusqu’à la surface. Certaines personnes sensibles aux changements de pression peuvent même avoir les oreilles bouchées lors de la descente vers Admiralteïskaïa.

Vous pouvez y voir des aurores boréales

Les aurores boréales apparaissent lors de tempêtes magnétiques, mais il est préférable de les observer dans la nature, car l’éclairage des villes peut gêner la vision. Il est également possible d’observer ce phénomène naturel à Saint-Pétersbourg, car la ville est la mégapole la plus septentrionale au monde.

Saint-Pétersbourg possède la rue la plus étroite de Russie

L’allée Kokouchkine compte parmi les rues les plus courte des Russie – elle ne fait que 35 mètres. Elle est située à proximité des stations de métro Sadovaïa et Spasskaïa. Et la plus étroite est la rue Répine, avec seulement 6 mètres de large, accessible depuis la station de métro Vassileostrovskaïa.

Il faut au moins 8 ans pour parcourir l’ensemble de l’Ermitage

La collection de l’Ermitage contient plus de 3 millions d’œuvres, réparties dans six bâtiments différents. Pour parcourir un tel nombre de salles d’exposition et d’œuvres, il faudrait qu’une personne arpente de façon continue le musée pendant 8 ans si elle s’arrête devant chaque objet pendant seulement une minute !

