Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Kaliningrad est un îlot de la vieille Europe en Russie. La ville faisait autrefois partie de la Prusse-Orientale et portait le nom de Königsberg. Ce n’est qu’à l’issue de la Seconde Guerre mondiale qu’elle est devenue soviétique.

Domaine public Domaine public

C’est ici qu’est né et a vécu le grand philosophe allemand Emmanuel Kant (1724-1804), à qui l’on doit Critique de la raison pure.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Son tombeau est situé dans un mausolée, à l’extérieur nord-est de la cathédrale de la ville. Pendant les années 1990, un musée consacré à son œuvre a ouvert ses portes entre les murs de cette dernière.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Toutefois, le souvenir d’Emmanuel Kant dans la ville ne se limite pas au lieu de sa sépulture. Un monument lui étant dédié se trouve non loin de la maison qu’il a habitée pendant les dernières années de sa vie. En outre, l’Université fédérale de la Baltique porte son nom.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

D’ailleurs, Kant, qui n’a jamais quitté sa région natale, a également été un sujet de l’Empire russe.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Cela a eu lieu pendant la Guerre de Sept ans en Europe (1756-1763). En 1785, les troupes de l’Empire russe, allié de l’Autriche et de la Saxe, sont entrées dans la ville et ses habitants ont prêté allégeance à l’impératrice Élisabeth. Dans le musée, est conservée sa demande adressée à cette dernière et portant sur sa désignation au poste de chef de chaire de logistique et métaphasique de l’Université de Königsberg.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

La ville a fait partie de l’Empire russe jusqu’en 1762, puis restituée à la Prusse par Pierre III, à l’issue du Traité de Saint-Pétersbourg. L’on peut trouver des réflexions de Kant au sujet des Russes dans sa Géographie physique.

Dans cet autre article, découvrez d’illustres Français reposant eux aussi en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.