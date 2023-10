En images: les dix plus grands lacs de Russie

Le lac Ladoga est plus grand que le Monténégro, tandis que la mer Caspienne n’est en réalité pas une mer, mais le plus grand lac du monde.

La Russie compte 2 millions de lacs, dont la plupart sont situés en Sibérie et dans le nord de la partie européenne du pays. Lesquels d’entre eux sont les plus grands en termes de superficie ?

1. Mer Caspienne (371 000 km²)

Bien qu’elle porte la dénomination de mer, la Caspienne est en fait une étendue d’eau fermée, mais très grande, de la taille de l’Allemagne. Les scientifiques pensent qu’il y a des milliers d’années, les mers Caspienne et Noire ne formaient qu’une seule et même masse d’eau. L’eau de la mer Caspienne est salée (mais sa salinité varie fortement et est très faible par endroits) et son fond est d’origine océanique. Néanmoins, l’on n’y trouve que des poissons d’eau douce, et la majeure partie de l’eau provient de la Volga.

Les rives de la mer Caspienne sont occupées par cinq États : la Russie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan et le Turkménistan. Des gisements de pétrole et de gaz y sont également exploités. En outre, la majeure partie du caviar noir est produite ici.

2. Lac Baïkal (31 500 km²)

Lac le plus profond du monde (sa profondeur attestée atteint 1,6 kilomètre !), le Baïkal, en Sibérie, est l’une des merveilles naturelles les plus célèbres du monde. Il contient un cinquième de toute l’eau douce de la planète et est habité par des centaines de plantes et d’animaux que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, le phoque du Baïkal (le seul phoque d’eau douce au monde) et l’esturgeon du Baïkal.

3. Lac Ladoga (17 703 km²)

Le lac Ladoga est le plus grand lac d’Europe. Sur ses rives, se trouvent des villes de Carélie et de la région de Leningrad : Sortavala, Priozersk, Chlisselbourg. Le célèbre monastère de Valaam se situe également sur les îles du même nom, tandis que la Neva y prend sa source.

Une partie du lac est occupée par le Parc national des îlots du Ladoga – des centaines d’îles, de canaux et de baies perdus dans les denses forêts de Carélie. C’est l’un des endroits les plus appréciés des touristes et des locaux pour la pêche et le canoë.

4. Lac Onega (9 616 km²)

Autre lac de Carélie, le lac Onega abrite sur ses berges la capitale de la République de Carélie, la ville de Petrozavodsk, ainsi que les cités industrielles de Kondopoga et Medvejegorsk. Il y a ici plus d’un millier et demi d’îles, dont la plus célèbre est Kiji, un musée en plein air de l’architecture en bois.

L’Onega est relié à la mer Blanche par le célèbre canal de la mer Blanche, bâti par les prisonniers du Goulag.

Depuis 1972, le plus grand championnat de voile du pays, la Régate à voile de l’Onega, se déroule ici.

5. Lac Taïmyr (4 560 km²)

La péninsule du Taïmyr, au nord de la région de Krasnoïarsk, est l’un des endroits les plus inaccessibles du pays, avec seulement quelques agglomérations séparées par des centaines de kilomètres de toundra déserte. C’est dans l’un de ces endroits reculés, près des monts Byrranga, que se trouve l’immense lac polaire Taïmyr.

L’eau qu’il contient n’est pas seulement froide, elle est à l’état de glace de septembre à juillet, et ce, jusqu’au fond. Le lac Taïmyr n’est libre de glace que 73 jours par an, mais il y a pourtant de la vie dans ses eaux. L’on y trouve des poissons arctiques tels que le corégone et l’omble.

6. Lac Khanka (4 560 km²)

Le lac Khanka, situé au Primorié, à la frontière avec la Chine, est l’un des rares endroits où l’on peut rencontrer le chat forestier de l’Amour. En outre, il s’agit d’un endroit très populaire auprès des habitants de l’Extrême-Orient pour les loisirs, la pêche et l’observation d’oiseaux aussi rares que magnifiques.

7. Lac Peïpous (3 555 km²)

Il ne s’agit pas d’un lac, mais d’un ensemble de lacs ! Il est parfois appelé « mer de Pskov » en raison de sa taille. Une partie du lac se trouve en Estonie et l’autre en Russie.

Il est également connu comme lieu historique : en 1242, sur la glace du lac Peïpous, une bataille a eu lieu entre les troupes russes d’Alexandre Nevski et les chevaliers teutoniques.

8. Lac Oubsou-Nour (3 350 km²)

Le lac Oubsou-Nour est situé à la frontière de la Mongolie et de la Russie, dans la République de Touva, au sud de la Sibérie. Le bassin de ce lac est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. De nombreux monuments culturels de peuples anciens ont été découverts sur ces territoires : pétroglyphes, inscriptions runiques, tumulus. Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus personne qui y vit.

9. Lac Tchany (1 990 km²)

Le plus grand lac de Sibérie occidentale est le Tchany, situé dans la région de Novossibirsk. Il compte environ 70 îles aux paysages uniques où vivent des animaux rares. La légende locale parle d’un monstre géant qui dévore les gens qui se trouvent dans l’eau. Toutefois, le lac est assez peu profond, la profondeur moyenne n’étant que de 2 mètres.

Ce lac a été décrit pour la première fois par le scientifique allemand au service de la Russie Peter Simon Pallas lors de son expédition en Sibérie en 1786 (celui-là même qui a donné son nom au chat de Pallas, ce félin emblématique de Russie).

10. Lac Beloïé (1 290 km²)

Le plus beau lac du Nord russe est situé dans la région de Vologda. L’homme vit sur ses rives depuis au moins le IXe siècle, l’utilisant à la fois pour s’approvisionner en eau et comme voie commerciale. L’on y trouve les anciennes colonies de Belozersk, Krokhino et bien d’autres. Il a été appelé « Beloïé » (Blanc) en raison de l’argile blanche qui se trouve au fond. Il est presque parfaitement rond.

