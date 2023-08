En images: ces deux lacs littéralement situés… dans un autre lac!

Boublik et Kalatch: c’est ainsi que les habitants de la région ont appelé deux lacs apparus à l’intérieur d’un autre lac. Comment un tel phénomène est-il possible?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les îles Solovki sont un archipel de 347 kilomètres carrés situé en mer Blanche. Les traces de présence humaine y remontent au VIe millénaire avant notre ère. L’endroit recèle aujourd’hui encore de nombreux mystères. L’un d’eux a pendant longtemps été lié aux lacs Boublik et Kalatch.

Les îles Solovki, qu’est-ce que c’est ?

L’archipel des Solovki comprend six grandes îles - Solovki, Anzerski, Bolchaïa Mouksalma, Malaïa Mouksalma, Bolchoï Zaïatski et Maly Zaïatski – ainsi qu’une centaine d’autres plus petites. C’est un territoire du Grand Nord : la température moyenne en été y est d’environ 11°C et de -30°C en hiver.

Le monastère Solovetski et les labyrinthes sont les sites locaux les plus célèbres. À l’époque soviétique, un camp de travaux forcés fonctionnait sur le territoire du monastère : environ 200 000 prisonniers y ont été incarcérés. Les labyrinthes de pierre de l’île Bolchoï Zaïatski figurent parmi les plus grands d’Europe septentrionale.

Mais l’archipel comporte aussi des « sites » moins populaires en raison de leur caractère inaccessible, comme les lacs Boublik et Kalatch.

Lacs dans un lac

Les lacs Boublik et Kalatch « flottent » littéralement dans un autre lac appelé Bolchoïe Krasnoïe. Ils sont situés sur l’île Solovki et se distinguent surtout par le fait que les plans d’eau sont entourés d’une bande marécageuse et sont considérés comme des lacs de facto distincts. Vous pouvez même marcher sur les petites îles entourant les lacs Kalach et Boublik (mais faites très attention, car il est possible de s’y enliser).

Ces îles flottantes (c’est ainsi qu’on appelle ce phénomène) apparaissent à la suite d’un vent fort qui arrache les plantes le long des rives des lacs et les projette en une masse compacte directement sur l’eau. La boue, la tourbe et les algues du fond de l’eau peuvent également s’y mélanger. L’air dans les racines des plantes les empêche de couler. Au fil du temps, la masse commence à grossir et peut atteindre plusieurs mètres d’épaisseur, et une superficie de plusieurs hectares (si le terrain le permet).

Bien que les îles flottantes ne soient pas un phénomène unique, Boublik et Kalatch se distinguent à cet égard : leurs rives ne sont pas simplement constituées par une masse dense de plantes, mais ont formé un anneau, à l’intérieur duquel se trouve un autre lac.

Comment s’y rendre ?

Les îles Solovki sont accessibles en avion depuis Arkhangelsk. Vous devez réserver les billets deux semaines avant le départ, et il faudra planifier votre voyage bien à l’avance.

Pour se rendre au lac Bolchoïe Krasnoïe, où « nagent » Boublik et Kalatch, vous devrez aller assez loin des terres habitées - au nord-ouest de la commune de Solovetski. Le mieux est de trouver un guide qui puisse vous mener en toute sécurité jusqu’à votre destination.

Au fait, Boublik et Kalatch sont situés à des extrémités différentes du lac : pour que le voyage soit confortable, vous devrez probablement en choisir un (Boublik est un peu plus proche de la commune de Solovetski).

Dans cette autre publication, découvrez cinq lacs colorés de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.