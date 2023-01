Les lacs de la Moulta, ce bout de paradis naturel au milieu des montagnes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette cascade de lacs, aux confins des montagnes de l’Altaï, attire chaque été les amateurs de loisirs de plein air, qui viennent ici faire du bateau, de la pêche ou des randonnées. Ils sont perchés à quelque 1 700 mètres d’altitude, dans le bassin de la rivière Moulta, à qui ils doivent leur nom.

Pratiquement toutes les routes menant vers les lacs passent par les villages de Moulta et de Maralnik-1, les plus proches de ces lieux. Le premier est joignable par bus depuis les villes de Barnaoul, de Biïsk et de Gorno-Altaïsk. Le trajet vous prendra entre 9 et 14 heures et passera par la célèbre Route de la Tchouïa (autoroute fédérale R-256), considérée comme la plus pittoresque voie de Russie. Maralnik-1 est plus proche du lac et est joignable en taxi depuis le village d’Oust’-Koksa, centre administratif du district en question.

Le chemin vers les lacs de montagne commence ici. Les touristes peuvent parcourir ce sentier venteux long de 13 km et passant par une zone forestière à pied ou en réservant un transfert en camion ou en SUV – une voiture légère ne le franchira tout simplement pas. Toutefois, il n’est pas rare que les groupes touristiques préfèrent contourner la route « officielle » et passer par les pentes montagneuses pour ne pas rater de vues pittoresques.

Les plus grands sont les lacs Verkhneïé (« Supérieur »), Sredneïé (« Médian »), Nijneïé (« Inférieur ») et Poperetchnoïé (« Transversal »). En tout, les lacs y sont nombreux, une quarantaine ; et si tous ont une eau turquoise, les nuances varient. Il n’est pas réaliste de voir tous les lacs en une seule et même journée – éloignés les uns des autres de plusieurs kilomètres, ils traversent des cols de montagne étroits.

Bien qu’une infrastructure touristique ait été aménagée sur les rives, le réseau mobile et l’électricité n’y sont pratiquement pas disponibles, ce qui en fait un endroit idéal pour une détox digitale. Dans le même temps, tous les campings se chargent du transport des touristes vers les lacs depuis les agglomérations voisines et organisent sur place toutes les visites et randonnées.

Le lac Nijneïé est le plus proche du village et c’est autour de lui que se situent la plupart des bases touristiques. L’un des plus grands de l’Altaï – ses rivages se prolongent sur 6 570 mètres et la profondeur moyenne est supérieure à 20 mètres –, il se réchauffe en été jusqu’à +15°C, ce qui rend la baignade possible.

Pour atteindre les rives du prochain lac, le Sredneïé, il faut faire près de 4 km par un sentier forestier. Les deux sont séparés par la cascade Choumy, avec ses gros rochers.

Près de 5 km passant par des sentiers montagneux séparent ensuite les lacs Sredneïé et Poperetchnoïé. Plus haut que les autres et entouré de glaciers, ce dernier se trouve dans un endroit particulièrement pittoresque. Ses eaux de couleur bleu vif restent froides tout au long de l’année.

L’un des lacs les plus froids de l’endroit, le Verkhneïé, est situé à 3 km d’ici. En juillet, la température de l’eau ne s’y réchauffe pas au-dessus de 8°C.

Par beau temps, une vue sur le mont Beloukha, le point le plus élevé de l’Altaï, mais aussi de Sibérie, s’offre depuis les rivages des lacs de la Moulta. Il se situe à 60 km d’ici et certains touristes conjuguent le séjour dans cet endroit pittoresque avec l’escalade de ses pentes.

