Ces spectaculaires rivières de pierre «coulant» aux quatre coins de la Russie

Dans l’Oural et en Sibérie, l’on trouve des paysages naturels inhabituels – des rivières de pierre. Les spécialistes les appellent kouroums ou kouroumniks. Elles se forment généralement dans les régions montagneuses, là où il y a des dénivelés. Il s’agit de piles de pierres qui se déplacent lentement depuis le sommet et forment un « canal ».

Rivière de pierre de Neralakh, plateau de Poutorana Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Nous en avons observé lors d’une randonnée sur le plateau de Poutorana, mais il s’agissait encore de petits kouroums. Il s’avère que la plus grande rivière de pierre du monde se trouve dans l’Oural !

Où voir des rivières de pierre ?

Rivière de pierre de Taganaï Svetlana Zaïtseva/Getty Images Svetlana Zaïtseva/Getty Images

Dans les montagnes de l’Oural, dans le parc national de Taganaï, la rivière de pierre s’étend sur 6 km et sa largeur atteint 700 mètres. Le poids des plus grosses roches s’élève quant à lui à 10 tonnes. La Grande rivière de pierre se distingue des autres par la présence d’eau. À plusieurs mètres de profondeur, des centaines de ruisseaux coulent directement sous les blocs, et lorsque l’on se promène le long du kouroum, l’on peut entendre le gargouillis de l’eau.

Parmi ces pierres, à Taganaï, l’on trouve d’ailleurs la précieuse aventurine.

Rivière de pierre de Taganaï Legion Media Legion Media

Il existe également des rivières de pierre dans d’autres régions de Russie, dont beaucoup sont situées dans des endroits inaccessibles au milieu des montagnes de la taïga. Par exemple, au pied du mont Bolchoï Iremel, en Bachkirie (également dans le sud de l’Oural), se trouve une rivière inhabituelle, la Tyguyn. Sa particularité est qu’elle passe en grande partie sous des kouroumniks – environ 6 kilomètres. Ensuite, elle devient une rivière ordinaire. Il existe des rivières de pierre similaires près du mont Martaï (région de Perm), et dans les monts Saïan, en Sibérie méridionale.

En outre, l’on trouve parfois des kouroums dans la partie européenne du pays. Au nord-ouest de la Russie, se situe l’île isolée de Hogland, dans le golfe de Finlande. Quelques familles y vivent et travaillent dans des phares et une station météorologique. Or, des rivières de pierre parsèment son territoire. Elles sont constituées de pierres arrondies sans végétation.

Comment sont apparues les rivières de pierre ?

Rivière de pierre de Taganaï Alxleo 74 (CC BY-SA) Alxleo 74 (CC BY-SA)

Il existe plusieurs versions de l’origine de ce phénomène naturel. La plus répandue relie les rivières de pierre à la dernière période glaciaire.

Il y a environ 10 000 ans, les sommets des montagnes étaient recouverts de glaciers, et lorsque ceux-ci ont commencé à fondre, les pierres ont lentement commencé à glisser vers le bas. Ensuite, les roches se brisent, des débris se forment, sur lesquels tombent les roches suivantes, et ainsi de suite.

Rivière de pierre près du mont Martaï Legion Media Legion Media

Les roches sont toujours en mouvement. Elles se déplacent de quelques centimètres à un demi-mètre par an.

Notez que ces rivières ne sont pratiquement pas couvertes d’arbres.

C’est pourquoi il faut marcher sur les kouroumniks avec beaucoup de prudence, il vaut mieux poser le pied sur les roches couvertes de mousse, plus stables.

Rivière de pierre sur l'île Hogland Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

