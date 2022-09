En images: la forêt de Samour, seule «jungle» tropicale de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Daghestan est une république montagneuse du Caucase russe qui attire les touristes de tout le pays avec ses falaises et canyons majestueux. Cependant, dans le sud-est de la région, à la frontière avec l'Azerbaïdjan, se trouve un endroit tout à fait unique en Russie : une véritable jungle avec des lianes et des orchidées.

Les tropiques les plus septentrionaux

Dans le delta du fleuve Samour se trouve la seule forêt de lianes de Russie. Bien qu'il s'agisse d'une partie du parc national de Samour, on peut difficilement parler d'un endroit où l'on peut se promener tranquillement. Il est en fait question d'une forêt dense et infranchissable, où la cime des arbres domine le ciel. La forêt de Samour est le vestige d'une forêt relique qui recouvrait le Daghestan il y a des millions d'années. En d'autres termes, elle se souvient des dinosaures !

Le climat y est subtropical, comme le long de la côte de la mer Noire, mais les forêts de jungle ne subsistent que là. En réalité, elle apparaît comme la forêt subtropicale la plus septentrionale de la planète.

Des platanes géants, qui poussent habituellement en Asie ou dans le sud de l'Amérique du Nord, s'élèvent dans la forêt de Samour. Au Daghestan, ils peuvent atteindre 50 mètres de hauteur. Les chênes-lièges poussent quant à eux jusqu'à 20 mètres. Sous eux, au sol, se trouvent des sources profondes qui alimentent la flore et la faune locales.

« Pour nous, les habitants des régions du nord, ce n'est probablement pas tout à fait une forêt, nous n'avons pas vu de pins, seulement des chênes, des ormes et autres, mais nous avons vu comment poussent les lianes, écrit Anna Vatolina. J'ai toujours pensé que les lianes étaient une ramification d'un arbre, mais il s'avère qu'elles poussent indépendamment du sol et s'accrochent aux branches des arbres voisins. Nous avons même eu la chance de nous balancer sur l'une d’elles ! ».

« Un endroit incroyable ! Une vraie jungle !, écrit Alexeï Kouznetsov. Mais, il est nécessaire de prendre un guide touristique – sans lui, vous ne verrez même pas un dixième des endroits intéressants ».

Un platane de 800 ans

En visitant la forêt de Samour, il semble qu'aucun humain n'y ait jamais mis les pieds. En fait, il n'est pas facile d'y accéder, mais c'est pourtant l'une des principales attractions du Daghestan.

Par ailleurs un arbre est même marqué sur la carte. Il s'agit d'un platane séculaire, l'un des plus vieux arbres de Russie. Selon diverses sources, cette plante géante aurait entre 700 et 800 ans, mais c'est encore assez jeune. De tels arbres vivent généralement 1 000 ans, voire plus. Il faut 15 personnes pour étreindre son tronc.

Orchidées sauvages

De nombreuses plantes et animaux de cette forêt figurent dans le Livre rouge russe des espèces menacées. Des oiseaux rares y migrent pour l'hiver, des lotus fleurissent dans les marais, et l'on y trouve des eucalyptus ainsi que des pois chiches. L'un des plus beaux endroits de la forêt de Samour est une clairière avec des orchidées sauvages. À l'époque soviétique, elle appartenait au sovkhoz (une forme de ferme d'État en URSS). Il était prévu d'y cultiver des noix, mais, en raison de la crise provoquée par l'effondrement de l’Union soviétique, le terrain a été abandonné et les orchidées sauvages en ont repris possession. Les orchidées du Daghestan sont plus petites que leurs cousines asiatiques, mais elles n'en sont pas moins belles, surtout lorsqu'elles fleurissent au printemps. Bien entendu, il est interdit de cueillir ces fleurs, mais seulement de les photographier et d'en profiter visuellement.

Il existe même des lieux spécialement aménagés pour les loisirs de plein air sur la rive du fleuve Samour.

