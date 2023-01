Tchoukotka: à la découverte de la nature surnaturelle de la région la plus lointaine de Russie

La région la plus orientale de la Russie ressemble à une autre planète! Regardez ces paysages «martiens», la toundra colorée vue à vol d’oiseau et la nature sauvage intacte, qui côtoient les humains depuis des siècles.

Le district autonome de Tchoukotka est la région la plus orientale de la Russie et de l’Eurasie, un véritable bout du monde, très différent de tous les autres territoires du pays. C’est une péninsule couverte de toundra et de pergélisol, située entre les mers des Tchouktches et de Béring. La majeure partie de la région est située au-dessus du cercle polaire arctique et il fait constamment froid, venteux et pluvieux ici, mais cela est compensé par des paysages pittoresques étonnants que vous ne verrez nulle part ailleurs.

Quand vous pensez à la toundra, vous imaginez probablement une plaine monotone ennuyeuse. Ce n’est pourtant pas du tout le cas ! Regardez, il y a des collines, des rivières et beaucoup de flore au ras du sol. Seulement 50 000 personnes vivent sur ce vaste territoire 1,3 fois plus grand que la France métropolitaine, même si la majorité des lieux de peuplement sont situés sur la côte maritime. Les éleveurs de rennes nomades vivent quant à eux dans la toundra (et dans cet autre article découvrez pourquoi).

Une rivière froide qui coule entre les collines de la toundra à côté des marécages et des lacs.

La mer de Béring dans le brouillard. La mer froide et agitée sépare les continents d’Asie et d’Amérique du Nord. Vous ne pouvez voir ses eaux qu’en été : le reste du temps, elles sont recouvertes de glace.

Les véritables propriétaires des rives de la mer de Béring sont d’énormes morses. Ils ont des endroits préférés où ils se rassemblent en groupes et rugissent en discutant entre eux.

La mer des Tchouktches, qui baigne la péninsule au nord-est et débouche sur l’océan Arctique, est encore plus froide que la mer de Béring. La glace ne fond pas même en été, mais les ours polaires ne s’en soucient pas.

Sur le territoire de Tchoukotka, se trouve également le point le plus oriental de la Russie(et de l’Asie) – le cap Dejnev, du nom de l’explorateur cosaque Semion Dejnev. Apprenez-en plus sur cet endroit dans cet autre article.

C’est incroyable, mais au milieu de la toundra et du pergélisol, il y a des sources souterraines très chaudes. Elles sont situées à 15 kilomètres du village de Lorino, à l’est de la péninsule. Les deux sources sont côte à côte et ont des températures différentes, qui varient de 40 à 60 degrés Celsius.

Située aux extrémités nord-est de la Tchoukotka, l’île Wrangel a pris place entre les hémisphères ouest et est. Elle est traversée par le 180e méridien, qui divise conditionnellement le temps entre aujourd’hui et demain (officiellement, la ligne de changement de date internationale a été déplacée vers la frontière maritime entre la Russie et les États-Unis pour plus de commodité). Cependant, vous ne pouvez pas la visiter, car elle est inhabitée. On l’appelle « l’île des ours polaires ».

Cependant, le 180e méridien traverse également la Tchoukotka continentale. Voici à quoi ressemble l’endroit où il passe.

Un lit de rivière asséché le long des collines où passe le 180e méridien

Vue de la toundra depuis un hélicoptère

Voici l’allée des baleines, située sur la côte nord de l’île Yttygran, dans la mer de Béring. C’est un endroit recouvert de restes d’ossements de baleines grises et de baleines boréales (du Groenland), considéré comme un ancien sanctuaire esquimau. L’apparition de ce lieu remonte aux XIVe-XVIe siècles. Il n’a été découvert qu’en 1976.

La route vers le village abandonné d’Ioultine, traversé par le cercle polaire arctique. Dans les années 1930, on a découvert ici l’un des plus grands gisements d’étain, de tungstène et de molybdène au monde. Dans les années 1990, en raison de la crise liée à l’effondrement de l’URSS, la production industrielle s’est toutefois arrêtée, les entreprises ont quitté cette région, et la population a abandonné le village.

Dans cet autre article, nous vous expliquions justement comment visiter vous-même la Tchoukotka, région la plus reculée de Russie.

