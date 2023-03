Comment réserver un hôtel ou un vol intérieur en Russie si vous êtes étranger?

La plupart des cartes bancaires étrangères sont bloquées en Russie, et les services de réservation internationaux ne fonctionnent plus dans le pays. Cependant, il existe quelques solutions.

Réserver un hôtel

Visa, Mastercard, American Express et JCB ne fonctionnent pas en Russie actuellement, il n’est donc pas possible de les utiliser pour réaliser des paiements. UnionPay, le seul système de paiement étranger qui fonctionne encore, n’est pas fiable à 100%, les utilisateurs signalant que les terminaux de paiement appartenant à des banques sous sanctions ne les acceptent pas.

Malgré tout, il est toujours possible de réserver un hôtel. Le moyen le plus courant est, comme autrefois, de contacter personnellement l’hôtel par téléphone ou via son site Web. Vous pouvez payer en espèces à l’arrivée. Tous les hôtels avec lesquels nous nous sommes entretenus, qu’il s’agisse d’établissements de luxe ou économiques, l’ont confirmé. Certains, cependant, facturent une petite majoration en raison du paiement en espèces : rien d’exorbitant cependant.

Gardez à l’esprit que réserver un hôtel sans payer à l’avance vous oblige à arriver strictement à l’heure pour le check-in, sans quoi l’hôtel peut décider que vous avez changé d’avis et vous risquez de perdre votre chambre. En plus d’apporter de l’argent liquide, il est possible d’ouvrir un compte bancaire en Russie : nous vous expliquons comment procéder ici.

Il existe deux autres façons de réserver un hôtel depuis l’étranger, sans avoir recours au paiement en espèces. Certains hôtels offrent la possibilité d’utiliser une carte étrangère avec un lien spécial qu’ils envoient après la réservation. Cela vous permet de payer avec une carte Visa ou Mastercard, mais pas American Express. Attention, c’est une option rare et il vaut mieux contacter l’hôtel en question pour savoir si l’option est disponible.

La deuxième option est assez basique : demandez à vos amis russes de vous aider en payant pour vous.

Réservation d’un vol intérieur

Seul l’argent liquide fera l’affaire ici, malheureusement. Après avoir contacté les compagnies aériennes russes les plus populaires, telles que Aeroflot, S7 et Rossiya Airlines, nous avons établi que le paiement en ligne n’était possible qu’avec des cartes émises en Russie. La seule façon d’acheter un billet pour un vol intérieur sans carte russe est de le faire à l’aéroport ou au bureau de la compagnie : vous trouverez les adresses sur le site Web de la compagnie aérienne.

