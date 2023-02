Est-il possible de visiter la Russie en tant que touriste en 2023?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Oui, il est possible de se rendre en Russie en tant que touriste en 2023. Voici ce à quoi vous devez faire attention si vous préparez votre voyage.

Exigences en matière de visa

Tout d’abord, il convient de vérifier si vous avez besoin d’un visa pour franchir la frontière russe. En 2023, les citoyens de quelque 65 pays pourront se rendre en Russie sans visa. Cela inclut la plupart des États post-soviétiques comme l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldavie, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, ainsi que l’Ukraine.

De même, les citoyens de certains pays d’Amérique centrale et du Sud – dont l’Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Nicaragua, le Paraguay, le Panama, le Pérou, le Venezuela, le Guatemala, le Honduras, le Costa Rica, le Salvador, l’Uruguay et l’Équateur – n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Russie.

Les citoyens d’Israël, d’Afrique du Sud, de Cuba, du Monténégro, de Thaïlande, de Corée du Sud, des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Andorre, de Serbie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine du Nord, de Mongolie et du Botswana bénéficient également d’un régime sans visa avec la Russie.

Nous vous expliquions cela plus en détails dans cet autre article.

Est-il prudent de voyager en Russie en ce moment ?

Au début de l’année 2022, la Russie, en tant que destination touristique, a reçu une bonne part de publicité négative de la part de diverses sources.

Certains comptes officiels gérés par les gouvernements de pays comme les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et autres conseillent à leurs citoyens de s’abstenir de tout voyage non essentiel dans le pays.

Cela dit, il est toujours conseillé d’évaluer les risques de sécurité lorsque l’on se rend dans un pays étranger. Voyager en Russie ne fait pas exception. Cependant, Moscou, Saint-Pétersbourg et d’autres grandes villes russes sont généralement considérées comme sûres, surtout en comparaison avec d’autres destinations touristiques populaires.

Du point de vue des touristes ou des résidents locaux, les choses ont peu changé en Russie. Par conséquent, les inquiétudes les plus extrêmes et les plus vives concernant la sécurité peuvent être considérées comme trop alarmistes.

Lire aussi : Quinze vues des quatre coins de la Russie à couper le souffle (photos)

Logistique

En revanche, la logistique constitue le plus grand défi pour les touristes qui se rendent en Russie actuellement. Un certain nombre de pays ont fermé leur espace aérien national aux compagnies aériennes russes, ce qui complique la logistique pour les touristes ayant l’intention de se rendre en Russie.

Cependant, les changements spécifiques dépendent du pays particulier d’où part le touriste. Dans certains cas, les routes aériennes directes restent intactes. Par exemple, rien n’a changé pour les touristes en provenance de Chine, d’Inde, de Turquie, des pays du Moyen-Orient et de la majorité des États post-soviétiques. Ils peuvent réserver des vols directs vers les principaux aéroports russes.

Les touristes au départ des capitales européennes devront quant à eux réserver des vols de correspondance via la Turquie ou les pays du Moyen-Orient. Les billets sont donc plus chers et les vols plus longs. Toutefois, il est toujours possible de se rendre en Russie depuis pratiquement n’importe quel pays du monde.

Il convient de noter que chaque pays a ses propres nuances dont il faut tenir compte au préalable. Par exemple, l’ambassade d’Inde en Russie déconseille aux ressortissants indiens de se rendre en Russie via des pays tiers. Selon le site de l’institution, les voyageurs indiens ne doivent choisir que des vols directs de Delhi à Moscou, sous peine de risquer de se voir refuser l’entrée en Russie.

Autre cas, le gouvernement britannique a interdit à ses citoyens d’acheter des billets auprès de compagnies aériennes russes faisant l’objet de sanctions. Néanmoins, les autorités britanniques ont fait une exception pour les voyages en provenance ou à l’intérieur de la Russie.

Restrictions liées à la Covid, statut vaccinal et quarantaine

En 2022, les autorités russes ont levé les restrictions liées à la Covid pour les citoyens russes et les touristes étrangers.

Désormais, les ressortissants étrangers n’ont ainsi plus besoin de fournir les résultats d’un test PCR négatif pour entrer en Russie, quel que soit le mode de transport. Par conséquent, les voyageurs étrangers n’ont plus à passer un test de dépistage du coronavirus avant leur départ.

En outre, les autorités russes ont supprimé les limitations pandémiques qui exigeaient des visiteurs qu’ils fournissent une raison spécifique de leur visite dans le pays, facilitant ainsi les voyages touristiques.

La seule régulation liée à la Covid qui subsiste est l’obligation de remplir un questionnaire. Les passagers, qu’ils soient russes ou étrangers, sont invités à remplir sa version papier à bord de leur vol à destination de la Russie.

Dans cet autre article, nous vous inspirons au voyage par le biais des cinq itinéraires les plus intéressants pour un road trip en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.