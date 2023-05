Les dix stations thermales les plus populaires de Russie

On peut y soigner une longue liste de maladies. Même si les stations géothermiques parsèment le territoire de la plus grande contrée du monde, la plupart d’entre elles se trouvent dans le Caucase russe et en Sibérie.

Le repos « sur les eaux », il y a deux siècles encore, n’était accessible qu’à la classe supérieure, mais l’ère soviétique a permis aux simples ouvriers et paysans d’y accéder. Les plus vieilles stations sont encore situées dans d’anciens palais et domaines de nobles (pour en savoir plus, suivez le lien). Les stations thermales modernes sont quant à elles des complexes incluant des services médicaux et des programmes divertissants, ainsi que des parcs entiers dans les montagnes ou la forêt.

Eaux Minérales du Caucase

Anton Podgayko/Sputnik Anton Podgayko/Sputnik

Les plus grands classiques russes aimaient y passer leur temps : d’Alexandre Pouchkine à Léon Tolstoï. Les Eaux Minérales du Caucase sont la plus ancienne région thermale du pays, où les activités ne tournent pas qu’autour des soins et du repos, mais aussi autour de l’eau – embouteillée ici, puis distribuée dans les magasins de tout le pays.

Les principales villes thermales y sont Piatigorsk, Kislovodsk, Jeleznovodsk, Essentouki et Lermontov. Chacune englobe des dizaines de sanatoriums et de galeries de boissons. Les eaux de ces stations contiennent du dioxyde de carbone et du sulfure d’hydrogène, mais se différencient par leur température et leur profil minéral. D’autre part, à Piatigorsk, l’on peut trouver des sources de radon – de l’eau imprégnée de petites doses de radiations naturelles.

Piatigorsk Legion Media Legion Media

Cependant, même si vous ne voulez pas suivre de cure, les Eaux Minérales du Caucase sont l’une des régions touristiques les plus intéressantes. Ce sont des villes historiques remplies de domaines merveilleux, de somptueux parcs et de vues montagneuses vertigineuses. Pour en savoir plus sur la région, suivez le lien.

Station de Matsesta

Legion Media Legion Media

La ville de Sotchi (Sud de la Russie) est la principale station balnéaire nationale depuis l’URSS. En règle générale, les gens s’y rendent pour des vacances sur la mer Noire, mais un quartier de la ville propose la plus grande station thermale dans la vallée de la rivière Matsesta. Elle est connue pour ses sources au sulfure d’hydrogène, qui aident à soigner des maladies « féminines » et à la réhabilitation après les brûlures et les interventions chirurgicales.

Goriatchi Klioutch

Igor Anoutchine/TASS Igor Anoutchine/TASS

Goriatchi Klioutch (littéralement « Source chaude ») est une ville à 50 km de Krasnodar (Sud de la Russie), devenue station balnéaire dans les années 1860. Des bains, un parc, puis une ville autour de ces sources ont été construits.

Rost.galis (CC BY-SA 4.0) Rost.galis (CC BY-SA 4.0)

Les eaux minérales locales aident à traiter les maladies des organes digestifs. Vous pouvez goûter ces eaux sans être résident du sanatorium, en passant par la galerie des boissons.

Belokourikha

Legion Media Legion Media

C’est la station balnéaire la plus connue de Sibérie ! À Belokourikha (région de l’Altaï), comme à Piatigorsk, se trouvent des sources thermales d’eau au radon. Même si les eaux locales ont été étudiées dès les années 1860, la station, les sanatoriums et les infrastructures n’ont été construits que dans les années 1920.

Legion Media Legion Media

Aujourd’hui, cette région ne comporte pas moins de vingt sanatoriums aux différents programmes de soins, entre autres, par l’air de montagne. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Belokourikha est l’un des endroits les plus chauds de la Sibérie, avec des hivers doux (moins 10-12 degrés en janvier, quasiment sans froids extrêmes).

Tioumen

Mikhail Khokhlov/Russia Beyond/Legion Media Mikhail Khokhlov/Russia Beyond/Legion Media

Capitale thermale de la Russie – ainsi se surnomme fièrement la ville sibérienne de Tioumen. Autour de la cité, se trouvent près de 20 sources chaudes, qui sont apparues à la place de la chaude mer de Tourgaï il y a des millions d’années. La température des sources de Tioumen varie entre 36 et 48°С et remonte depuis plus de 2 500 mètres de profondeur. Ces sources sont littéralement remplies de tout le tableau périodique des éléments !

Legion Media Legion Media

Vous pouvez vous reposer et vous rajeunir à Tioumen en profitant tant des hôtels-SPA et des parcs géothermiques, que des sanatoriums classiques. Ces lieux sont populaires pour des vacances en famille.

Saki

Konstantin Mikhalchevsky/Sputnik Konstantin Mikhalchevsky/Sputnik

La Crimée ne se résume pas à la mer. C’est aussi beaucoup de boue curative de « lacs morts » et de sources géothermiques à l’azote et au sulfure d’hydrogène. La principale station balnéaire y est la ville de Saki, qui se trouve près d’un lac rose du même nom à la saumure médicinale. Dans les années 1950, l’on y a aussi découvert de l’eau minérale à l’azote.

Paratounka

Legion Media Legion Media

La péninsule du Kamtchatka (Extrême-Orient russe), reculée des terres continentales de la Russie, présente une haute concentration de volcans actifs, de geysers et d’eaux thermales. Ces dernières sont si abondantes, qu’elles sont même utilisées pour chauffer les habitations et générer de l’électricité.

LukaE (CC BY-SA 4.0) LukaE (CC BY-SA 4.0)

Le village de Paratounka est la principale station de détente de la péninsule, construite en URSS à environ 70 km de Petropavlovsk-Kamtchatski, la capitale de la région. Même si les hivers sont rudes au Kamtchatka, les températures atteignant les moins 40°С, l’eau des thermes reste chaude. Les sanatoriums sont surtout connus pour soigner des maladies de la peau et du système nerveux.

Plateau Lago-Naki

Vitaly Timkiv/Sputnik Vitaly Timkiv/Sputnik

La république d’Adyguée se trouve entre les montagnes du Caucase et n’est donc pas dépourvue de sources thermales. La plupart des sanatoriums, des hôtels-SPA et des bains se trouvent autour du plateau Lago-Naki, l’endroit le plus « touristique ». Néanmoins, il reste beaucoup de sources « sauvages » nullement aménagées en Adyguée. Elles se sont formées lorsque les géologues y ont creusé des puits à la recherche de pétrole.

Aouchiguer

Legion Media Legion Media

Un autre lieu du Caucase, célèbre pour ses eaux, est la république de Kabardino-Balkarie. Les eaux de la station d’Aouchiguer sont apparues dans les années 1950, lorsque, comme en Adyguée, l’on y cherchait du pétrole. La température des sources est de 50°С à l’année et elles contiennent du chlore, du sodium, et des bicarbonates.

Archan

Legion Media Legion Media

Au pied des monts Saïan, en Bouriatie (Sud de la Sibérie), se trouvent les plus belles sources naturelles d’eaux minérales. La station balnéaire d’Archan a été fondée en 1920 et inclut non seulement les soins par les eaux et la boue, mais aussi par le climat montagneux et le paysage.

