Comment la Russie utilise les geysers pour le chauffage et la production d’électricité

Dans les villes et villages reculés de l’Extrême-Orient, on trouve des centrales électriques inhabituelles pour la Russie. Ni thermiques, ni nucléaires, ce sont des centrales géothermiques. Comment fonctionnent-elles?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’électrification du pays était le principal défi que devaient relever les bolcheviks après la révolution de 1917. Les scientifiques ont « apprivoisé » l’eau et le vent dans leur quête de nouvelles sources d’énergie, sans lesquelles le développement industriel de l’État eût été impossible. Mais en Extrême-Orient, ils ont trouvé une source d’énergie alternative.

Expérience soviétique

Le Kamtchatka est la région des sources chaudes. Legion Media Legion Media

La péninsule du Kamtchatka (territoire du Kamtchatka) et les îles Kouriles (région de Sakhaline) sont des régions éloignées de la Russie continentale, caractérisées par une forte concentration de volcans actifs, de geysers et d’eaux géothermales. Les sources étaient auparavant utilisées pour chauffer les maisons, mais on n’est parvenu à convertir leur vapeur en électricité à des fins industrielles qu’au XXe siècle.

Centrale géothermique du village de Paoujetka, au Kamtchatka RusHydro

La première centrale géothermique au monde a été construite en Toscane en 1904, et elle alimente toujours la commune de Larderello. Les scientifiques soviétiques ont commencé leurs recherches au Kamtchatka après la Seconde Guerre mondiale.

Près de la centrale géothermique du village de Paoujetka Legion Media Legion Media

Le site destiné à accueillir la première centrale de ce type était situé à l’extrême sud de la péninsule, dans le village de Paoujetka, près des sources chaudes d’Ozernovskié. En 1966, une centrale expérimentale a été lancée ; elle alimente toujours l’ensemble de l’agglomération d’Ozernovskoïe (où vivent environ 2 000 personnes) ainsi que des entreprises de pêche. Sa capacité installée est aujourd’hui de 12 MW. En plus de l’électricité et du chauffage, elle fournit de l’eau chaude pour la culture de légumes en serres (ce qui est très utile pour le jardinage, car même en été la température dans ces contrées est d’environ 10°C).

>>> Questions-réponses: le secteur énergétique russe expliqué en quatre points

Production sans déchets

En 1967, à 70 km de la capitale du Kamchatka, Petropavlovsk-Kamtchatski, près des villages de Paratounka et de Termalny, l’URSS a lancé la première centrale géothermique binaire au monde (Paratounskaïa). Il s’agit d’une centrale de type fermé, où l’eau thermale est impliquée dans l’évaporation de liquides à faible point d’ébullition (dans cette centrale particulière, du fréon, qui bout à 51,9°C est généralement utilisé). Les turbines sont actionnées par la vapeur générée. Ainsi, des sources peu chaudes peuvent également être utilisées.

Сentrale géothermique près de Paratounka, 1968 Lev Garkavi/Sputnik Lev Garkavi/Sputnik

De telles centrales représentent l’avenir, selon les scientifiques modernes, car s’il peu de sources très chaudes sur la planète, les eaux de température moyenne se trouvent un peu partout.

L’Union soviétique aurait pu continuer à mettre en valeur l’énergie des geysers, mais dans les années 1970, sur fond de crise au Proche-Orient, les prix du pétrole ont été multipliés par quatre et le développement de l’énergie géothermique n’avait plus intérêt. En URSS, de vastes réserves d’hydrocarbures venaient d’être explorées, permettant d’alimenter les pays européens en croissance économique rapide, et fournissant à l’Union soviétique une source de revenus fiable (plus de détails ici).

Une piscine située sur la rivière Paratounka près des volcans actifs du Kamtchatka. La température de l'air est de -37°C et la température de l'eau est de +37°C, 1974 Lev Garkavi/Sputnik Lev Garkavi/Sputnik

Le développement des sources d’énergie alternatives n’est redevenu d’actualité qu’à la fin des années 1980, lorsqu’une résolution du Comité central du PCUS sur le développement de l’Extrême-Orient a été publiée. Mais quelques années plus tard, l’URSS s’est effondrée et l’énergie géothermique n’a refait parler d’elle qu’une décennie plus tard.

Et aujourd’hui ?

Centrale électrique Verkhne-Moutnovskaïa

À l’heure actuelle, il existe quatre centrales géothermiques en Russie, dont trois au Kamtchatka et une dans les Kouriles. En plus de celle de Paoujetskaïa, les nouvelles centrales électriques Verkhne-Moutnovskaïa et Moutnovskaïa ont été lancées à la fin des années 1990, sur l’emplacement de celle de Paratounskaïa, dans le sud de la péninsule. Elles fonctionnent en synchronisation avec les centrales thermiques et hydroélectriques locales, transférant leur énergie au réseau général du Kamtchatka. Ces centrales géothermiques ont été construites en tenant compte de la situation sismique et sont capables de résister à un tremblement de terre de 9 sur l’échelle de Richter.

>>> En Russie, l’irrésistible ascension de l’énergie solaire

En 2002, la centrale géothermique de Mendeleïev a été mise en service sur l’île de Kunashir (la plus méridionale des îles Kouriles). Sa capacité n’est que de 7,4 MW, mais elle fournit de l’électricité et du chauffage aux maisons et aux pêcheries du village de Ioujno-Kourilsk, où vivent 7000 personnes.

À l'intérieur de la centrale électrique Verkhne-Moutnovskaïa Anatoli Strounine/TASS Anatoli Strounine/TASS

Dans ces régions également, il existe des villages chauffés uniquement par des eaux géothermales - Esso, Termalny, Paratounka. Ce sont aujourd’hui des destinations populaires pour la balnéothérapie.

Ville de Ioujno-Kourilsk Legion Media Legion Media

Les eaux géothermales sont une ressource renouvelable et pratiquement inépuisable, les centrales électriques ne consommant pas beaucoup d’eau et ne polluant pas l’atmosphère. Cependant, elles présentent un inconvénient important : leur rendement est faible, de l’ordre de 10 % (pour une centrale thermique, ce chiffre atteint environ 40 %, et pour une centrale hydroélectrique - plus de 90 %). Et bien que leur part dans la production énergétique totale de la Russie soit inférieure à 1 %, au Kamtchatka, elles sont devenues indispensables, les autres sources d’énergie étant difficiles d’accès et chères. La production d’électricité dans les centrales géothermiques est 2 à 3 fois moins onéreuse que dans les centrales thermiques locales, précisément parce que ces dernières fonctionnent à partir de combustible importé.

Eaux géothermales du village d'Esso Legion Media Legion Media

Une autre région prometteuse où l’énergie géothermique est utilisée aujourd’hui est le Caucase du Nord, où certains villages sont chauffés par des sources chaudes et où la construction de centrales géothermiques est en cours de discussion.

Dans cette autre publication, découvrez trois volcans actifs situés sur le territoire russe observés de près.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.