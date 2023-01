En images: plongée dans la splendide réserve naturelle de Bargouzine, au bord du lac Baïkal

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La plus ancienne réserve naturelle de Russie

S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine

La réserve naturelle de Bargouzine a été la première de Russie. Elle a été instituée le 11 janvier 1917 en Bouriatie et comprend la côte nord-est du lac Baïkal. Depuis 1986, elle figure sur la liste des réserves de biosphère de l’UNESCO. Désormais, le 11 janvier, la Russie célèbre la Journée des réserves naturelles et des parcs nationaux.

Cette réserve a été créée pour protéger et restaurer la population de zibelines de Bargouzine, l’une des plus belles (et donc précieuses pour les chasseurs) espèces de zibelines du pays. À l’origine, ce lieu s’appelait d’ailleurs « réserve de zibelines de Bargouzine ».

A. Svatov/Réserve naturelle de Bargouzine A. Svatov/Réserve naturelle de Bargouzine

Pendant des siècles, la fourrure a été l’une des principales denrées d’exportation de l’Empire russe et la zibeline de Bargouzine était considérée comme la plus chère. Les hivers au Baïkal sont très froids, mais secs et ensoleillés et, par conséquent, leur fourrure est incroyablement épaisse et durable. La particularité de la zibeline de Bargouzine est son pelage « blanc » et sa petite taille : un adulte ne dépasse pas un chaton.

S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine

Par conséquent, au début du XXe siècle, ce prédateur de la taïga, autrefois nombreux, avait pratiquement disparu. À l’époque, ces forêts comptaient au total moins de 40 zibelines, mais aujourd’hui, leur nombre est passé à 800-1 200.

La Maison de la zibeline

Davcha B. Kholkhoïev/Réserve naturelle de Bargouzine B. Kholkhoïev/Réserve naturelle de Bargouzine

Dans le village de Davcha, sur la rive du lac Baïkal, se trouve un musée appelé Maison de la zibeline. « Ici, les gens sont les hôtes de la zibeline, et non l’inverse », peut-on lire sur les stands du musée.

Bien que la population de zibelines de Bargouzine ait été reconstituée dans les années 1930, il est toujours interdit de les chasser. Habituellement, les zibelines évitent les humains, comme tous les animaux sauvages. Cependant, dans la réserve naturelle de Bargouzine, les inspecteurs remarquent souvent des zibelines près des postes de stationnement : elles viennent dans leurs gîtes, prennent de la nourriture et peuvent même grimper dans leurs mains. Plus surprenant, à l’état sauvage, les zibelines divisent leur territoire (pas plus de 4 animaux par kilomètre carré), mais, dans les alentours des postes, plusieurs d’entre elles peuvent se côtoyer en même temps, sans provoquer de conflit.

« D’un côté, un humain ne devrait pas interférer avec les processus naturels, c’est pour cela que les réserves naturelles ont été créées, mais les zibelines ne viennent pas vers les gens par hasard. Il y a des périodes de famine », explique le photographe animalier Artour Mourzakhanov.

A. Svatov/Réserve naturelle de Bargouzine A. Svatov/Réserve naturelle de Bargouzine

Ainsi, en 2012, il y a eu jusqu’à 7 zibelines à la fois autour de Davcha en hiver et les employés de la réserve les nourrissaient toutes. Ensuite, au printemps, les animaux sont tranquillement retournés sur leurs territoires.

Les reptiles s’y font rares

B. Kholkhoïev/Réserve naturelle de Bargouzine B. Kholkhoïev/Réserve naturelle de Bargouzine

Outre la zibeline, la réserve naturelle de Bargouzine compte plus de 40 espèces animales, dont l’élan, le très rare cerf musqué, le lièvre et l’ours, bien sûr. On trouve également beaucoup d’omouls, de corégones et de brochets dans les eaux du Baïkal.

A. Agarkov/Réserve naturelle de Bargouzine A. Agarkov/Réserve naturelle de Bargouzine

Par contre, ce que l’on ne voit pas, ce sont les reptiles. Seulement quelques espèces de grenouilles et de lézards, mais il est possible que les scientifiques n’aient pas encore suffisamment étudié cet aspect de la réserve.

Des lacs, des lacs, et encore des lacs

A. Agarkov/Réserve naturelle de Bargouzine A. Agarkov/Réserve naturelle de Bargouzine

La réserve naturelle de Bargouzine comprend environ 3 km de la rive du lac Baïkal, le lac le plus profond du monde. Néanmoins, en plus de ce dernier, l’on y dénombre plus de 500 autres lacs, de toutes tailles.

A. Myslitski/Réserve naturelle de Bargouzine A. Myslitski/Réserve naturelle de Bargouzine

Les plus populaires parmi les visiteurs sont ceux de montagne situés dans la vallée de la rivière Choumilikha. Il s’agit du cours d’eau le plus méridional de la réserve, avec une longueur de seulement 12 km, mais, dans son lit, l’on observe de nombreuses « marches » et embranchements, qui forment des cascades et des lacs, entourés de roches aux formes les plus diverses.

Sources d’eau chaude dans la taïga

Rivière Davcha V. Gorbatovski/Réserve naturelle de Bargouzine V. Gorbatovski/Réserve naturelle de Bargouzine

Dans les contreforts froids de la réserve, l’on trouve une variété de sources chaudes. La température de leur eau varie de 40°C à 65°C. La source thermale la plus célèbre (et équipée pour les touristes) est située à l’embouchure de la rivière Davcha. L’eau y contient du fluor et de l’acide silicique, et sa température est de 41-43°C. Bien sûr, comme toute autre source thermale, il ne faut pas en abuser.

S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine S. Chitikov/Réserve naturelle de Bargouzine

