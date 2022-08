Rétrospective illustrée sur l’essor des chemins de fer en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'histoire des chemins de fer en Russie commence en 1834, lorsque le célèbre ingénieur Franz von Gerstner arrive à Saint-Pétersbourg. L’Autrichien, qui avait étudié en profondeur ce type de transport naissant en Europe, est venu en Russie pour examiner les installations minières de l'Oural.

Franz von Gerstner Legion Media Legion Media

Après avoir visité ce vaste pays, von Gerstner a proposé de construire un réseau de chemins de fer dans l'Empire russe. En janvier 1835, il a ainsi présenté une note rédigée à l'intention de l'empereur Nicolas Ier, dans laquelle il soulignait la valeur potentielle du transport ferroviaire pour un État comme la Russie.

Portrait de Nicolas Ier, par Georg von Bothmann Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

« Il n'y a pas de pays au monde où les chemins de fer seraient plus profitables et même nécessaires qu'en Russie, car ils permettent de raccourcir de grandes distances en augmentant la vitesse de déplacement », affirmait la note.

Monument aux créateurs des chemins de fer de Russie, près de la gare de Kazan, à Moscou Legion Media Legion Media

À l'époque, l'idée de construire un vaste réseau ferroviaire était révolutionnaire et, par conséquent, a été accueillie avec une dose de scepticisme par de nombreuses personnes influentes au sein du gouvernement. La principale préoccupation était de savoir si les chemins de fer seraient capables de résister aux rudes conditions de l'hiver russe, où règnent les tempêtes de neige et les gelées. L'autre souci était le coût élevé de la construction des chemins de fer et de leur équipement avec des trains à vapeur de fabrication étrangère coûteux.

Voie ferrée Tsarskosselskaïa, lithographie colorisée, 1837 Musée de l'Ermitage Musée de l'Ermitage

Néanmoins, les partisans de ce projet ont réussi à convaincre Nicolas Ier que les chemins de fer, bien qu’onéreux, finiraient par rapporter des bénéfices et permettraient également de relier des régions éloignées du pays où le transport était généralement entravé par le mauvais état des routes et le rude climat en toute saison, sauf en été.

Domaine public Domaine public

Le 21 mars 1836, le tsar a donc signé un décret lançant la construction de la première voie ferrée en Russie, baptisée Tsarskosselskaïa, qui reliait la gare Tsarskoselski de Saint-Pétersbourg, Tsarskoïé Selo, où résidait la famille impériale russe, et Pavlovsk.

Modèle du premier train de la voie Tsarskosselskaïa B. Manouchine/Sputnik B. Manouchine/Sputnik

Le gouvernement prévoyait d'observer comment cet axe limité résisterait aux conditions de l'hiver russe et de procéder à une évaluation plus approfondie en fonction des résultats.

P. Manouchine P. Manouchine

Lire aussi : Comment les trains russes circulent-ils en hiver?

La construction rapide du premier chemin de fer a ainsi commencé. À la fin du mois de septembre 1836, les premiers trajets d'essai ont été effectués. Toutefois, dans ce cadre, des chevaux étaient utilisés à la place des locomotives à vapeur pour tirer les wagons. Les premiers essais s'étant avérés concluants, les ingénieurs sont allés de l’avant.

Gare Nikolaïevski, à Saint-Pétersbourg Domaine public Domaine public

La première locomotive a été commandée en Grande-Bretagne et livrée en Russie au début du mois de novembre de la même année. Elle a été acheminée par mer d'Angleterre à Kronstadt, puis transportée à cheval jusqu'à sa destination finale. À Tsarskoïé Selo, elle a été assemblée et testée. Le premier train en Russie était composé d'une locomotive à vapeur et de huit voitures qui différaient par des classes de confort.

Gare Nikolaïevski à Moscou (aujourd'hui, gare de Leningrad) N. Naïdenov N. Naïdenov

L'ingénieur Franz von Gerstner exigeait que les locomotives à vapeur aient une puissance de 40 chevaux et puissent transporter plusieurs wagons contenant jusqu'à 300 passagers à une vitesse de 40 kilomètres par heure.

Arrivée de Nicolas Ier à Moscou par le train le 31 (19) août 1851 Feuillet artistique russe № 31, 1851 Feuillet artistique russe № 31, 1851

Afin d'augmenter la capacité du chemin de fer, le gouvernement a en outre décidé que l'écartement des rails en Russie serait de 1 829 mm, plus large que celui de 1 435 mm qui avait été adopté comme norme en Angleterre.

Domaine public Domaine public

Le premier chemin de fer de Russie a été lancé solennellement le 11 novembre 1837. « Les habitants de la ville ont afflué vers la vieille église régimentaire de la place Semionovski. Ils savaient qu'un chemin de fer inhabituel était en train d'être inauguré et qu'un "cheval d'acier, traînant beaucoup, beaucoup de voitures simultanément" allait partir pour la première fois », rapporte un article de journal de l'époque.

Domaine public Domaine public

Cet événement marquant a constitué le début d'une nouvelle ère. Bientôt, l'Empire russe allait être transformé de fond en comble par l'introduction massive du chemin de fer.

En 1896 F. Podzorov. Internet Archive Book Images F. Podzorov. Internet Archive Book Images

Lire aussi : Dix villes à ne pas manquer en prenant le Transsibérien

Le 1er novembre 1851, le chemin de fer Nikolaïevskaïa, long de 645 km, a été lancé, reliant Saint-Pétersbourg et Moscou. Deux gares identiques ont été construites dans les deux capitales.

Un cheminot soviétique, années 1920-30 Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Le boom du chemin de fer en Russie s'est produit dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le pays a commencé à produire ses propres locomotives. Des entreprises privées se sont par ailleurs jointes à la construction de chemins de fer, investissant dans ce qui était quelques années auparavant considéré comme une entreprise risquée. Or, non seulement les chemins de fer se sont avérés rentables, mais ils ont également stimulé le développement économique et infrastructurel de l'Empire russe.

Gare de Khabarovsk, en Extrême-Orient russe, en mai 1969 Vittoriano Rastelli/Getty Images Vittoriano Rastelli/Getty Images

En 1875, plus de 20 000 km de voies ferrées avaient été posés et, à la fin du XIXe siècle, la longueur du réseau ferroviaire russe était de 53 200 km. Au début des années 1900, 22 600 km supplémentaires ont été ajoutés. Le chemin de fer le plus célèbre du monde, le Transsibérien, qui relie la Russie occidentale et l'Extrême-Orient russe, a quant à lui été bâti entre 1891 et 1916. Aujourd'hui encore, il reste la plus longue voie ferrée au monde, s’étendant sur près de 9 500 km.

À Saint-Pétersbourg Denis Mamine/EyeEm/Getty Images Denis Mamine/EyeEm/Getty Images

Au XXe siècle, le transport ferroviaire est devenu le principal moyen de transport des marchandises et des passagers en Russie. En Union soviétique, plus de 70% des marchandises étaient acheminées par ce biais. À la fin des années 1980, la longueur opérationnelle du réseau ferroviaire en URSS était d'environ 145 000 km. Le réseau comprenait 32 chemins de fer et plus de 11 000 gares.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi les trains russes sont TOUJOURS à l'heure.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.