En images: ce train conçu en URSS avec un moteur à réaction sur son toit

Russia Beyond

Le «wagon-laboratoire à grande vitesse» a été un projet réussi et a prouvé que les trains pouvaient se déplacer aussi vite qu’un avion. Cependant, un triste sort lui a été réservé.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans les années 1970, les ingénieurs soviétiques essayaient de déterminer la vitesse maximale d’un train équipé d’un... moteur à réaction. Le nom du projet n’était autre que « wagon-laboratoire à grande vitesse ». L’idée que les trains puissent aussi « voler » a excité les esprits des scientifiques tout au long du XXe siècle. Disons-le tout de suite : ils y sont parvenus.

Valentin Kounov/TASS Valentin Kounov/TASS

Il s’agissait d’un wagon qui filait le long des rails à une vitesse de 250 km par heure. Néanmoins, il n’a jamais été produit en série. Pourquoi ? Et en quoi consistait exactement son concept ?

Successeur de l’aérowagon

Valerian Abakovski Domaine public Domaine public

Les ingénieurs soviétiques ont essayé pour la première fois de faire « voler » un train sur des rails il y a cent ans, lorsque Valerian Abakovski, un conducteur ordinaire de la ville de Tambov (à 460 km au sud de Moscou) a persuadé l’atelier ferroviaire de sa ville de le laisser intégrer sa structure. Au début des années 1920, il a conçu lui-même un aérowagon : il a littéralement boulonné une hélice au wagon et y a installé un moteur d’avion.

Le wagon d’Abakovski a accéléré jusqu’à 140 km/heure, une vitesse sans précédent pour l’époque. À l’été 1921, le projet avait parcouru avec succès plus de 3 000 kilomètres. Le développement a été considéré comme un succès et il a été décidé de l’utiliser pour le transport rapide de personnes particulièrement importantes.

Aérowagon d'Abakovski Domaine public Domaine public

Le matin du 24 juillet 1921, Abakovski lui-même et une délégation comprenant des communistes étrangers sont partis à la rencontre de mineurs soviétiques. Le trajet s’est déroulé sans incident, l’aérowagon se déplaçant à une vitesse de 40-45 km/heure. Cependant, sur le chemin du retour, la délégation a décidé d’accélérer. L’aérowagon a atteint les 85 km/heure, est sorti des rails à pleine vitesse et s’est « écrasé en éclats ». Sur les 22 personnes à bord, 6 n’ont pas survécu à l’accident.

Lire aussi : Hippolyte Romanov, l’homme qui a créé la première voiture électrique de Russie… dès 1899

Une autre tentative

Le Black Beetle américain Central Press/Getty Images Central Press/Getty Images

Le « wagon-laboratoire à grande vitesse » était par conséquent la deuxième tentative soviétique de fabriquer un train à grande vitesse. D’autant plus qu’au même moment, en 1966, des essais similaires avaient lieu aux États-Unis : le projet sous l’indice M-497 et le nom de « Black Beetle » était pris en charge par la New York Central Railroad. Il a atteint une vitesse maximale de 296 km/h, pour une masse de 51,3 tonnes.

Les participants au projet du wagon-laboratoire à grande vitesse, de gauche à droite: les ingénieurs G. Nekrach et B. Arefiev, ainsi que l'ouvrier d'atelier N. Zaïtsev à l'intérieur du wagon TASS TASS

L’Union soviétique a donc décidé d’aller de l’avant et, dans les années 1960, l’usine de Kalinine (aujourd’hui Tver) a travaillé sur son propre concept basé sur le train électrique ER22. Il était équipé d’une paire de moteurs AI-25, qui étaient ceux utilisés dans l’avion Yak-40, dernier cri à l’époque.

A. Zapara/TASS A. Zapara/TASS

Afin de réduire la résistance à l’air, des carénages de tête et de queue ont été montés sur le wagon, et les freins ont été considérablement étudiés – ils devaient supporter une charge énorme lors du démarrage des moteurs. Les tests du train ont été réalisés dans une soufflerie, pour laquelle 15 modèles de voitures différents ont dû être construits.

Valentin Kounov/TASS Valentin Kounov/TASS

Le wagon a été achevé le 20 octobre 1970. Il pesait 59 tonnes, dont six étaient des réservoirs de kérosène. Il accélérait jusqu’à 50 km/h en seulement 10-15 secondes, et sa vitesse record était de 249 km/h (selon d’autres sources – 274 km/h). Cependant, il n’est jamais devenu le premier train à grande vitesse du pays.

Gagné par la rouille et transformé en monument

Photographie d'archives Photographie d'archives

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les trains à grande vitesse nécessitaient une modification importante des chemins de fer : pour éviter de faire sauter le gravier qui bordait les rails, il fallait le remplacer par un revêtement entièrement en béton.

Deuxièmement, les terminaux d’embarquement devaient être remplacés : les gares devaient être déplacées à une distance considérable des zones résidentielles en raison du niveau de bruit des moteurs.

Marina Lystseva/TASS Marina Lystseva/TASS

Il a alors été jugé que de nouvelles voies et de nouvelles stations rendaient le projet économiquement inopportun, bien que pas inutile. Le programme « wagon-laboratoire à grande vitesse » a été abandonné en 1975, car il était considéré comme entièrement achevé. Le wagon de traction à réaction est devenu une source d’informations précieuses sur le comportement des trains à très grande vitesse. Ces résultats ont rapidement été utilisés pour créer les wagons de transport de passagers à grande vitesse « Rousskaïa troïka ». Quant au « wagon-laboratoire à grande vitesse » lui-même, il a été abandonné et laissé à la rouille à la station Dorochikha de Tver.

MrStepanovka (CC BY 3.0) MrStepanovka (CC BY 3.0)

L’on ne s’est rappelé de lui qu’en 2008. Le nez du wagon avec le moteur à réaction a été coupé, peint et installé comme une stèle commémorative en l’honneur du 110e anniversaire de l’Usine de construction de wagons de Tver.

Dans cet autre article, découvrez en images un «palais sur rails», le luxueux train de l’empereur Nicolas II.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web





Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.