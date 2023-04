En images: le chemin de fer Circum-Baïkal, quintessence du voyage en train

Le train longe la partie sud du lac et traverse 38 tunnels creusés dans la roche. Le trajet dure 5 heures et constitue une expérience inoubliable.

La promenade le long du lac Baïkal est un plaisir qui ne se refuse pas.

Le chemin de fer Circum-Baïkal a été construit en 1904 pour relier les parties ouest et est du Transsibérien. Aujourd’hui, il est devenu l’un des itinéraires touristiques les plus populaires de Sibérie.

« La boucle d’or »

1902-1904 Domaine public Domaine public

En 1891, la construction du plus long chemin de fer du monde, le Transsibérien, a commencé. Imaginez : auparavant, il fallait une année entière pour se rendre d’un bout à l’autre du pays. Bien entendu, la Russie avait besoin d’un tel chemin de fer et les meilleurs cerveaux de l’époque ont participé à son édification. Le Transsibérien a été construit par tronçons séparés, qui ont ensuite été reliés entre eux.

Cependant, un obstacle naturel s’est dressé sur son tracé : le lac Baïkal.

1901-1903 Domaine public Domaine public

Dans un premier temps, les trains étaient transportés par des ferries brise-glaces à travers le lac. Il n’était possible de raccourcir le trajet qu’en effectuant un contournement. La rive sud du lac Baïkal a été choisie à cet effet.

1902-1904 Domaine public Domaine public

La topographie des rives du Baïkal est très complexe et rocheuse. Les travaux de conception ont donc duré plus de 10 ans. Pour construire les voies ferrées, les bâtisseurs ont creusé une route dans les rochers et utilisé des explosifs. À certains endroits, l’on peut encore apercevoir des traces d’orifices, où de la dynamite a été placée.

Au final, une quarantaine de tunnels, 16 galeries de pierre et 470 ponts et viaducs ont dû être construits. La longueur totale du chemin de fer longeant le Baïkal était alors de 260 km.

Stèle du chemin de fer Circum-Baïkal érigée en 2013 Kirill Chpitsine/Sputnik Kirill Chpitsine/Sputnik

Le chemin de fer Circum-Baïkal est souvent appelé « la boucle d’or de la ceinture d’acier de Russie », car il a relié les parties occidentale et orientale du Transsibérien. Jusque dans les années 1950, elle justifiait pleinement ce nom. Cependant, en raison d’éboulements constants, les ingénieurs soviétiques ont dû éloigner les voies des rives du lac. En conséquence, une partie de la voie ferrée Circum-Baïkal a été fermée, et une autre inondée lors de la construction de la centrale hydroélectrique d’Irkoutsk. Les trains circulent désormais sur une autre ligne, contournant les sections dangereuses.

Kirill Chpitsine/Sputnik Kirill Chpitsine/Sputnik

La partie fermée du Circum-Baïkal a été placée sous la protection de l’État dès les années 1980, en reconnaissance de sa valeur architecturale pour l’histoire. Les touristes ont alors commencé à venir ici pour voir de leurs propres yeux ce miracle d’ingénierie pensé un siècle auparavant. Néanmoins, ce n’est que dans les années 2000 qu’il a été possible de restaurer la voie ferrée et de renforcer les tunnels. C’est précisément cette partie, d’une longueur de 89 km, qui porte aujourd’hui le nom de chemin de fer Circum-Baikal.

Station "154e km" Kirill Chpitsine/Sputnik Kirill Chpitsine/Sputnik

Le premier train touristique à vapeur a emprunté cette voie historique en 2005. Aujourd’hui, il est également possible de prendre un train ordinaire, qui relie les localités éloignées du Baïkal au centre du district.

Un voyage inoubliable de 5 heures

Kirill Chpitsine/Sputnik Kirill Chpitsine/Sputnik

Le trajet commence à la gare de Slioudianka I et se termine à celle de Baïkal. Le moyen le plus simple de se rendre à la première est de prendre un train à Irkoutsk, la grande ville la plus proche du lac Baïkal. D’ailleurs, le bâtiment de la gare de Slioudianka est le seul au monde à être entièrement construit en marbre blanc.

Gare de Slioudianka Dmitri Chmatkov (CC BY-SA 3.0) Dmitri Chmatkov (CC BY-SA 3.0)

En chemin, vous rencontrerez un grand nombre de structures incroyables. L’un des premiers viaducs grandioses se trouve près du village de Staraïa Angasolka (arrêt « 149e km »).

Legion Media Legion Media

Le plus long tunnel traverse le cap Polovinny. Il est visible à l’arrêt « 110e km ». Le tunnel est long de 778 mètres, mais comme il est droit, vous verrez certainement la lumière à son extrémité.

Ilia Pitalev/Sputnik Ilia Pitalev/Sputnik

L’un des arrêts les plus pittoresques s’appelle « Italianskaïa stenka » (Mur italien). Il s’agit en effet d’un mur de soutènement en pierre en forme d’arches, qui rappelle les ponts alpins. Cette structure protège les voies des remblais de pierre. Des spécialistes italiens et prussiens ont par ailleurs véritablement travaillé à sa construction.

Artiom Svetlov (CC BY 2.0) Artiom Svetlov (CC BY 2.0)

Le voyage se termine à la station du port Baïkal. S’y trouve un musée du chemin de fer Circum-Baïkal et un ancien phare.

De nombreux touristes se rendent en une demi-heure à Listvianka par bateau depuis le port Baïkal, d’où ils rejoignent Irkoutsk en bus en une heure. Si vous voulez mieux explorer ces endroits, vous pouvez descendre du train et passer la nuit dans l’un des villages (il y a des bases touristiques aux stations « 137e km », « 98e km », et « 79e km »).

