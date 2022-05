Le Transsibérien en 5 minutes au lieu de 7 jours – Infographie

Vous pouvez mettre pratiquement une semaine pour faire Moscou-Vladivostok en train ou cinq minutes pour lire le présent article dans lequel nous avons recueilli tout ce qu’il y a de plus intéressant à découvrir durant ce trajet.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nombreux voyageurs, tant russes qu’étrangers, rêvent de traverser la Russie à bord du Transsibérien. Mais ce périple long et complexe n’est pas accessible à tout le monde. Nous vous invitons donc à effectuer un voyage interactif – beaucoup moins long, et surtout gratuit.

Moscou

Anton Romanov Anton Romanov

Nous entamons notre voyage à la gare de Iaroslavl, dont l’architecture rappelle celle d’un vieux terem tout droit sorti d’un conte merveilleux. Elle a été construite pendant les années 1900 d’après l’idée de Franz Schechtel, maître du style russe et du moderne.

Sergueï Achmarine (CC BY-SA 3.0) Sergueï Achmarine (CC BY-SA 3.0)

Découvrez en outre notre article dédié aux sept gares historiques de la capitale russe.

Oural

Anton Romanov Anton Romanov

Un jour plus tard, on traverse la « crête de Russie ». La capitale de l’Oural – Ekaterinbourg – est une ville industrielle comptant plus d’un million d’habitants.

Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0) Stolpeli3 (CC BY-SA 3.0)

C’est la ville natale de Boris Eltsine et du rock russe.

Vue sur un quartie de Ekaterinbourg Pavel Lisitsyne/Sputnik Pavel Lisitsyne/Sputnik

Tioumen

Anton Romanov Anton Romanov

Bienvenue dans la Sibérie occidentale et la capitale « pétrolière » de Russie, la ville de Tioumen, avec ses églises dans le style du « baroque sibérien ».

veta.bahareva (CC BY-SA 4.0) veta.bahareva (CC BY-SA 4.0)

Saviez-vous que Tioumen est l'une des principales villes européennes à la croissance la plus rapide ? Plus de détails ici.

Omsk

Anton Romanov Anton Romanov

C’est dans la ville d’Omsk que Fiodor Dostoïevski a passé 4 ans d’exil. En outre, elle comporte le métro le plus court au monde, qui ne compte qu’une seule station.

Dmitri Feoktistov /TASS Dmitri Feoktistov /TASS

Ob

Anton Romanov Anton Romanov

Les constructeurs du Transsibérien ont dû ériger un pont au-dessus du fleuve Ob. Autour du pont et de la gare, a progressivement surgi la ville de Novossibirsk qui, elle aussi, compte à ce jour plus d’un million d’habitants.

Pont-métro au-dessus de l'Ob Fiodor Filatov (CC BY-SA 4.0) Fiodor Filatov (CC BY-SA 4.0)

Pour en savoir plus sur l'Ob et d'autres fleuves de Russie, veuillez suivre ce lien.

Krasnoïarsk

Anton Romanov Anton Romanov

Traversons le fleuve Enisseï et la ville que l’on peut voir sur le billet de dix roubles. Ici, vous pourrez en outre admirer la merveille naturelle qu’est le parc des colonnes de Krasnoïarsk.

Legion Media Legion Media

Baïkal

Anton Romanov Anton Romanov

Pendant à peu près 1h30, après la station de Slioudianka, qui n’a rien d’impressionnant à part une grande gare en marbre blanc et rose, le train longe la côte du lac. Deux grandes villes se trouvent aux alentours du Baïkal – Irkoutsk et Oulan-Oudé.

Legion Media Legion Media

La première a été le lieu d’exil des décembristes qui s’étaient soulevés contre le tsar en 1825. La seconde, capitale de la République de Bouriatie, abrite un monument unique en son genre : une énorme tête de Lénine (dotée de traits bouriates).

Pour en savoir plus sur le merveilleux lac Baïkal, suivez le lien.

Tunnels de Khingan

Anton Romanov Anton Romanov

Après le lac, les montagnes. Beaucoup de montagnes. Entre les stations d’Arkhara et Izvestkovaïa s’étend la crête du Petit Khingan. Elle est sillonnée par 7 tunnels, dont le plus important est long de plus de deux kilomètres.

Khabarovsk

Anton Romanov Anton Romanov

Nous sommes à la frontière avec la Chine et le pont au-dessus de l’Amour est une vraie merveille d’ingénierie. Nous avons pratiquement atteint le but !

Legion Media Legion Media

Dans cet autre article vous pouvez contempler des photos de ce pont et d'autres de Russie.

Vladivostok – hourra !

Anton Romanov Anton Romanov

Nous avons atteint le point final de notre périple. La gare de Vladivostok est la réplique de celle de Moscou.

Pont de l'île Rousski Takuya ASADA (CC BY 2.0) Takuya ASADA (CC BY 2.0)

Ainsi, l’image architecturale du Transsibérien semble boucler la boucle.

Legion Media Legion Media

Dans cet autre article, admirez en images ce que l’on peut voir par la fenêtre du Transsibérien.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.