En images: où assister aux plus belles floraisons en Russie?

Voici la recette pour réaliser des photos spectaculaires de champs et de plans d’eau en pleine floraison.

Avril : tulipes

Grigori Syssoïev/Sputnik Grigori Syssoïev/Sputnik

Avril est le mois où la steppe kalmouke, habituellement aride, se couvre de tulipes. Les paysages les plus pittoresques se trouvent près du lac Manytch-Goudilo.

D’ailleurs, un festival annuel des tulipes se tient à Elista, la capitale de la république. Il a cette année lieu du 1er au 30 avril.

Fin avril : rhododendron

Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

À cette époque, les pentes des montagnes et les berges des rivières de l’Altaï se teintent d’un rose tendre : c’est la floraison du rhododendron, également appelé sakura de l’Altaï, en référence aux célèbres cerisiers japonais. Le début de la floraison marque celui de la saison estivale dans la région de l’Altaï.

Le 29 avril 2023, un festival consacré à cette floraison se tiendra dans le complexe touristique Biriouzovaïa Katoun.

Fin avril – mai : colza

Vitali Timkiv/Sputnik Vitali Timkiv/Sputnik

Les champs de colza jaune vif sont très appréciés des touristes et des photographes. On les trouve dans de nombreux recoins du pays :

région de Kaliningrad

région de Leningrad

région de Briansk

région de Koursk

région de Pskov

région de Toula

région de Kemerovo

région de Krasnoïarsk

région de l’Altaï

république de Crimée

Dans certaines régions, le colza fleurit également en juillet.

Attention : le pollen reste sur les vêtements.

Mai : pivoines sauvages

Sergueï Malgavko/TASS Sergueï Malgavko/TASS

Les pivoines sauvages ne sont pas aussi luxuriantes que celles de jardin et leurs fleurs rouges sont parfois confondues avec des tulipes.

L’on peut en voir des champs entiers dans les régions de Stavropol et de Saratov, ainsi qu’en Crimée.

Dans le district de Radichtchevo de la région d’Oulianovsk, le festival Diki pion (Pivoine sauvage) a en outre lieu chaque année à la mi-mai.

Mai : pavots

Max Vetrov/Sputnik Max Vetrov/Sputnik

À partir de la mi-mai, les steppes de la péninsule de Crimée deviennent rouges. Vous pouvez aller les photographier dans les environs de Bakhtchissaraï, au cap Kazantip, dans les champs près de Balaklava et d’Inkerman, en direction d’Eupatoria et dans les steppes entre Théodosie et Kertch.

Des champs de pavot poussent également près d’Anapa, d’Astrakhan et de Krasnodar.

Juin et juillet : lupins et lavande

Sergueï Karpoukhine/TASS Sergueï Karpoukhine/TASS

Originaire d’Amérique du Nord, le lupin est considéré comme une mauvaise herbe et peut être trouvé dans presque toutes les régions de Russie, même dans la zone de la taïga. Il est mortel pour les autres plantes de prairie, mais les amateurs de photographie apprécient les champs de lupins lilas, roses et blancs. Leur floraison commence en juin-juillet.

Les champs de lavande poussent quant à eux principalement dans le sud du pays.

Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik Konstantin Mikhaltchevski/Sputnik

L’on en trouve dans la région de Krasnodar – dans le district de Krymski, près d’Anapa, et dans le district de Severski. Il ne s’agit toutefois pas de lavande sauvage, mais d’une propriété privée que l’on peut visiter moyennant paiement ou dans le cadre de visites guidées.

La lavande est aussi cultivée en Crimée. Il est possible de voir des plantations près de Simferopol et de Sébastopol, au cap Tarkhankout et dans le district de Bakhtchissaraï.

Juillet et août : lotus

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Le lotus pousse dans les régions suivantes :

Kouban (région historique partagée entre les régions de Krasnodar, de Stravropol, et les républiques d’Adyguée et de Karatchaïévo-Tcherkessie)

région d’Astrakhan (dans le delta de la Volga et sur le littoral de la mer Caspienne)

république de Kalmoukie

région de Koursk

région de Volgograd

Extrême-Orient – dans les régions du Primorié, de Khabarovsk et de l’Amour

