En images: la Vallée des fantômes de Crimée, une destination qui hantera vos souvenirs à tout jamais

La ville d’Alouchta, sur la côte sud de la péninsule de Crimée, est entourée par le massif du Demerdji, où les habitants et les voyageurs aiment venir profiter des vues panoramiques. Ces lieux abritent probablement le phénomène naturel le plus mystérieux de Crimée : la Vallée des fantômes.

D’un point de vue scientifique, cette vallée est un ensemble de formations rocheuses façonnées par la nature (avec l’aide de l’eau et du vent) dans des configurations surprenantes au cours de plusieurs milliers d’années.

Il existe plus d’une centaine de ces piliers d’érosion dans la vallée, chacun ayant une hauteur variable – de 10 à 25 mètres – et une forme différente. Mais comment sont-ils liés aux fantômes ?

Tout commence lorsque le brouillard tombe sur les pentes des montagnes. En fonction de la lumière et du temps, les gens commencent à y voir toutes sortes d’images. Et le temps change plusieurs fois par jour ici !

« Si vous regardez chaque rocher et que vous faites appel à votre imagination, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes : des silhouettes en forme de personnes, d’animaux, et leurs visages. C’est comme entrer dans un monde de sculptures géantes immobiles. Et tout cela à une grande hauteur, d’où l’on a une vue imprenable », écrit l’internaute Sergueï.

Voici un autre témoignage d’un voyageur qui s’y est rendu de nuit : « Un endroit très effrayant, j’ai vu toutes sortes de croque-mitaines et de Slendermen. Si vous vous trouvez ici la nuit, je vous conseille de n’éclairer de votre lampe que vos pieds pour ne pas voir d’ombres effrayantes autour de vous, et de vous enfuir rapidement pour éviter d’être encerclé par les monstres. Si vous n’en avez jamais assez des chocs de vie et des cauchemars, alors cet endroit a une note de 20/20 ».

Les « sculptures » des montagnes reçoivent même leurs propres noms de la part des touristes : le Profil du Sphinx, le Géant, les Trois nains, l’Aigle, le Gorille et même Catherine II. Un groupe de rochers est encore appelé les Doigts du diable.

Bien sûr, les habitants ont aussi une légende associée à la Vallée des fantômes en elle-même. Le nom de Demerdji se traduit en tatar de Crimée par « montagne du forgeron ». Dans les temps anciens, au sommet du massif se serait trouvé un atelier de forgeron, où les nomades forgeaient leurs armes. La chaleur était si forte qu’elle aurait asséché les ruisseaux et les jardins. Une femme aurait donc gravi la montagne et demandé au chef de quitter les lieux, mais celui-ci l’aurait tuée. Puis la montagne aurait tremblé, et tous les méchants se seraient transformés en pierre. Or, des tremblements de terre sont bel et bien observés ici, et le dernier a eu lieu en 1927.

Le chemin vers la vallée passe par une forêt ancienne, qui abrite des plantes et des animaux rares, ainsi que la forteresse médiévale de Founa (du latin « Fumeuse »).

La randonnée nécessite un bon entraînement physique et de bonnes chaussures, surtout par temps de pluie, lorsque les rochers deviennent glissants. Depuis l’endroit le plus proche pour garer votre voiture, la promenade s’étend sur environ 6 km jusqu’au sommet de la vallée.

