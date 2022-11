Ces Indiens dont on peut voir la statue à Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Indira Ghandi (1917-1984)

E. Denyuk/Sputnik E. Denyuk/Sputnik

Indira Gandhi était une véritable star en URSS. Les citoyens soviétiques, en particulier les femmes, admiraient le fait qu’elle soit devenue la « première première ministre de l’Inde ». Indira Gandhi a visité l’URSS plus d’une fois et a rencontré Leonid Brejnev (elle était également présente à ses funérailles).

Indira Gandhi lors d’une réunion avec des cosmonautes soviétiques à la Cité des étoiles, région de Moscou, 1982 Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Son assassinat en 1984 a été un véritable choc en URSS. Elle a reçu à titre posthume le prestigieux prix soviétique de la Paix. En 1985, une place près de l’Université de Moscou a obtenu son nom et deux ans plus tard, une statue du sculpteur Oleg Komov y a été érigée.

Mahatma Ghandi (1869-1948)

Legion Media Legion Media

Un monument au penseur et champion de l’indépendance indienne a été inauguré à Moscou en 1988 sur la place Indira Gandhi (c’est pourquoi de nombreux Russes pensent à tort qu’ils sont parents). Le monument était un cadeau du gouvernement et du peuple indiens à Moscou. Il a été réalisé par le sculpteur Gautam Pal, représentant Gandhi sous une apparence emblématique - en vêtements traditionnels et marchant avec un bâton de pèlerinage dans ses mains.

Mahatma Gandhi en vêtements traditionnels indiens Elliott & Fry/Domaine public Elliott & Fry/Domaine public

En Russie, Gandhi est surtout connu pour sa philosophie de non-violence (satyagraha), qu’il a empruntée à Léon Tolstoï et son concept de « non-résistance au mal par la violence ». On sait que les deux penseurs partisans de la non-violence correspondaient et s’appréciaient beaucoup.

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Miruva (CC BY-SA 3.0) Miruva (CC BY-SA 3.0)

Le sculpteur Gautam Pal a réalisé un monument à un autre Indien célèbre - le poète et lauréat du prix Nobel de littérature 1912 Rabindranath Tagore. Le monument a été inauguré en 1991 dans le nord de Moscou, dans le parc de l’Amitié.

Le grand poète était issu de la caste supérieure des brahmanes et, en même temps, il a été l’un des premiers à critiquer le système des castes et à attirer l’attention sur les problèmes des intouchables. Il a créé des lieux de prière, des écoles et des universités. Il a même fait don de son prix Nobel à l’éducation. En 1930, Tagore a visité l’URSS - il admirait le pays et était attiré par le communisme.

Tagore lors d’une réunion avec des pionniers soviétiques, 1930 RGAKFD/Sputnik RGAKFD/Sputnik

Soit dit en passant, c’est lui qui a le premier surnommé Gandhi « Mahatma », bien que son vrai nom soit Mohandas. Mahatma est une sorte de titre qui signifie « grande âme ».

Jawaharlal Nehru (1889-1964)

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Non loin de l’Université d’État de Moscou se trouve un monument au premier premier ministre de l’Inde et père d’Indira Gandhi. Il est situé sur une place qui porte également son nom.

La cérémonie d’ouverture en 1996 a été suivie par le premier ministre indien d’alors, Haradanahalli Dodde Deve Govda. Les auteurs de la sculpture sont le père et le fils Dmitri et Alexandre Riabitchev, qui avaient auparavant réalisé des statues du Mahatma Gandhi et d’Indira Gandhi offertes en cadeau à l’Inde.

Nehru rencontre Leonid Brejnev en Inde, 1961 Valentin Sobolev/TASS Valentin Sobolev/TASS

Nehru n’était pas un grand admirateur de l’URSS, mais il la considérait comme un allié important dans la confrontation entre l’Inde et la Chine. Il a fait une grande tournée de l’Union soviétique en 1955 et visité de nombreuses villes dont Moscou, Volgograd, ainsi que les capitales des républiques soviétiques de Géorgie et d’Ouzbékistan, Tbilissi et Tachkent.

