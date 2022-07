Préserver l'art traditionnel russe de la construction en bois

L'historien de l'architecture et photographe William Brumfield examine de plus près le rôle essentiel joué par l'architecture en bois dans la préservation des racines des anciennes traditions russes.

Au début du XXe siècle, le chimiste et photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a mis au point un procédé complexe permettant d'obtenir une photographie aux couleurs vives et détaillée. Sa vision de la photographie en tant que forme d'éducation et d'illumination s’est illustrée avec une clarté particulière dans ses photographies de monuments architecturaux réalisées sur des sites historiques du cœur de la Russie.

Vitoslavlitsy (Novgorod). Église Saint-Nicolas du village de Vysoki Ostrov, vue sud-est. Photographie : William Brumfield, le 4 mars 1980 William Brumfield William Brumfield

Dans le cadre de ses voyages dans la région de la haute Volga à l'été 1910, Prokoudine-Gorski a photographié l'ancienne ville de Torjok, située à 60 kilomètres à l'ouest de Tver. Mes différentes visites dans cette ville ont ​​eu lieu entre 1994 et 2010.

Mentionnée dans des sources écrites dès 1138, mais ayant existé en tant que lieu de peuplement bien plus tôt, Torjok a prospéré en tant que centre commercial situé sur la rivière Tvertsa, juste au-dessus de sa confluence avec la Volga (son nom dérive du mot torg ou « commerce ») .

Torjok. Église de Notre-Dame de Tikhvine (ancienne église de l'Ascension), vue nord-ouest. Sergueï Prokoudine-Gorski Sergueï Prokoudine-Gorski

Débuts en bois

Torjok. Église de Notre-Dame de Tikhvine, vue sud-ouest, le 13 août 1995 William Brumfield William Brumfield

En tant qu'avant-poste du centre commercial médiéval qu’était Novgorod la Grande, la ville a fréquemment changé de propriétaire au début de son histoire. Le renforcement du pouvoir moscovite au XVe siècle a mis fin à l'indépendance de Novgorod dans les années 1480 et, en 1478, Torjok est entrée sous la juridiction du souverain de Moscou Ivan III (le Grand).

La caractéristique architecturale dominante de Torjok est le majestueux monastère des Saints-Boris-et-Gleb, situé sur la rive droite de la rivière Tvertsa et considéré par les sources ecclésiastiques comme ayant été fondé en 1038. Le monastère, que Prokoudine-Gorski a photographié en détail, est particulièrement remarquable pour ses églises monumentales de style néoclassique.

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas de Vysoki Ostrov, vue ouest avec clocher ; le 5 juillet 1995 William Brumfield William Brumfield

Dans un style très différent, mais non moins remarquable, l'église en bois dédiée à Notre-Dame de Tikhvine, située à une courte distance en aval sur la même rive que le monastère de Boris-et-Gleb. Prokoudine-Gorski était évidemment intrigué par cette imposante structure en rondins, qui fait partie des rares églises en bois qu'il a photographiées. Mes photographies de l'église ont heureusement été prises avant l'apparition des échafaudages de restauration en 2007.

Vitoslavlitsy. Église de la Trinité du village de Nikoulino, vue sud-est. Photo réalisée le 29 mai 1992 William Brumfield William Brumfield

L'église était à l'origine dédiée à l'Ascension - une consécration parfaitement adaptée à sa forme élancée. Bien que la date de construction soit sujette à débat, une version indique qu'une église en bois a été construite sur le site dans les années 1650 avant d’être reconstruite sous sa forme actuelle en 1717.

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas du village de Toukholia, vue nord-ouest. Photo prise le 21 octobre 1971 William Brumfield William Brumfield

L'étonnante tour semble défier les lois de la gravité en s’élevant à 34 mètres en trois niveaux octogonaux, sur une structure de base carrée qui reposait sur une fondation en pierre des champs. Dans l’ensemble, l'église de Tikhvine se compose de rondins de pin étroitement ajustés reliés par des extrémités entaillées. Les rondins de l'abside, cependant, étaient équarris et ajustés dans un joint en queue d'aronde plus serré. La tour est couronnée par une seule grande coupole appuyée sur un mince cylindre.

Influence de Novgorod

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas du village de Miakichevo, vue nord. Le 5 juin 1993 William Brumfield William Brumfield

Bien que l'église de l'icône de Tikhvine soit l'expression la plus spectaculaire d'une tour octogonale en rondins, il existe un autre exemple notable de sanctuaire à plusieurs niveaux parmi les églises en bois rassemblées dans le parc-musée en plein air Vitoslavlitsy situé près de la ville de Novgorod la Grande. Fondée au plus tard au milieu du IXe siècle, Novgorod était l'un des centres déterminants de la culture et du commerce russes médiévaux, avec la grande cathédrale Sainte-Sophie construite au milieu du XIe siècle.

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas du village de Miakichevo, vue ouest. La photo date du 19 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

Situé dans un ancien domaine entouré de bouleaux et de pinèdes, Vitoslavlitsy révèle une composante supplémentaire de la culture folklorique traditionnelle. Dans l'un des musées en plein air les plus populaires de Russie, l'impressionnant éventail de structures de Vitoslavlitsy va des petites chapelles aux grandes églises, en passant par des maisons avec des expositions de meubles d'époque et d'artisanat traditionnel.

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas du village de Vysoki Ostrov, vue est, le 14 mars 1980 William Brumfield William Brumfield

En effet, Novgorod elle-même a été construite principalement en bois jusqu'au XXe siècle, malgré ses célèbres églises en maçonnerie et cathédrales du XIe au XIXe siècles. Les chroniques médiévales contiennent de rares références aux grandes églises en bois de Novgorod, telles que le premier sanctuaire de la ville dédié à Sainte-Sophie, apparemment une structure en chêne datant de la fin du Xe siècle comprenant treize « sommets » ou coupoles.

D'après de nombreuses données archéologiques et historiques, il est évident que le bois était utilisé pour presque tous les types de construction à Novgorod. Habitant au sein d'une vaste zone boisée, les Russes connaissaient parfaitement les vertus du bois, qu'ils appliquaient à la construction d'églises, de logements et de fortifications.

Sanctuaire d'églises en bois

Vitoslavlitsy. Église Saint-Nicolas du village de Vysoki Ostrov. Intérieur avec iconostase et vue sur la tour avec plafond en planches. Juillet 1995 William Brumfield William Brumfield

Le parc Vitoslavlitsy est une encyclopédie de la variété des églises en bois russes. Traitées avec plus de soin que les maisons, ces structures pouvaient tenir des siècles si les rondins pourris étaient rapidement remplacés et le toit entretenu. Parmi l'éventail d'églises en rondins du musée, les premiers exemples datent du XVIe siècle.

Les églises les plus élaborées avaient des galeries sur des porches surélevés et étaient décorées de planches d'extrémité sculptées qui protégeaient les poutres du toit. Des éléments décoratifs similaires peuvent être trouvés sur les grandes maisons paysannes.

Vitoslavlitsy. Église de la Dormition-de-la-Vierge-de Kouritsko, vue sud-est (mars 1980) et vue ouest (mai 1995) William Brumfield William Brumfield

Le type le plus simple d'église en bois, illustré à Vitoslavlitsy par l'église de la Dormition du village de Nikoulino (1599), ressemble à une maison paysanne, avec son toit en pente et ses éléments rectangulaires. Le plan est linéaire le long d'un axe est-ouest, avec une partie principale dédiée au culte et une partie plus petite à l'ouest, qui servait de vestibule. Une abside contenant l'autel se projetait à l'est, comme l'exige la pratique orthodoxe russe. Quelques exemplaires avaient un clocher attaché à l'ouest du vestibule.

Ce plan linéaire pouvait être complété par un toit à deux plans au-dessus de la structure principale pour mieux protéger les murs de l'humidité, comme dans l'église Saint-Nicolas de Toukholia (XVIIe siècle). Des exemples encore plus complexes présentent plusieurs pignons avec des sculptures décoratives, comme l'église Saint-Nicolas de Miakichevo, construite dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Conçus pour évacuer la neige, leurs toits à forte inclinaison sont en outre un régal pour les yeux.

L'approche structurelle la plus audacieuse a été adoptée dans la conception des églises-tours, comme l'église de Notre-Dame de Tikhvine à Torjok. Leur structure centrale s'élève en une série de gradins octogonaux sur la partie principale du bâtiment, une approche superbement illustrée par l'église Saint-Nicolas de Vyssoki Ostrov (1757).

Des contrastes à couper le souffle

Vitoslavlitsy. Église de la Dormition-de-la-Vierge-de Kouritsko, vue sud-est -cette photographie unique a été réalisée le 21 octobre 1971 au stade final de la reconstruction. La secode photo présente la vue sud - les bûches remplacées sont repérables grâce à une couleur plus claire. Le 14 mars 1980 William Brumfield William Brumfield

Contrairement à l'église de Torjok, avec son petit vestibule, la tour de l'église Saint-Nicolas est située à l'extrémité est d'un vestibule « réfectoire » plus grand, qui crée un plan linéaire. Vu de l'est, le dessin évoque la forme d'une pagode.

Une variante de cette forme verticale est le genre d'églises en bois de type « chapiteau », ainsi nommé pour la forme de sa haute tour centrale (chatior en russe). Ici, la disposition linéaire est remplacée par un plan centralisé, dont la base carrée supporte un octaèdre coiffé d'une tour en chapiteau à huit côtés, illustrée dans l'église de la Dormition à Kouritsko (1595).

Des variations plus complexes de la tour en « chapiteau » arborent un plan cruciforme avec des dômes flanquants, comme dans l'église de la Nativité-de-la-Vierge à Peredki, à l'origine une structure monastique mentionnée pour la première fois en 1539. L'église en question (environ 30 mètres de hauteur) possède une galerie élevée au-dessus des congères les plus hautes par un système de rondins en saillie - une conception qui montre à quel point l'esthétique et la fonctionnalité étaient combinées de manière transparente dans les églises en rondins.

Vitoslavlitsy. Église de la Nativité-de-la-Vierge, au village de Peredki. Vue du sud-ouest, le 20 mai 1990 William Brumfield William Brumfield

J'ai eu la chance de pouvoir photographier cet extraordinaire monument de l'architecture populaire alors qu'il était en cours de reconstruction à Vitoslavlitsy en 1971. À cette époque, j'étais étudiant diplômé invité à l'Université d'État de Leningrad, qui a organisé le voyage à Novgorod dans le cadre d'un programme d'enrichissement culturel. Je ne savais pas à quel point ces quelques photographies deviendraient importantes pour mon projet documentaire ultérieur en Russie.

Préserver un avenir en bois

Vitoslavlitsy. Église de la Nativité-de-la-Vierge, vue ouest avec haute entrée et galerie, le 19 mai 1995 William Brumfield William Brumfield

Le parc Vitoslavlitsy possède également des exemples de maisons et de granges en rondins. De taille modeste, ces habitations (connues en russe sous le nom d'izba) allient l'art du design à l'économie fonctionnelle. Le centre de la maison paysanne en rondins était le grand poêle en maçonnerie utilisé non seulement pour la cuisine, mais aussi pour chauffer l'espace de vie principal pendant les longs hivers.

Dans la partie centrale de la Russie, la maison formait généralement l'élément principal d'une cour entourée d'une clôture solide et contenant des hangars pour les animaux et les outils agricoles. Dans le climat plus rigoureux du Grand Nord, ces unités ont été regroupées en une seule structure autosuffisante. Vitoslavlitsy possède les deux types.

Vitoslavlitsy. Église de la Nativité-de-la-Vierge, vue nord-est avec abside (à gauche). Photo prise le 5 juin 1993 / Église de la Nativité de la Vierge, vue ouest. Le 11 août 1994 William Brumfield William Brumfield

Quelle que soit la forme des structures en bois, les méthodes de construction reposaient sur des compétences et des connaissances sur les propriétés du bois héritées de génération en génération. Les rondins étaient traditionnellement coupés à la fin de l'automne après le durcissement du dernier anneau de l'arbre - généralement du pin, avec un peu de sapin - et ils étaient laissés sur le sol jusqu'au début de la saison de construction à la fin du printemps. Les rondins étaient ensuite acheminés vers le chantier de construction, où ils étaient taillés, entaillés et, dans certains cas, rabotés.

Vitoslavlitsy. Maître charpentier, le 27 mai 1996 William Brumfield William Brumfield

Bien que les techniques de construction aient évolué à l'ère moderne, le bois est toujours utilisé pour les maisons et les églises dans toute la Russie. Le musée Vitoslavlitsy joue un rôle essentiel dans la préservation des racines de ces traditions immémoriales.

Au début du XXe siècle, le photographe russe Sergueï Prokoudine-Gorski a inventé un procédé complexe de photographie en couleur. Entre 1903 et 1916, il a voyagé à travers l'Empire et pris plus de 2 000 photographies avec ce nouveau procédé, qui implique trois expositions sur une plaque de verre. En août 1918, il a quitté la Russie avec une grande partie de sa collection de négatifs sur verre et s'est finalement installé en France. Après sa mort à Paris en 1944, ses héritiers ont vendu sa collection à la Bibliothèque du Congrès américain, qui, au début du XXIe siècle, a numérisé la collection de Prokoudine-Gorski et l'a mise gratuitement à la disposition du public mondial. Un certain nombre de sites web russes en proposent désormais des versions. En 1986, l'historien de l'architecture et photographe William Brumfield a organisé la première exposition de photographies de Prokoudine-Gorski à la Bibliothèque du Congrès. Au cours d'une période de travail en Russie débutant en 1970, Brumfield a photographié la plupart des sites visités par Prokoudine-Gorski. Cette série d'articles juxtapose les vues de Prokoudine-Gorski sur les monuments architecturaux avec les clichés pris par Brumfield des décennies plus tard.

