En images: les premiers immeubles en bois de Russie sont sortis de terre

Avancement actuel des travaux Segezha Group

C’est dans la région de Vologda (409 kilomètres au nord de Moscou), dans la ville de Sokol, 36 000 habitants, que sont récemment apparus les premiers immeubles en bois de Russie, informe le journal Rossiyskaya Gazeta.

Visuel du rendu final Segezha Group

Réalisés en panneaux de bois lamellé croisé (CLT), les édifices du complexe résidentiel baptisé Sokoliki arboreront, au terme prochain de leur chantier, une hauteur de 15 mètres, soit trois étages.

Visuel du rendu final Segezha Group

Si ces chiffres peuvent paraître modestes, il s’agit d’une première en Russie, et d’un accomplissement encore novateur à travers le monde, où seuls quelques exemples ont vu le jour au cours des dernières années, avec, en tête de file, le Mjøstårnet, bâtiment norvégien de 85,4 mètres (17 étages), inauguré en mars 2019 et détenant à ce jour le record de hauteur pour ce type de construction.

Visuel du rendu final Segezha Group

Chaque immeuble de ce nouveau quartier russe, réalisé par la compagnie Segezha Group, abritera 32 appartements d’une ou deux pièces, pour une surface oscillant entre 48 et 65m², le tout, dans un souci du respect des normes de sécurité incendie et d’isolation thermique et sonore.

Visuel du rendu final Segezha Group

Les premiers résidents devraient recevoir les clefs de leurs nouveaux logements précurseurs dès octobre.

Visuel du rendu final Segezha Group

« Il s'agit des premiers immeubles résidentiels à plusieurs étages construits en CLT en Russie. Les panneaux peuvent être de n'importe quelle épaisseur et sont utilisés comme plancher, murs porteurs et garde-corps de balcon. Le bois est un matériau écologique, et la région de Vologda est une région forestière. La population a une demande en termes d’écologie. Les bâtiments construits en CLT peuvent être qualifiés de totalement écologiques, de "verts", a commenté Dmitri Bouslaïev, chef du Département de la construction de la région de Vologda. Nous voyons de grandes perspectives pour cette technologie, notamment pour les installations sociales, ainsi que pour les zones reculées où l’on ne construit pas en béton ou en briques ».

Visuel du rendu final Segezha Group

Il est enfin intéressant de noter que ce projet a été conduit précisément dans les environs de Vologda, cité réputée pour avoir porté l'architecture en bois au rang d'art traditionnel.

Visuel du rendu final Segezha Group

