En images: comment se décline le premier jour de l’hiver dans les différentes régions de Russie?

Moscou est déjà couverte de neige et il y fait -10-12°C. L’hiver dans la capitale russe commence par une brume givrée et de brèves après-midi ensoleillées.

Il fait froid, bien sûr, mais certains enthousiastes font tout de même leur jogging le long des quais.

La patinoire centrale de la place Rouge a ouvert ses portes il y a quelques jours.

Pendant ce temps, dans la ville sibérienne de Krasnoïarsk, les habitants ont ouvert la saison des baignades. C’est une blague ! Fin novembre, la température y était déjà de -20°C, mais le groupe de natation en eau froide « Morses » adore plonger dans le fleuve Enisseï glacé.

Par ailleurs, les transports par bateau fonctionnent toujours dans les environs de Krasnoïarsk, malgré le froid.

Le temps dans la plus grande ville de Sibérie, Novossibirsk, est un peu plus froid. Il gèle et, en moyenne, il fait environ -20°C. À la fin du mois de novembre, il faisait -28°C. Donc, ça se réchauffe !?

Vladivostok, en Extrême-Orient, a quant à elle connu des pluies glacées et est devenue comme la demeure d’une reine des neiges. Actuellement, il y fait -11°C et c’est très glissant.

Région d’Ivanovo, en Russie centrale. La Volga sous la neige dans le village de Zaretchny. La température extérieure est de -13°C.

Le premier jour de l’hiver, Ded Moroz (« Père Gel », le Père Noël russe) arrive dans la ville ouralienne d’Ekaterinbourg dans son train spécial de fête pour saluer les enfants. Aujourd’hui, la température est d’environ -15°C, et il y fait de plus en plus froid.

Le 1er décembre, Iakoutsk illumine le premier arbre de Noël de Russie. Le thermomètre y affichait -36°C.

L’hiver le plus chaud en Russie s’observe bien sûr sur la côte de la mer Noire. Ci-dessous, le stade Fisht dans le parc olympique et le quai de la baie Nijneimeretinskaïa, à Sotchi. Il fait +17°C à l’extérieur.

