Opinion: neuf raisons faisant de l’hiver la meilleure saison de Russie

C'est peut-être parce que je suis née pendant la période la plus froide de l'hiver russe ou peut-être est-ce dû à l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les hivers ici sont tout simplement géniaux, mais, pour moi, il n'y a pas de meilleure période de l'année dans la Mère Patrie que celle marquée par les températures négatives et les mètres de neige.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Mes amis m'ont toujours trouvée étrange d'avoir un faible pour les journées à -20°C et la neige à perte de vue. Puis, quelques années de suite, Moscou n'a pas eu de véritable hiver. Ce n'était que des mois d'humidité morne et de nuages – un automne très prolongé, si vous voulez. Passer du temps à l'extérieur était un effort assez déprimant.

Aussi, lorsque, l'hiver dernier, nous avons à nouveau eu droit à un solide gel et à une neige blanche étincelante qui est restée quelques mois, mes amis ont soudainement commencé à apprécier ce que je savais être la période la plus magique de l'année depuis des temps immémoriaux. Alors, pourquoi le véritable hiver russe, glacial et enneigé, est-il le meilleur ?

On se sent vivant

Getty Images Getty Images

Je ne sais pas pour vous, mais quand il fait chaud, je me sens trop léthargique pour faire quoi que ce soit. Quand il fait froid et gris dehors, je n'ai pas non plus envie de faire quoi que ce soit, c'est trop lugubre. Par contre, lorsque le thermomètre affiche -10/-15°, je sors et me sens revigorée. Ce genre de températures active votre sang et votre cœur. Elles vous vident vraiment l'esprit et rafraîchissent vos poumons. La peau de votre visage ressent un léger picotement et vos joues deviennent roses. C'est tout simplement énergisant.

Les sports d'hiver

Sur le Mont aux Moineaux, à Moscou Mikhaïl Djaparidze/TASS Mikhaïl Djaparidze/TASS

Tout d'abord, les Russes aiment vraiment et sont très doués pour les sports d'hiver. Or, sans l'hiver, il est évidemment difficile de s’adonner à ces disciplines. Bien sûr, vous pouvez faire du patin à glace en intérieur, mais cela n'a pas le charme d'une belle soirée d'hiver sur les magnifiques patinoires du parc Gorki ou de celui de VDNKh, avec une légère chute de neige créant une atmosphère de pure magie. Ces endroits sont également ouverts lorsque les températures avoisinent ou dépassent légèrement zéro, mais c'est loin d'être la même chose.

Ensuite, il y a les véritables passe-temps nationaux qui ne peuvent être recréés à l'intérieur et qui nécessitent de la neige et des températures glaciales : la luge, le ski de fond, les plongeons dans les lacs gelés pour des raisons religieuses ou juste pour le plaisir, etc. Mon sport d'hiver préféré est le snowboard. Il existe des endroits, par exemple en Sibérie, où la neige est garantie pratiquement de novembre à mai, mais il est également très agréable de pouvoir pratiquer la glisse à quelques arrêts de la place Rouge (il y a des pistes d'entraînement à quelques minutes de marche des stations de métro Nagornaïa et Vorobiovy Gory).

Lire aussi : Pourquoi ces Russes friment-ils en t-shirt en plein hiver?

Un lien indissociable avec la culture et l'identité russes

La Prise de la forteresse de neige, par Vassili Sourikov, 1891 Musée Russe/Domaine public Musée Russe/Domaine public

L'hiver russe, avec ses chutes de neige généreuses et ses rudes gelées, est devenu l'un des symboles de la Russie. Les Slaves ont longtemps aimé l'hiver et l'ont exprimé dans de nombreux proverbes, dictons et devinettes populaires. Si nous commençons à perdre nos hivers froids et enneigés à cause du changement climatique, nous commençons à perdre notre identité en tant que Russes : quelque chose de fondamental pour la Russie et la russité risque d'être irrémédiablement perdu à mesure que les hivers deviennent plus doux.

Les hivers longs et froids sont une réalité inscrite dans le tissu culturel, de la nourriture grasse et sursalée aux penchants pour les manteaux de fourrure, les alcools forts et le bania (sauna russe). Même l'Église orthodoxe intègre la fraîcheur de la Russie dans sa conception du christianisme, invitant chaque année en janvier les croyants à plonger dans le lac gelé le plus proche, en imitation du baptême du Christ. Le fait qu'une future éventuelle attaque contre la Patrie puisse ne pas être entravée par la neige et la glace qui ont sauvé Moscou en 1941 ou contre Napoléon menace en outre une identité nationale qui a été cultivée par des récits de gloire militaire.

Super douillet

Marché de Noël sur la place Rouge Stanislav Krassilnikov/TASS Stanislav Krassilnikov/TASS

Avouez-le : l'une des choses les plus douillettes que vous puissiez imaginer est d'être enveloppé dans une couverture et pelotonné sur le canapé dans une pièce faiblement éclairée avec un thé chaud ou un bon verre de vin rouge, en lisant votre livre préféré pendant que la neige tombe par la fenêtre. Ou encore, vous promener dans l'un des marchés de Noël de Moscou avec toutes ces magnifiques lumières, la neige craquant légèrement sous vos pieds, puis vous réchauffer au coin du feu avec une tasse de vin chaud – c'est aussi incroyablement confortable et romantique ! Sans parler d'un week-end à la campagne à regarder le feu avec votre moitié après une journée entière passée dans les grands espaces gelés. Vous voyez où je veux en venir.

Follement beau

Monastère Belogorski, dans la région de Perm Legion Media Legion Media

Ne vous méprenez pas, j'adore les belles journées d'été à Moscou, car la ville est si luxuriante, verte et belle. Les gens sortent des cafés dans les rues et la ville est si pleine de vie ! Et la nature russe estivale est digne d'une carte postale. Néanmoins, un vrai jour d'hiver froid et enneigé est bien plus que cela : c'est un conte de fées ! Un conte de fées qui a inspiré les plus grands écrivains, poètes, musiciens, artistes et compositeurs russes.

Régime alimentaire assoupli

Legion Media Legion Media

Lorsqu'il fait vraiment froid dehors, c'est généralement une bonne excuse pour moi d'aller chercher cette part de gâteau ou une copieuse solianka (soupe végétalienne) que je n'aurais jamais osé commander autrement. Je sais que la même promenade pour rentrer chez moi me fera probablement consommer deux fois plus de calories pour me réchauffer que par un jour moins froid. Et la nourriture hivernale en Russie est si copieuse et délicieuse, c'est donc une très bonne excuse pour se faire un peu plaisir.

Lire aussi : Les Russes ne seraient-ils pas un peu frileux? (opinion)

C'est bon pour la santé

Membres d'un club de natation hivernale sur les rives de l'Enisseï, à Divnogorsk (Sibérie) Ilia Naïmouchine/Sputnik Ilia Naïmouchine/Sputnik

Je ne suis pas médecin, mais je peux vous dire que, contrairement à la croyance populaire, il y a de nombreux avantages pour la santé à sortir dans le froid glacial (avec modération, bien sûr... l'hypothermie n'est bonne pour personne !). J'ai déjà mentionné brièvement que faire de l'exercice physique à des températures glaciales permet de brûler plus de calories, si ce genre de choses vous intéresse. Les températures très froides sont aussi moins propices aux organismes porteurs de maladies et il n'y a pas non plus de pollen, ce qui est certainement un soulagement pour les personnes allergiques.

Vous avez probablement déjà utilisé une poche de glace pour réduire le gonflement et la douleur après une blessure. Or, vous remarquerez peut-être que vos articulations sont moins enflées ou gonflées en hiver, car l'air froid agit comme une poche de glace naturelle qui réduit l'inflammation. Il se peut que vous ayez plus de rhumes pendant l'hiver, mais les températures glaciales activent votre système immunitaire afin que vous puissiez combattre les infections plus efficacement.

Les températures froides peuvent également être bénéfiques pour votre peau, car elles réduisent les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sont alors moins sujets aux rougeurs et gonflements, en raison de la réduction du flux sanguin. Enfin, certains experts de la santé suggèrent que faire de l'exercice dans le froid renforce les muscles cardiaques, car le cœur doit pomper plus de sang oxygéné pour non seulement compenser l'activité, mais aussi pour s'assurer que le corps maintient une température suffisamment élevée.

Plus de polyvalence dans les vêtements

Legion Media Legion Media

Peut-être que ce n'est que moi, mais j'ai l'impression que lorsqu'il fait vraiment froid, on peut être beaucoup plus créatif et polyvalent avec les vêtements et, en général, utiliser une plus grande partie de sa garde-robe. L'été, je porte surtout les mêmes shorts et j'alterne entre quelques t-shirts. Oh, et quelques jolies robes aussi. Mais lorsque les températures descendent en dessous de zéro, vous pouvez superposer les couches et avoir plusieurs tenues en une : une pour rester purement à l'extérieur, puis une autre couche pour être à l'intérieur, mais avec un chauffage faible, et la première couche pour être là où le (in)fameux chauffage central russe est vraiment en marche.

Mieux vaut trop froid que trop chaud

Kirill Zykov/Agence Moskva Kirill Zykov/Agence Moskva

Pour revenir au point précédent, lorsqu'il fait trop chaud, vous ne pouvez pas tout enlever avant qu'il n'y ait plus rien à ôter... à part peut-être votre peau. Mais quand vous commencez à avoir trop froid, vous mettez une paire supplémentaire de chaussettes chaudes et moelleuses ou un joli bonnet et vous vous retrouvez de nouveau à une température confortable.

Dans cet autre article, nous nous intéressions à la façon dont le froid est ressenti dans les différentes régions de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.