Quand l’hiver arrive-t-il en Russie?

Pendant qu’à Sotchi, cette ville balnéaire sur la côte de la mer Noire, l’on profite des derniers jours chauds, dans d’autres villes, par exemple à Moscou ou à Kazan, l’automne touche déjà à sa fin. Qui plus est, dans certaines régions, il neige déjà. C’est notamment le cas de l’Oural.

Bonne première neige ! Brr...

Bien qu’ici les premières neiges tombent en règle générale début octobre, cette année, les habitants de la ville d’Ekaterinbourg ont été témoins des premiers flocons dès le 26 septembre.

Donat Sorokine/TASS Donat Sorokine/TASS

Dans les villes sibériennes, la neige pointe habituellement le bout de son nez durant la seconde moitié du mois de septembre et déjà en novembre l’hiver y sévit en maître. Toutefois, le vrai gel advient plus tard.

À Novossibirsk, la première neige est tombée le 28 septembre,

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

et il en est de même pour Bratsk, dans la région d’Irkoutsk.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

À ce jour, les habitants de Kemerovo et de Krasnoïarsk (Sibérie du sud), de certaines régions de Iakoutie (Extrême-Orient russe), de Mourmansk (nord) et même de Bachkirie (sud de l’Oural) et de la région de Kostroma (Russie occidentale) ont déjà assisté aux premières précipitations neigeuse de l’année.

Iakoutie, septembre 2021 Andreï Sorokine/Sputnik Andreï Sorokine/Sputnik

Dans les zones montagneuses de l’Altaï (Sibérie du sud), la neige fraîche était au rendez-vous dès la mi-août. D’ailleurs, celle de l’année précédente n’y a toujours pas fondu.

Altaï, été 2021 Andreï Varenkov/Sputnik Andreï Varenkov/Sputnik

Des restes de neige de l’année passée sont plus qu’habituelles dans de nombreuses parties de l’Arctique russe. D’ailleurs, en Tchoukotka, le mois d’août s’est avéré particulièrement neigeux cette année.

Anadyr, août 2022 Viatcheslav Viktorov / Roscongress

Quid de Moscou et Saint-Pétersbourg ?

La fête de l’Intercession de la Mère de Dieu est célébrée par l’Église orthodoxe le 14 octobre.

Selon les croyances slaves, c’est le jour de la rencontre entre l’automne et l’hiver et il n’est pas rare qu’il commence à neiger vers la mi-octobre dans la partie occidentale du pays. Sur la photo : la première neige à Kinechma.

Kinechma, novembre 2021 Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Le plus souvent, il commence à neiger à Moscou à la fin du mois d’octobre, mais la neige fond vite. Ce n’est qu’en décembre que la capitale russe se retrouve enveloppée d’une couche de neige qui la couvrira jusqu’au printemps.

Moscou, novembre 2021 Alexeï Koudenko/Sputnik Alexeï Koudenko/Sputnik

À Saint-Pétersbourg, il commence à neiger en novembre et les hivers ne sont généralement pas rigoureux (mais celui de 2021-22 a été particulièrement enneigé). Ils se distinguent par contre par la pluie de glace.

Saint-Pétersbourg Alexeï Anitchev/Sputnik Alexeï Anitchev/Sputnik

Dans l’attente de l’hiver

Dans l’Extrême-Orient (Vladivostok, Ioujno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamtchatski), il commence à neiger en novembre.

Vladivostok, novembre 2021 Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Par contre, dans les villes du sud de la Russie, la première neige tombe vers la fin du mois de décembre, voire en janvier. Il y a même des années où elle ne tombe pas du tout et, à vrai dire, cela ne gêne guère les locaux.

Sotchi Dmitri Feoktistov/TASS Dmitri Feoktistov/TASS

